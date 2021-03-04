У ЗСУ зафіксовано 47-й летальний випадок через COVID-19, за добу 168 нових хворих, - командування Медсил

У лавах Збройних сил України (ЗСУ) зареєстровано 47-й випадок смерті від ускладнень COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 47 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Позитивний ПЛР-тест від 22.02.2021 р. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що за минулу добу в лавах ЗСУ зареєстровано 168 нових випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, станом на 10:00 4 березня в Збройних Силах України на COVID-19 усе ще хворіє 1067 осіб, при цьому на ізоляції (зокрема на самоізоляції) перебуває 272 людини.

За весь час пандемії коронавірус перемогли 16 108 українських військових.

"Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 844 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 251 військовий медик. За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 220 осіб", - наголошують у ЗСУ.