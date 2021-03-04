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Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Цензор.НЕТ.
За даними ПФУ, надбавку отримали:
- до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
- від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
- від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
- від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
- від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
- понад 1000 гривень - 3,3%
Топ коментарі
+58 Роман с камнем
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+28 Роман с камнем
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+22 Роман с камнем
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь вернёмся к нашим баранам. Вчера писали в среднем повышение будет 11%. И многие начали считать от своей пенсии прибавку - получится мне больше 200,а мне больше 300,а мне больше 400гривен. А получилось 46% процентов до 100 гривен(10 или 20 гривен это тоже до 100 гривен). А 3,3% процента более1000 гривен - 5000 или 10000 тысяч это тоже более1000 гривен.
Вот вам 11% в среднем на пенсионера , а от вами пол курицы в среднем на американца. Недалеко у нас ушли от лживых приёмов советской пропаганды.
Ого)))
Так пенсии повышены или проиндексированы?
И ищо у меня вапрос, "повышены" и "проиндексированы" - это одно и то же или это разное?
"Індексацію" вигадав автор в "Цензорі", а фактично - це перерахунок з використанням показника середньої заробітної плати в Україні. Підвищення одержать ті, у кого при призначенні пенсії використовувався показник не більше 4888,81 грн. (тепер 4888,83 грн х 1,11 = 5426,60).
Наприклад, чоловік, 1955 р.н., має 31 рік 9 місяців страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу - 0,3175;
індивідуальний коефіцієнт заробітку - 1,12322 .
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Новий основний розмір пенсії буде - (4888,83 грн х 1,11) х 1,12322 х 0,3175 =1935,25 грн;
Доплата за понаднормативний стаж - 17,69 грн
Загальний розмір пенсійних виплат - 1952,94 грн
Тобто пенсія збільшилась на 166,51 грн.
А почему тогда не индексации?
Не підлягають перерахунку пенсії, щомісячне довічне грошове утримання, які призначені за спецзаконами (держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим), оскільки для них застосовується інший механізм нарахування.
Не підлягають також перерахунку пенсії, призначені після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення застосовувався показник середньої заробітної плати в Україні, який перевищує показник, що застосовується при перерахунку з 01.03.2021 року (5426,60 грн.).
А сколько из этих 31,8 процентов получат 105 грн?? Или 110??
п.с....Тьх-ху ,, -Зе і -президент , абсолютно несумісні поняття ,, довелося поєднати . Соррі за цей каламбур .
Згадайте , як у 90-ті легко оперували тисячами ... купонокарбоваців !
Можливо потрібно рахувати у $ чи євро , але і тут не так просто.
Давайте будемо рахувати пенсію у спалених кубах газу , кіловатах електрики чи просто у яйцях
Вы напишите, на СКОЛЬКО повысят тем, у кого пенсия 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000 и т.д. !!!