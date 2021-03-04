З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт

Міністерство культури і інформаційної політики України повідомляє, що з початку запровадження переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни, з нього було виключено чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з відповіддю Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", з початку запровадження переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, з нього виключили чотирьох артистів та акторів, які були внесені туди раніше.

Зокрема, в червні 2019 року на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал" скасовано наказ Мінкультури, яким до цього переліку було внесено російського актора Федора Добронравова.

У жовтні 2019 року на підставі листа Служби безпеки України Мінкультури виключило з цього переліку італійського співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано).

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У березні 2020 року на підставі листа СБУ Мінкультури також виключило з цього переліку російську актрису, телеведучу і коміка Катерину Варнаву.

Крім того, на підставі листа СБУ у вересні 2020 року Мінкультури виключило з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, російського виконавця Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста").

Перелік складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наразі у ньому містяться 178 осіб.