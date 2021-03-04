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Кабмін виділить 1,48 млрд грн для оплати послуг медиків, задіяних у вакцинації проти коронавірусу, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення проти коронавірусу.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ України.

За її даними 1 млрд 482 млн гривень будуть виділені для оплати медичних послуг медикам, задіяним у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема, що стосуються вакцинації.

"Кошти закладені через спеціальний фонд, який створили із залишків Фонду боротьби з COVID-19", - уточнила вона.

Також дивіться: Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти. ВІДЕО

Також вона зазначила, що за дорученням МОЗ, НСЗУ створить додаткові стимули, ввівши новий пакет медичних послуг у Програмі медичних гарантій.

"Ще 341 млн грн будуть виділені лабораторним підрозділам МОЗ, які проводять тестування на COVID-19", - додала Шаталова.

Автор: Анастасія Потіха
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Буде чим віддячити "доктору Смерть" Степанову за блискучі успіхи в захисті населення від короновірусної пандемії
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04.03.2021 11:09 Відповісти
Кабмин выделит 1,48 млрд грн для оплаты услуг медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, - замглавы Минздрава Шаталова - Цензор.НЕТ 3722
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04.03.2021 11:11 Відповісти
Чехия отказалась от закупки вакцины AstraZenecaКабмін виділить 1,48 млрд грн для оплати послуг медиків, задіяних у вакцинації проти коронавірусу, - заступниця голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 4745Чехия отказалась от закупки вакцины AstraZeneca.Это касается препарата, произведенного в Индии. Как пояснил глава Минздрава республики Ян Блатны, лицензия этого производителя не соответствует европейским требованиям
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04.03.2021 11:13 Відповісти
Ви ще не виплатили медикам обіцяні 300%. Брехуни.
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04.03.2021 11:17 Відповісти
"Средства заложены через специальный фонд, который создали из остатков Фонда борьбы с COVID-19",- уточнила она.Источник: https://censor.net/ru/n3251385

Так был этот фонд или нет?
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04.03.2021 11:24 Відповісти
Оце "пандемія" Клондайк! Золоте дно.... Наступна буде ще веселіша.
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04.03.2021 12:18 Відповісти
Просимо всі виплати засекретити.
З повагою,ваші лікарі.(жарт)
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04.03.2021 12:21 Відповісти
 
 