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Міністерство культури (562) нацбезпека (150) Варнава Катерина (4)

З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт

Міністерство культури і інформаційної політики України повідомляє, що з початку запровадження переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни, з нього було виключено чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з відповіддю Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", з початку запровадження переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, з нього виключили чотирьох артистів та акторів, які були внесені туди раніше.

Зокрема, в червні 2019 року на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал" скасовано наказ Мінкультури, яким до цього переліку було внесено російського актора Федора Добронравова.

У жовтні 2019 року на підставі листа Служби безпеки України Мінкультури виключило з цього переліку італійського співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано).

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У березні 2020 року на підставі листа СБУ Мінкультури також виключило з цього переліку російську актрису, телеведучу і коміка Катерину Варнаву.

Крім того, на підставі листа СБУ у вересні 2020 року Мінкультури виключило з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, російського виконавця Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста").

Перелік складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі у ньому містяться 178 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Судячи з того, що слово за них замовив Зєлєнскій, це його добрі знайомі і друзі. Добронравов знімався у фільмах Студії Квартал, Аль Бано має спільне фото із Зєлєнскім, Баста козиряв теж дружбою з найвеличніших, а про актрису-коміка я можу і промовчати.
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04.03.2021 11:35
+4
перечня угрожающих нацбезопасности Украины/ перечень должен возглавить вор государственного значения Ткаченко, холуй Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ.
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04.03.2021 11:32
+2
Вважаю, що у цей список потрібно терміново внести ЗЕ "со товарищи".
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04.03.2021 11:28
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сталин бы к тем четырем прибавил бы еще сорок.Просто рядом стоящих с ними. Зато был в безопасности. Мудак. Не спорю. Но сдох своей смертью.
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04.03.2021 11:22 Відповісти
кто эти все люди? С 2015 года из перечня угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключены четыре человека, - Минкульт - Цензор.НЕТ 2126
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04.03.2021 11:28 Відповісти
Судячи з того, що слово за них замовив Зєлєнскій, це його добрі знайомі і друзі. Добронравов знімався у фільмах Студії Квартал, Аль Бано має спільне фото із Зєлєнскім, Баста козиряв теж дружбою з найвеличніших, а про актрису-коміка я можу і промовчати.
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04.03.2021 11:35 Відповісти
А актриса-комік грала у фільмі "8 перших побачень", головну роль в якому виконував найвеличніший лідер Всесвіту. Так, як, з санкціями на Варнаву автоматично заборонявся і фільм - ну ти сам розумієш).
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04.03.2021 14:38 Відповісти
Вважаю, що у цей список потрібно терміново внести ЗЕ "со товарищи".
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04.03.2021 11:28 Відповісти
Да скоро буде для зеленомордих розстрільний списочьок, по вагнерам розлідування на підході. Вавандер коксовий зараз буде рвати сраку в патріотичному пориві, щоб його на шмаття не порвали
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04.03.2021 16:07 Відповісти
перечня угрожающих нацбезопасности Украины/ перечень должен возглавить вор государственного значения Ткаченко, холуй Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ.
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04.03.2021 11:32 Відповісти
перелік осіб, які загрожують безпеці України, має скорочуватися лише за рахунок тих, хто помер, бажано не своєю смертю.
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04.03.2021 11:44 Відповісти
А хто своєю? Приміром, Гафт і досі нам загрожує, зважаючи на список.
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04.03.2021 23:26 Відповісти
живі окремо, мертві окремо. В контексті цієї статті згадування гафта недоречне.
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05.03.2021 11:08 Відповісти
Ну чего вы на Ваву наезжаете? Это для нас те четверо ничего не значащие организмы, а для Вавы они друзья. А друзьям надо помогать... косить бабло в Украине, над которой они смеются.
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04.03.2021 11:54 Відповісти
З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4508с 15го,но с 19го и в 20м З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2937
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Писец, лист до СБУ лише формальність! Бубочка тупо допомогає своїм нехтуючи державними інтересами.
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04.03.2021 12:26 Відповісти
 
 