Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні

Весною минулого року Україні вдалося більш м'яко пройти першу хвилю коронавірусу порівняно з Іспанією та Італією, де зафіксовані велика смертність і економічні втрати.

Як пише Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Рік показав, що в умовах відсутності колективного імунітету найбільш ефективні обмежувальні заходи. Нічого іншого проти епідемії у світі не придумано… На кожному етапі карантинних заходів, крім стримування пандемії, ми переслідували й інші цілі. Наприклад, жорсткий карантин навесні дозволив зупинити першу хвилю, коли основною загрозою були панічні настрої в суспільстві. Люди боялися цього вірусу, не розуміли, з чим мають справу. Україна пройшла цей період м'яко порівняно з Іспанією, Італією, які зіткнулися з величезними втратами людей і проблемами для економіки", - підкреслює Шмигаль.

За його словами, у другій хвилі, восени, головним ворогом стала байдужість.

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"Коли людям все одно, усі змучені обмеженнями, напругою. Ми регулювали питання адаптивним карантином, потім був карантин вихідного дня, який критикували, але він дав результат — новорічні та різдвяні канікули пройшли без пікових спалахів. Січневий карантин зимових канікул дозволив повернутися до 2-3 тис. хворих на день. Наразі, на жаль, бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі, знову в нас близько 5 тис. хворих щодня. (За даними на ранок сьогоднішнього дня, за 3 березня зафіксовані 10 057 нових випадків зараження. - Ред.)", - зазначив прем'єр.

Він нагадав, що в даний момент Україна повернулася до адаптивного карантину і не виключив введення нових обмежувальних заходів.

"Щодня моніторимо ситуацію, посилюємо карантин в окремих областях. Досить складно раз по раз ухвалювати жорсткі рішення, але їх треба ухвалювати, не жити в ілюзіях. Цього року ми і далі будемо стикатися з хвилями пандемії", - додав він.

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