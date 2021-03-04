Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко
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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зупиняти соціальні виплати для українців не планують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
За словами Марченка, програма з МВФ потрібна Україні, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень.
"При цьому ми не розглядаємо варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено", - зазначив глава Мінфіну.
Водночас, за словами Марченка, співпраця з МВФ є.
"З грудня по лютий в Україні працювала оціночна місія МВФ з перегляду програми. Ми досі погоджуємо параметри майбутніх зобов'язань і виконання існуючих параметрів. У нас йде нормальна дискусія з ключових питань. Ніяких критичних акцентів з жодного питання немає", - додав міністр .
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