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Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Цензор.НЕТ.

За даними ПФУ, надбавку отримали:

  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль

Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд 01
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 435
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04.03.2021 10:51
+28
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
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04.03.2021 10:50
+22
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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04.03.2021 11:18
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Коболеву миллионы. Пенсионерам - 100грн. Потому шо дураки ))
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04.03.2021 10:49 Відповісти
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 435
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04.03.2021 10:51 Відповісти
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143 Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143 Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143
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04.03.2021 10:58 Відповісти
Судя по тому как ты тут дуешься ----вас таки сделали!----
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04.03.2021 11:04 Відповісти
Не обращай внимания.

Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7493
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04.03.2021 11:07 Відповісти
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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04.03.2021 11:18 Відповісти
Но Витренко обещал помочь. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9226
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04.03.2021 11:04 Відповісти
Вспоминается пропагандистский приём в СССР про США:"Как заявляет статистика США - в среднем американцы съедают пол курицы за день. Ха-ха-ха. То есть один американец съел целую курицу , а второй ничего не съел ,то получится в среднем они съели по пол курицы. Вот она лживая сущность американской пропаганды".
Теперь вернёмся к нашим баранам. Вчера писали в среднем повышение будет 11%. И многие начали считать от своей пенсии прибавку - получится мне больше 200,а мне больше 300,а мне больше 400гривен. А получилось 46% процентов до 100 гривен(10 или 20 гривен это тоже до 100 гривен). А 3,3% процента более1000 гривен - 5000 или 10000 тысяч это тоже более1000 гривен.
Вот вам 11% в среднем на пенсионера , а от вами пол курицы в среднем на американца. Недалеко у нас ушли от лживых приёмов советской пропаганды.
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04.03.2021 11:28 Відповісти
У Маньки было 100 половых, а у Светки ни одного, потому что она девственница, но в среднем они имели по 50 партнеров, так что обе *****.
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04.03.2021 11:43 Відповісти
та кто там уходил...Очень удобная религия для оболванивания рабов.
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Пенсия увеличилась ровно на 11%, с точностью до копейки. У жены тоже.
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04.03.2021 12:38 Відповісти
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
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04.03.2021 10:50 Відповісти
До 100 гривен...
Ого)))
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04.03.2021 10:51 Відповісти
Главное теперь ни в чем себе не отказывать.
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04.03.2021 10:53 Відповісти
Не "ого",а о-го-го!!! ))))
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04.03.2021 10:56 Відповісти
главное до 100, это может быть и гривна, или две
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04.03.2021 10:58 Відповісти
ну все..... теперь все наши пенсионеры поедут на Бали отрываться....
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04.03.2021 10:52 Відповісти
На верёвку хватит.
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04.03.2021 10:53 Відповісти
Для москаликів-колаборантів вистачить Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 3102
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04.03.2021 10:57 Відповісти
А решті пенсів болт на 24 з лівою різьбою !!!)))
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04.03.2021 10:55 Відповісти
перемига и здобуляс в одном флаконі
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04.03.2021 10:55 Відповісти
"хорошая прибавка к пенсии!" (С) многие побегут покупать жене сапоги, а себе - костюмы с отливом. )
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04.03.2021 10:55 Відповісти
ага, помнится в 2020 зеленский кричал про поднятие пенсии.....Моему отцу аж на 6 грн ....а кому-то еще меньше
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04.03.2021 10:57 Відповісти
Це іще багато, а 68 копійок, то як?
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04.03.2021 10:59 Відповісти
Соседской бабульке набавили тоже до 100 грн, аж 17 копеек...
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04.03.2021 11:12 Відповісти
Предлагаю пенсионерам всё бомбить, как завещал Великий Зе.
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04.03.2021 10:58 Відповісти
бывшим комунякам больше 1000
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04.03.2021 10:58 Відповісти
суми я вам скажу ах...є\нні!!! я тут в магаз сходив на днях, взяв на вечерю...400грн і нема...тож пенси наши, головне що не барига, тепер сміло свої піввареника можете жерти! бо вам ще комуналку платити, а вона як на дріжжях, особливо електрика
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04.03.2021 10:59 Відповісти
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4691
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04.03.2021 11:12 Відповісти
А шоб ему с его нарИдным повылазило.
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04.03.2021 11:23 Відповісти
Это Зелин фекальный гомункул, обычно он плавает без дела в унитазе, но бывает его периодически накрывает и он поет хвалебные оды своему создателю Монике Зеленски, чтоб хозяин про него не забыл и случайно не смыл.
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04.03.2021 11:51 Відповісти
перемога!
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04.03.2021 10:59 Відповісти
В Кривом Роге пенсионер грозил взорвать квартиру родителей Зеленского из-за низкой пенсии
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04.03.2021 11:01 Відповісти
нада не гаварить, а делыть
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04.03.2021 12:14 Відповісти
Оказывается в фильмах, то не зомби на людей нападают, то малоимущие и пенсионеры рвут депутатов, кабмин и судей.
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04.03.2021 11:01 Відповісти
Тепер пенси заполонять всі курорти. Відбою від них не буде.
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04.03.2021 11:01 Відповісти
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1625
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04.03.2021 11:01 Відповісти
я в 4%...
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04.03.2021 11:03 Відповісти
Скажите пажалста, вот вы пишите шо "размер пенсий повышен".
Так пенсии повышены или проиндексированы?
И ищо у меня вапрос, "повышены" и "проиндексированы" - это одно и то же или это разное?
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04.03.2021 11:06 Відповісти
"Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій, передбачений частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11."

"Індексацію" вигадав автор в "Цензорі", а фактично - це перерахунок з використанням показника середньої заробітної плати в Україні. Підвищення одержать ті, у кого при призначенні пенсії використовувався показник не більше 4888,81 грн. (тепер 4888,83 грн х 1,11 = 5426,60).

Наприклад, чоловік, 1955 р.н., має 31 рік 9 місяців страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу - 0,3175;
індивідуальний коефіцієнт заробітку - 1,12322 .
--------------------------------------------------------------------

Новий основний розмір пенсії буде - (4888,83 грн х 1,11) х 1,12322 х 0,3175 =1935,25 грн;
Доплата за понаднормативний стаж - 17,69 грн
Загальний розмір пенсійних виплат - 1952,94 грн
Тобто пенсія збільшилась на 166,51 грн.
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04.03.2021 16:15 Відповісти
Т. е. это повышение?
А почему тогда не индексации?
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04.03.2021 17:31 Відповісти
Тому, що індексувати потрібно всім і весь розмір пенсійних виплат на однаковий %. А тут підвищують тільки середню заробіту плату, яку врахували при обчисленні пенсії. Крім того, не всім категоріям буде підвищення.
Не підлягають перерахунку пенсії, щомісячне довічне грошове утримання, які призначені за спецзаконами (держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим), оскільки для них застосовується інший механізм нарахування.
Не підлягають також перерахунку пенсії, призначені після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення застосовувався показник середньої заробітної плати в Україні, який перевищує показник, що застосовується при перерахунку з 01.03.2021 року (5426,60 грн.).
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04.03.2021 17:53 Відповісти
Переміга переміжнайа. Слава ЗЕ!
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1723
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04.03.2021 11:07 Відповісти
Це вже кінець епохи зубожіння???
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04.03.2021 11:11 Відповісти
Почему для прокуроров и суддей и . д . в бюджете не закладывают рост в 100 грн. Почему средняя зарплата для рассчета пенсии для новых пенсионеров в разы выше, чем та что берется для пенсионеров при индексации, которые шли на пенсию несколько год назад. Когда будет ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсий, которое делали при Порошенко и Януковиче ?
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04.03.2021 11:11 Відповісти
пенсии в 2000 грн еле хватает на продукты и то скромно ,не говоря уже про лекарства
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04.03.2021 11:17 Відповісти
от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,Источник: https://censor.net/ru/n3251379

А сколько из этих 31,8 процентов получат 105 грн?? Или 110?? Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9807
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04.03.2021 11:17 Відповісти
так по 100 это те у которых по 2000 , а 105 те у которых по 2500
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04.03.2021 11:21 Відповісти
02.03.2021. После очредной индексации пенсии обычный пенсионер из Жашкова отправляется на свою виллу на Мальорку
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1572
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04.03.2021 11:20 Відповісти
Не, ну чего тут напали на ЗЕ порохоботы? Он же обещал конец эпохи бедности? обещал. Пацан сказал - пацан сделал. На 100 гривен добавки попануют 43,6%. Попануют, пожируют. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5989
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04.03.2021 11:21 Відповісти
началась эпоха нищеты
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04.03.2021 11:24 Відповісти
А 100 гр. пенсам? Так, что я вам не верю! "растёт" благосостояние пенсионеров и народа в целом. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 641
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04.03.2021 11:33 Відповісти
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3231.
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04.03.2021 11:39 Відповісти
11% это не до 100 гривен , или в науке математике появились новые формулы и правила
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04.03.2021 11:21 Відповісти
В Трускавецьких університетах не тільки в математиці нові правила.
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04.03.2021 12:37 Відповісти
Ребятки-пенсионерятки Вам что западло писать, сколько было и сколько добавили, что бы понимать как вас нае. А то все коменты взагали о взагалях, а толком ничего. Мой бабенфюрер получал 2600 добавили 100. Всё точь в точь как говаривали большевики "весь мир не сильно мы обуем до снованья ободрав, себе мы новый мир построим кто был ни прав тот станет прав". А мням пока ждёмс.
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04.03.2021 11:35 Відповісти
Індексація це не заслуга Зе , і не підвищення пенсії . Це обов'язкова процедура , згідно закону . Зе до цього ніякого відношення не має . А от підвищення пенсії , це вже залежить від результатів його роботи -як президента . А от його (підвищення) - НЕМА . Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9799. Бо немає результатів роботи .
п.с....Тьх-ху ,, -Зе і -президент Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4504 , абсолютно несумісні поняття ,, довелося поєднати . Соррі за цей каламбур .
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04.03.2021 11:36 Відповісти
v srednem temperatura po bornize choroschay!
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04.03.2021 11:41 Відповісти
З бакса к пенсии......это вааще крутО,!
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04.03.2021 11:44 Відповісти
Опять разводняк, если минимальная пенсмя 1800 то минимальная доплата должна быть в 200 грн. 11%
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04.03.2021 11:50 Відповісти
Не плутайте мінімальну пенсію з НАРАХОВАНОЮ пенсіонеру пенсією . Мінімальна ( 1769 грн ) це те - скільки , згідно закону , бути менше вже не може . А нарахована може бути і 1500 , і 1000 , і скільки завгодно . От саме її і індексують ,, наприклад 1500 + 11% індексації ( 165 грн ) = 1665 . Іншу суму ( 104 грн ) - до 1769 ти , доплачує ПФ . Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3238 .
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Так работает "мусорный троллинг"... Он апеллирует не к логике, а к чувствам: "хочу, все сразу и на халяву", "пабагатому", "забрать и поделить" и т.п. А на выходе, как говорил профессор Преображенский, разруха в головах. Собственно на такой результат он и заточен...
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04.03.2021 13:02 Відповісти
11% от начисленной пенсии . У многих пенсионеров мало стажа и небольшая зарплата и при начислении пенсии она не дотягивает до минимальной . Им просто доплачивают , а при индексации умножают их родную пенсию на 0,11. Например , пусть человек имеет 35 лет стажа ( 0,35 ) и зарплату 4000 грн при средней зарплате 10000грн т е его коэффициент 4000 поделить на 10000 (0,4) . Раньше при расчете пенсии брали среднюю зарплату 3765 грн . Все умножаем 3765 • 0,35• 0,4=527,1 грн. Т е пенсия 527,1 грн . До минимальной просто доплачивают. Ведь все время повышали min, а остальная потихоньку превращалась в min.
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04.03.2021 19:57 Відповісти
о Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3304
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04.03.2021 12:02 Відповісти
46% пенсов получили до 100гр.!Ждём победного рапорта Мариночки Лазебной о средней индексации в размере 310 гр., и рекорда в размере роста средней пенсии(о повышении пенсии судьям на 22000гр. Марина скромно промолчит).
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04.03.2021 12:05 Відповісти
вангую черги за чорною ікрою виключно з пенсіонерів, і пальтішками Kiton , яке собі ( нібито ? ) стєпашка прикупив, на останні...
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5536
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04.03.2021 12:16 Відповісти
Потрібна не індексація, а ***********, щоб був врахований і стаж і коефіцієнт зарплати і , головне, - середня зарплата по країні . Останній раз такий перерахунок зробили в жовтні 2017 року, взявши середню зарплату 3765 грн . А зараз середня зарплата по країні більша ВТРИЧІ - 10000 грн .
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04.03.2021 12:27 Відповісти
12360 середня...
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04.03.2021 15:23 Відповісти
За 2020 рік середня зарплата 10 340 гривень 35 копійок ( інформація ПФУ )
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Сколько месяцев тему раскручивали !? Наконец!! Это победа! Благодарное старичье массово ставит свечки за здравие зеленых реформаторов....никогда мы не были так счастливы! Аминь!
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04.03.2021 12:38 Відповісти
Блин !Що ви тут цифрами міряєтеся Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2879
Згадайте , як у 90-ті легко оперували тисячами ... купонокарбоваців !
Можливо потрібно рахувати у $ чи євро , але і тут не так просто.
Давайте будемо рахувати пенсію у спалених кубах газу , кіловатах електрики чи просто у яйцях Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7034
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04.03.2021 12:54 Відповісти
анонсированная ранее "зеленая" очередная ложь для украинских пенсионеров об индиксации размера пенсий на 11%
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04.03.2021 13:00 Відповісти
кінець епохи бідності...
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04.03.2021 13:05 Відповісти
Мне пох ваши проценты!
Вы напишите, на СКОЛЬКО повысят тем, у кого пенсия 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000 и т.д. !!!
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04.03.2021 13:09 Відповісти
шо там не ясно, идет к уравниловке.
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04.03.2021 16:10 Відповісти
для большинства худо-бедно пересiчних пенсионеров.
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04.03.2021 16:11 Відповісти
Не знаю що зробити з цими 100 грн. Може відправити Зе, як великому "борцуну" з бідністю, на розвиток його звивин. Пенсія 947 грн. у 2014 році, зростала в середньому на 290 грн. кожного року. та початок 2019 склала 2100 грн. Мало, але ... Зе за 2 роки підняв пенсію на 0,0%, а зараз аж на 100 грн.піднімає, хоча ціни зросли у 2-5 разів. за цей час.
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04.03.2021 16:16 Відповісти
"46,3% пенсионеров" из 8 миллионов. Манипуляторы. Я нихрена не получил
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04.03.2021 18:22 Відповісти
зеля хороший , эта Порох киданул пенсов на индексации
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04.03.2021 21:19 Відповісти
надо пид*ру зеленому на веревку сбросится.....
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04.03.2021 19:53 Відповісти
Мои поздравления пенсионерам, голосовавшим за "новые лица" - раз уж ваши пенсии выросли, можно отменять субсидии, и спокойно дальше повышать цены на лекарства....Да и жрать надо пореже...
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05.03.2021 07:11 Відповісти
 
 