Кабмін виділить 1,48 млрд грн для оплати послуг медиків, задіяних у вакцинації проти коронавірусу, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО
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Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення проти коронавірусу.
Про це сьогодні в ході брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ України.
За її даними 1 млрд 482 млн гривень будуть виділені для оплати медичних послуг медикам, задіяним у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема, що стосуються вакцинації.
"Кошти закладені через спеціальний фонд, який створили із залишків Фонду боротьби з COVID-19", - уточнила вона.
Також вона зазначила, що за дорученням МОЗ, НСЗУ створить додаткові стимули, ввівши новий пакет медичних послуг у Програмі медичних гарантій.
"Ще 341 млн грн будуть виділені лабораторним підрозділам МОЗ, які проводять тестування на COVID-19", - додала Шаталова.
Будь ласка, зачекайте...
Так был этот фонд или нет?
З повагою,ваші лікарі.(жарт)