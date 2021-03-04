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Новини Економіка
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МВФ (1343) соцвиплати (173) Марченко Сергій (316)

Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зупиняти соціальні виплати для українців не планують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами Марченка, програма з МВФ потрібна Україні, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень.

"При цьому ми не розглядаємо варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено", - зазначив глава Мінфіну.

Водночас, за словами Марченка, співпраця з МВФ є.

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"З грудня по лютий в Україні працювала оціночна місія МВФ з перегляду програми. Ми досі погоджуємо параметри майбутніх зобов'язань і виконання існуючих параметрів. У нас йде нормальна дискусія з ключових питань. Ніяких критичних акцентів з жодного питання немає", - додав міністр .

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Короче,без Запада вы полное дерьмо.Что и т.д.
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04.03.2021 11:49
+2
Іншими словами печатний станок переходить на турборежим.
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04.03.2021 11:49
+2
Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6491
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04.03.2021 12:19
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А как по поводу отсрочки платежей, списания части долгов, реструктуризации ? Только не кабальной как от вражины Яресько!
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04.03.2021 11:48 Відповісти
Бог подасть! Уточнюю - Зєлєнскій не Бог.
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04.03.2021 11:51 Відповісти
да вабщє гаварят шо ана амєріканка...чють лі ні как супрун...
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04.03.2021 11:56 Відповісти
Короче,без Запада вы полное дерьмо.Что и т.д.
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04.03.2021 11:49 Відповісти
До чого тут Захід - просто лайно по своїй суті.
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04.03.2021 11:50 Відповісти
Із Заходом теж лайно.
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04.03.2021 11:52 Відповісти
А ти с Вастока? Бліжнєва ілі Дальнєва?
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04.03.2021 11:55 Відповісти
Іншими словами печатний станок переходить на турборежим.
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04.03.2021 11:49 Відповісти
Пауза в отношения с МВФ не повлияет на соцвыплаты.-Но повысит цены.
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04.03.2021 11:52 Відповісти
А задолжности военнослужащим за 2020 год когда выплатят?
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04.03.2021 11:53 Відповісти
Брехня. В Киеве прекратили платить пособие по частичной безработице на карантине с ноября 2020 , за декабрь-январь-февраль уже долг и в центре занятости говорят что пособий не ждите.
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04.03.2021 11:54 Відповісти
Наштампують нових фантиків і роздадуть. Всі діла.
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04.03.2021 12:04 Відповісти
Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6491
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04.03.2021 12:19 Відповісти
Українське молоко й молочна продукція експортуватимуться до Японії.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
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04.03.2021 12:47 Відповісти
Це не пауза, це провалля!
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04.03.2021 12:57 Відповісти
До осени, товарищ дорогой!
До осени, когда придёт время платить по кредитам...
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04.03.2021 13:07 Відповісти
Якщо вже і про це заговорили, то писець підкрадається.
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04.03.2021 18:03 Відповісти
 
 