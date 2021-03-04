Законопроєкти про колабораціонізм і протидію пропаганді нададуть можливість заборонити ОПЗЖ та інші проросійські партії, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ухвалення законопроєктів про відповідальність за колабораціонізм з країною-агресором та протидію кремлівській пропаганді надасть державі правовий інструмент для заборони проросійських партій, зокрема й ОПЗЖ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Вимагаємо від президента та "слуг" ухвалити ініційовані нами законопроєкти – і про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і про системну протидію російській пропаганді. Ухвалення наших законів дозволить не в режимі кавалерійських атак, а системно протидіяти п’ятій колоні. І до речі, там передбачені юридичні підстави для заборони діяльності проросійських партій, в тому числі ОПЗЖ. Подібно тому, як наша команда 2015 року стерла Компартію з політичної карти України", – наголосив Порошенко.
"Закрили три телеканали, але ж все кодло прокремлівських пропагандистів враз перекочувало на канал "Наш". А його чіпати не хочуть, бо, крім Мураєва, там в акціонерах – партнери деяких представників чинної влади", – додав п'ятий президент.
Порошенко нагадав, що "ЄС" підтримала рішення РНБО про застосування санкцій.
"Європейська Солідарність" вимагає, згідно із законом, негайних процесуальних дій щодо осіб, які не підозрюються, а здійснювали терористичну діяльність. Як записано в законі – раз є факти й докази, мають бути пред’явлені звинувачення і підозри", - підсумував лідер політсили.
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2. При Пете они так открыто за Рашку не топили..
А даже если ЗЕ примет закон,то потом скажет - Это все для давления на мою партию ЕС,как недавно сказал)))
Или мудрый нарид дал Пороху монобольшинство, чтобы тупо спрашивать "почему не принял"???
___________
Зєлю і Пєцю на нари. Дострокові.
Ти ж тут і Вовіку в любові ще рік тому признавався.
"Вообще любые инициативы порошенко сейчас выглядят ещё смешнее, чем клоун у власти - потому что его всегда будет преследовать вопрос "А почему ты не сделал это когда был президентом и имел своих депутатов в раде?"
Начинать, Петя, нужно с ответа на этот вопрос!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
Для меня ЛИЧНО приемлемым будет и объяснение, что Порошенко сознательно этого не делал, боясь ослабить поддержку Зпапда из-за обвинени в недемократичности. Но речь идёт не обо мне, а о аргументации, убедительной для широкой аудитории!
Так хто засновник ПР?