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Новини Політика України
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Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про націоналізацію

Законопроєкт про націоналізацію АТ "Мотор Січ" буде внесено до Верховної Ради цього або наступного тижня.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що там наклали санкції проти китайських компаній, і це питання обороноздатності для того, щоб урегулювати правовий статус компанії", - сказав він.

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Арахамія наголосив, що зараз у "Мотор Січ" повністю невизначене становище, тоді як це містоутворююче підприємство і на ньому працюють "десятки тисяч людей", які звертаються до профільного комітету парламенту і просять визначити його статус і майбутнє.

Щодо можливої ​​реакції на націоналізацію китайських інвесторів Арахамія сказав, що необхідно проводити переговори з китайською стороною.

Президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 29 січня 2021 року запровадив санкції щодо громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обидві - Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські о-ви) і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), які намагаються останніми роками реалізувати в Україні права акціонерів ПАТ "Мотор-Січ". У зв'язку з цим Китай направив ноту Міністерству закордонних справ України.

Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві наприкінці серпня 2019 року на той момент радник президента США з питань безпеки Джон Болтон. Наприкінці минулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продане китайському покупцеві.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 532,7 млн ​​грн. Чистий дохід "Мотор Січі" зріс на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
то, о чём говорили семь лет порохоботы, наконец-то свершилось!.. "Мотор Сич" будет национализировано!.. это гуд!юю
китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
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04.03.2021 11:35
+8
за него ни копейки не было заплачено,
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
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04.03.2021 11:52
+5
И за шо тогда бабы будут богуслаева мацать?

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6629
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04.03.2021 11:36
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а шото за IQOS в отражении окна? Это те шо скурит зеля когда увидит корабельную сосну бабу да, бабу да?
Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9898
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04.03.2021 11:35 Відповісти
то, о чём говорили семь лет порохоботы, наконец-то свершилось!.. "Мотор Сич" будет национализировано!.. это гуд!юю
китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
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04.03.2021 11:35 Відповісти
В тому й річ, що казали, тільки казали!
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04.03.2021 11:43 Відповісти
только китайцы подали в суд...цена вопроса-3,5 млрд. монет... Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 34
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04.03.2021 12:00 Відповісти
китайцы не подавали в суд!!!..
китайцы только, прислали арбитражное уведомление о намерении подать в суд - это не одно и тоже!!!..
а с учётом того, что суд будет рассматриваться на территории США, то суда скорее всего не будет!.. есть у меня такая чуйка..
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04.03.2021 12:03 Відповісти
Да это не важно будет суд или нет. Китай главный торговый партнер, так что правительство КНР может сделать Украине бяку без всяких судов.
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04.03.2021 15:28 Відповісти
это разговор ниочём!.. у государства Украина и государства Китай, нет спорных точек соприкосновения по теме "Мотор Сич"..
есть юридический конфликт между гражданином Богуслаевым - китайским частным инвестором СуньХренВчаем - государством Украина.. а государства Китай в этой связке нет, от слова совсем!
при этом, СуньХренВчай изначально виноват, потому что хотел избежать предварительного погодження сделки Антимонопольным комитетом Украины.. поэтому в суде у СуньХренЧая изначально слабая позиция..
поэтому, скорее всего СуньХренВчай блефует, говоря о намерении судиться с государством Украина.. тем более, суд будет американский..
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04.03.2021 15:41 Відповісти
Зачем тогда государство Китай шлет ноты, если им плевать на разборки по Мотор Сич? https://censor.net/ru/news/3245599/mid_ukrainy_poluchil_notu_ot_kitaya_izza_sanktsiyi_protiv_investorov_motor_sch
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04.03.2021 15:53 Відповісти
если вы внимательно прочли статью, на которую дали ссылку, то МИД Китаю высказал "дежурную" ничего незначащую озабоченность по поводу санкций, принятых в отношении китайского физического лица и ряда юр.лиц- держателей акций "МС"..
применение санкций это действительно неординарное событие..
сам текст "озабоченности":
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий.
В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом.
Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.
краткая суть "озабоченности": мы "Китай) наблюдаем за ситуаций и просим не беспредельничать.. и всё.. то есть ниочем..
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04.03.2021 15:59 Відповісти
Как говорится "Поживем-увидим". Думаю реальную реакцию или ее отсутствие увидим, когда Зеленский отправится в "турне" по Азии. Встретится с ним китайское руководство или нет, а если встретится, то чем закончится встреча.
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04.03.2021 16:27 Відповісти
а чего тут смотреть..
29 января 2021г. СНБО ввел санкции..
01.02.21г. спикер МИДа Китая выразил дежурную озабоченность..
прошел месяц..
04.03.21г. "Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях"..
с национализацией будут спешить, это очевидно.. т.е. решение примут в этом полугодии..
Китай молчит.. а китайский инвестор СуньХренВчай в предбанкротном состоянии..

смысл ситуации достаточно прост для понимания: имея за спиной старшего брата (США), Зеленскому можно делать и не такое.. а еще пожестче.. и все сойдет с рук..
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04.03.2021 16:34 Відповісти
Не стоит глядеть исключительно на дипломатическую сторону. Китай может не с того ни с сего перестать что-то закупать у Украины, без объявления всяких санкций или украинские товары вдруг резко начнут месяцами простаивать на таможне( Австралия не даст соврать)
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04.03.2021 16:49 Відповісти
ага..
в январе 2021 года Запорожское предприятие "Мотор Сич" подписало контракт на поставку авиадвигателей АИ-322 для Воздушных сил КНР.
Об этом сообщает информационное агентство Defence Express, ссылаясь на собственные источники.
400 моторов АИ-322 обойдется китайской стороне в 800 млн долларов. Турбовентиляторный двигатель предназначен для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15...
https://www.inform.zp.ua/2021/01/18/109019_motor-sich-postavit-v-kitaj-400-aviadvigatelej/
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04.03.2021 17:36 Відповісти
И за шо тогда бабы будут богуслаева мацать?

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6629
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04.03.2021 11:36 Відповісти
за выхлопное сопло
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Давно необхідно було націоналізувати "Мотор Січ", оскільки це стратегічне підприємство за копійки було вкрадено в нашої держави. А в даний час так звані "інвестори" намагаються обанкрутити "Мотор Січ" та викрасти всю технічну документацію. Державі необхідно оперативно та жорстко діяти в напрямку повернення стратегічних підприємств в державну власність, не звертаючи увагу на скиглення те вереск різного роду трубодурів.
Народ України повністю підтримуватиме такі дії нашої держави !
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04.03.2021 11:46 Відповісти
за него ни копейки не было заплачено,
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
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04.03.2021 11:52 Відповісти
Интересно, кому продадут его после национализации. Уже есть подходящий эффективный собственник?
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04.03.2021 11:50 Відповісти
создадут "Вертолетный холдинг", в который войдут "Мотор Сич", "Винницкий авиа-ремоньный завод», "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", "Конотопський авіаремонтний завод «Авіако́н»", "Одесский авіаремонтний завод", и ряд других предприятий..
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04.03.2021 11:56 Відповісти
Кроме Мотор Сич реально живые предприятия в этом списке есть?
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04.03.2021 15:30 Відповісти
все живые и работают..
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04.03.2021 15:42 Відповісти
киве
он на пропеллер качественно набрасывает

да и руки рабочие
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04.03.2021 16:25 Відповісти
После того как Богуслаев уже всё вывез в Россию.
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04.03.2021 11:57 Відповісти
А Украина сможет обеспечить МоторСич заказами на двигатели? Может стоит эти двигатели поставлять союзникам по НАТО?
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04.03.2021 12:04 Відповісти
последние пять лет "МС" активно модернизирует украинские, индийские и НАТОвский ми-8.. в ходе модернизации, ставятся новые движки, производства "МС".. завод активно работает (остановка завода на два месяца была только из-за пандемии)..
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04.03.2021 12:10 Відповісти
"Мотор Січ" здійснювало виробництво авіаційних двигунів, розроблених на Державному підприємстві "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" імені академіка О.Г.Івченко. Останнє входить до складу "Укроборонпрому", тобто через "Мотор Січ" так звані інвестори з Китаю, а фактично з Росії можуть отримати доступ до секретної авіаційної технічної документації нашої країни. Жодних капіталовкладень ці "інвестори" в підприєство "Мотор Січ" не здійснювали, так звані інвестиції існують лише на папері.
"Мотор Січ" має негайно бути повернуто в державну власність !
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04.03.2021 12:26 Відповісти
Дотепний жарт. А союзники закриють свої заводи ))))
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04.03.2021 12:38 Відповісти
Здесь нужно быть осторожными. Предварительно нужно проконсультироваться с юристами/экспертами по международному праву относительно возможных судебных исков со стороны КНР.
Что-бы не "попасть в просак"))) и не выплачивать потом КНР миллиарды долларов по судебным искам.
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04.03.2021 12:15 Відповісти
Да, за национализацию. Но если имеем дело с КНР -то нужно сделать все в рамках международного правового поля.
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04.03.2021 12:17 Відповісти
Треба монополіста ДТЕК націоналізовувати. Облгази. А персонал Нафтогаза відразу садити на довічне з конфіскацією, бо там тільки схематозники вітренки та кобєлєви сидять
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04.03.2021 12:21 Відповісти
И нужно сразу интересоваться, как могло произойти, что такой завод вообще смог попасть в частные руки.
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04.03.2021 13:05 Відповісти
"Государство неэффективный собственник, все надо отдать в частные руки!" Слышали такое?
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04.03.2021 15:32 Відповісти
Ой боюсь...
Ой боюсь...
Национализируют его так кривожоппо, что потом проиграют все суды.....
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04.03.2021 13:06 Відповісти
Нужно срочно посраться с Китаем!
Почему допустили покупку китайцами?
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04.03.2021 13:10 Відповісти
 
 