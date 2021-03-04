Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Законопроєкт про націоналізацію АТ "Мотор Січ" буде внесено до Верховної Ради цього або наступного тижня.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ви знаєте, що там наклали санкції проти китайських компаній, і це питання обороноздатності для того, щоб урегулювати правовий статус компанії", - сказав він.
Арахамія наголосив, що зараз у "Мотор Січ" повністю невизначене становище, тоді як це містоутворююче підприємство і на ньому працюють "десятки тисяч людей", які звертаються до профільного комітету парламенту і просять визначити його статус і майбутнє.
Щодо можливої реакції на націоналізацію китайських інвесторів Арахамія сказав, що необхідно проводити переговори з китайською стороною.
Президент України Володимир Зеленський за рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 29 січня 2021 року запровадив санкції щодо громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обидві - Пекін); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські о-ви) і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), які намагаються останніми роками реалізувати в Україні права акціонерів ПАТ "Мотор-Січ". У зв'язку з цим Китай направив ноту Міністерству закордонних справ України.
Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві наприкінці серпня 2019 року на той момент радник президента США з питань безпеки Джон Болтон. Наприкінці минулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продане китайському покупцеві.
ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Підприємство в січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період 2019 року чистий збиток становив 532,7 млн грн. Чистий дохід "Мотор Січі" зріс на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
китайцы только, прислали арбитражное уведомление о намерении подать в суд - это не одно и тоже!!!..
а с учётом того, что суд будет рассматриваться на территории США, то суда скорее всего не будет!.. есть у меня такая чуйка..
есть юридический конфликт между гражданином Богуслаевым - китайским частным инвестором СуньХренВчаем - государством Украина.. а государства Китай в этой связке нет, от слова совсем!
при этом, СуньХренВчай изначально виноват, потому что хотел избежать предварительного погодження сделки Антимонопольным комитетом Украины.. поэтому в суде у СуньХренЧая изначально слабая позиция..
поэтому, скорее всего СуньХренВчай блефует, говоря о намерении судиться с государством Украина.. тем более, суд будет американский..
применение санкций это действительно неординарное событие..
сам текст "озабоченности":
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий.
В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом.
Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.
краткая суть "озабоченности": мы "Китай) наблюдаем за ситуаций и просим не беспредельничать.. и всё.. то есть ниочем..
29 января 2021г. СНБО ввел санкции..
01.02.21г. спикер МИДа Китая выразил дежурную озабоченность..
прошел месяц..
04.03.21г. "Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях"..
с национализацией будут спешить, это очевидно.. т.е. решение примут в этом полугодии..
Китай молчит.. а китайский инвестор СуньХренВчай в предбанкротном состоянии..
смысл ситуации достаточно прост для понимания: имея за спиной старшего брата (США), Зеленскому можно делать и не такое.. а еще пожестче.. и все сойдет с рук..
в январе 2021 года Запорожское предприятие "Мотор Сич" подписало контракт на поставку авиадвигателей АИ-322 для Воздушных сил КНР.
Об этом сообщает информационное агентство Defence Express, ссылаясь на собственные источники.
400 моторов АИ-322 обойдется китайской стороне в 800 млн долларов. Турбовентиляторный двигатель предназначен для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15...
https://www.inform.zp.ua/2021/01/18/109019_motor-sich-postavit-v-kitaj-400-aviadvigatelej/
Народ України повністю підтримуватиме такі дії нашої держави !
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
он на пропеллер качественно набрасывает
да и руки рабочие
"Мотор Січ" має негайно бути повернуто в державну власність !
Что-бы не "попасть в просак"))) и не выплачивать потом КНР миллиарды долларов по судебным искам.
Ой боюсь...
Национализируют его так кривожоппо, что потом проиграют все суды.....
Почему допустили покупку китайцами?