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ОБСЄ (3408) мінські угоди (2216) Тристороння контактна група (826) Грау Хайді (34)

Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау

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Для досягнення цілковитої

Спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) свідчать, що прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додатковим заходам щодо його посилення в цілому зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Спеціальна представниця Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її Робочих груп у форматі відеоконференцій зробила таку заяву:

"У понеділок конвой з гуманітарною допомогою, призначеною для окремих районів Луганської області України, вперше перетнув лінію зіткнення через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це обнадійливий крок і хороша новина для цивільного населення.

Я сподіваюся, що незабаром буде відновлено можливість прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України.

Спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) свідчать, що прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додатковим заходам щодо його посилення в цілому зберігається.

Середня кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, була вдесятеро нижчою, ніж у лютому 2020 року. Але для досягнення цілковитої тиші потрібна велика політична воля сторін.

При цьому чинні обмеження і перешкоди вільному і безпечному пересуванню СММ і застосування її технічних засобів по всій території України не дозволяють проводити моніторинг ефективно та в повному обсязі".

У заяві наголошується, що всі ці питання були предметом дискусій Робочої групи з безпеки. Крім того, її учасники обговорювали умови та порядок функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Водночас було наголошено на необхідності повідомлення про дисциплінарні заходи, застосовані за його порушення, підтверджені СММ.

Також читайте: План дій стосовно Донбасу потребує готовності до компромісів: обмін утримуваними особами міг би стати важливим кроком, - Грау

Крім того, в центрі уваги Політичної робочої групи були питання, пов'язані з виконанням доручення ТКГ розробити проєкт плану дій в повній відповідності до Мінської угоди.

"Учасники Гуманітарної робочої групи обговорювали питання, що залишилися і потребують рішень для одночасного відкриття і повноцінного функціонування нових КПВВ поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

Також було порушено тему взаємного звільнення й обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Під час віднайдення власних шляхів вирішення цих питань політичні міркування не мають превалювати над гуманітарними.

Учасники Економічної робочої групи обговорювали питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Відбулася велика дискусія з питань екології, включно з можливістю створення міжнародної групи експертів для незалежної оцінки стану в затоплених шахтах у зоні конфлікту", - йдеться в заяві спецпредставниці ОБСЄ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Какие еще стороны?! Почему бы тебе просто и прямо не сказать, россия и ее марионетки должны прекратить провокационные обстрелы?!!!!
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04.03.2021 13:15
+2
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2258
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04.03.2021 13:17
+2
"Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін..."

Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібно знищити всіх кацапів, а не політична воля!
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04.03.2021 14:14
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"Народне радіо" запитують, чи дійсно для досягнення "тиші" у Донбасі потрібна велика політична воля? "Народне радіо" відповідає не велика, а надвелика політична воля є у Путіна. І ця "воля" на утримування у своїх лапах України. І цю "волю" ніяк не можуть здолати навіть політьичний і санкційний тис Заходу.
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04.03.2021 12:21 Відповісти
_Санкционный и политический тыск Запада практически отсутствует. Ну и результат соответствует. Этот тыск просто неадекватен угрозе, адекватен такой тыск, который эффективен в отличие от.
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04.03.2021 13:07 Відповісти
Такя, как в Нагорном Карабахе или еще большая?
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04.03.2021 12:21 Відповісти
Одна яд боеголовка на Донецк и одна в подмосковье в район гос дач.....
Думаю сразу будет мертвая тишина!
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04.03.2021 17:43 Відповісти
Если к воле добавить умного, решительного, стратега, в лице Главнокомандующего, может и были бы положительные подвижки.
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04.03.2021 12:36 Відповісти
"Для достижения полной "тишины" на Донбассе требуется большая политическая воля сторон, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау" - Не ври, скотина! Не сторон - а агрессора! Единственная причина и движущая сила этой войны - фашисткая расия!
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04.03.2021 12:38 Відповісти
_ЕС со всеми их декоративными конторами типа ОБСЕ - это ботаны против серийного убийцы-психопата. Причём среди этих ботанов половина - подельники маньяка.
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04.03.2021 13:12 Відповісти
Якої він ще хоче політичної волі зокрема від України? Вже і війська відводили і не стріляли в відповідь і в "очі заглядали", КПВВ відкривали і дороги до них. Що ще залишаєтся зробити? Вибачте, всратися і не жити?
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04.03.2021 13:13 Відповісти
Ще раз вибачаюся. Виявляється Грау - то вона, а не він. Оптичний обман.
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04.03.2021 13:17 Відповісти
Какие еще стороны?! Почему бы тебе просто и прямо не сказать, россия и ее марионетки должны прекратить провокационные обстрелы?!!!!
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04.03.2021 13:15 Відповісти
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2630
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04.03.2021 13:16 Відповісти
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2258
показати весь коментар
04.03.2021 13:17 Відповісти
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 8596
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04.03.2021 13:20 Відповісти
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 687
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04.03.2021 13:21 Відповісти
"Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін..."

Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібно знищити всіх кацапів, а не політична воля!
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04.03.2021 14:14 Відповісти
все що цікавить ОБСЕ, це лише "тиша", але не вимоги до окупанта виводу своїх банд з території України
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04.03.2021 15:05 Відповісти
 
 