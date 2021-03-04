Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау

Спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) свідчать, що прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додатковим заходам щодо його посилення в цілому зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Спеціальна представниця Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її Робочих груп у форматі відеоконференцій зробила таку заяву:

"У понеділок конвой з гуманітарною допомогою, призначеною для окремих районів Луганської області України, вперше перетнув лінію зіткнення через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це обнадійливий крок і хороша новина для цивільного населення.

Я сподіваюся, що незабаром буде відновлено можливість прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України.

Спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) свідчать, що прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додатковим заходам щодо його посилення в цілому зберігається.

Середня кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, була вдесятеро нижчою, ніж у лютому 2020 року. Але для досягнення цілковитої тиші потрібна велика політична воля сторін.

При цьому чинні обмеження і перешкоди вільному і безпечному пересуванню СММ і застосування її технічних засобів по всій території України не дозволяють проводити моніторинг ефективно та в повному обсязі".

У заяві наголошується, що всі ці питання були предметом дискусій Робочої групи з безпеки. Крім того, її учасники обговорювали умови та порядок функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Водночас було наголошено на необхідності повідомлення про дисциплінарні заходи, застосовані за його порушення, підтверджені СММ.

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Крім того, в центрі уваги Політичної робочої групи були питання, пов'язані з виконанням доручення ТКГ розробити проєкт плану дій в повній відповідності до Мінської угоди.

"Учасники Гуманітарної робочої групи обговорювали питання, що залишилися і потребують рішень для одночасного відкриття і повноцінного функціонування нових КПВВ поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

Також було порушено тему взаємного звільнення й обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом. Під час віднайдення власних шляхів вирішення цих питань політичні міркування не мають превалювати над гуманітарними.

Учасники Економічної робочої групи обговорювали питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Відбулася велика дискусія з питань екології, включно з можливістю створення міжнародної групи експертів для незалежної оцінки стану в затоплених шахтах у зоні конфлікту", - йдеться в заяві спецпредставниці ОБСЄ.