Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні
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Весною минулого року Україні вдалося більш м'яко пройти першу хвилю коронавірусу порівняно з Іспанією та Італією, де зафіксовані велика смертність і економічні втрати.
Як пише Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Рік показав, що в умовах відсутності колективного імунітету найбільш ефективні обмежувальні заходи. Нічого іншого проти епідемії у світі не придумано… На кожному етапі карантинних заходів, крім стримування пандемії, ми переслідували й інші цілі. Наприклад, жорсткий карантин навесні дозволив зупинити першу хвилю, коли основною загрозою були панічні настрої в суспільстві. Люди боялися цього вірусу, не розуміли, з чим мають справу. Україна пройшла цей період м'яко порівняно з Іспанією, Італією, які зіткнулися з величезними втратами людей і проблемами для економіки", - підкреслює Шмигаль.
За його словами, у другій хвилі, восени, головним ворогом стала байдужість.
"Коли людям все одно, усі змучені обмеженнями, напругою. Ми регулювали питання адаптивним карантином, потім був карантин вихідного дня, який критикували, але він дав результат — новорічні та різдвяні канікули пройшли без пікових спалахів. Січневий карантин зимових канікул дозволив повернутися до 2-3 тис. хворих на день. Наразі, на жаль, бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі, знову в нас близько 5 тис. хворих щодня. (За даними на ранок сьогоднішнього дня, за 3 березня зафіксовані 10 057 нових випадків зараження. - Ред.)", - зазначив прем'єр.
Він нагадав, що в даний момент Україна повернулася до адаптивного карантину і не виключив введення нових обмежувальних заходів.
"Щодня моніторимо ситуацію, посилюємо карантин в окремих областях. Досить складно раз по раз ухвалювати жорсткі рішення, але їх треба ухвалювати, не жити в ілюзіях. Цього року ми і далі будемо стикатися з хвилями пандемії", - додав він.
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Ні. Там же Бєні можна рубити бабки ще цілий березень.
А если ты считаешь, что так называемая вакцина сможет тебя уберечь от заболевания, или распространения, то безграмотный тут именно ты.
Но такой есть. Оспаривает карантинные ограничения.
Таким "розумахам" як ти важко відрізнити голландський триколор від мацкальського!
Їхспєрд з географіїї..,..
"гнать волну - [5/0] Привлекать повышенное внимание к какому либо человеку или событию, сеять панику. ... гнать волну - неодобр. Чрезмерно торопить или нагнетать обстановку." - любезно сообщает нам Гугль.
Это до сих пор первая волна не закончилась, а вам там уже третья пригрезилась.
То може ви, балбеси, не тим людей лікуєте?
Вже скоро 30 000 буде померлих.
До того ж Ігор Бровченко, заступник директора з Інституту проблем математичних машин та систем НАН, вважає, що в Україні половина смертей від Covid-19 взагалі не виявлена.
Джерело:https://www.bbc.com/ukrainian/features-56260505