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За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

Протягом 2021-2022 років уряд планує вакцинувати проти коронавірусу приблизно 22 млн українців.

Про це сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року і наступного ми плануємо вакцинувати від 20 до 22 млн українців. Цього року планується вакцинувати майже 10 млн людей", - уточнив прем'єр.

Він також зазначив, що в Україні населення "дуже активно" реєструється в чергу на отримання щеплення проти коронавірусу. За даними прем'єра, станом на вечір 3 березня 100 тис. українців записалися до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 через портал "Дія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні

Він також визнав, що українці не дуже активно хочуть вакцинуватися зараз.

"За даними соціологічних досліджень, 43% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу. З іншими потрібно проводити роз'яснювальну роботу", - додав Шмигаль.

Однак він підкреслив, що вакцинація в Україні є добровільною і нікого не будуть примушувати до імунізації.

Крім цього, прем'єр зазначив, що за даними експертів, для досягнення глобального імунітету до коронавірусу необхідно, щоб антитіла були вироблені у 73% населення. Це стосується як людей, які перенесли коронавірус, так і тих, хто провакцинувався. Тому, за словами Шмигаля, Україна також прагнутиме до досягнення глобального імунітету.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ну, если вакцина, по их словам, сохраняет своё действие где-то около полугода, то это значит, что ваше вакцинирование (читай распил бабла) будет вечным.)) Полудурки!
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04.03.2021 12:32
+4
А почему не за 5 ть лет???...В США за несколько месяцев уже 80 миллионов вакцинировали....
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04.03.2021 12:28
+4
"За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль"

А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные? За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6349
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04.03.2021 12:33
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А почему не за 5 ть лет???...В США за несколько месяцев уже 80 миллионов вакцинировали....
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04.03.2021 12:28 Відповісти
фотофакт.. в Украине испытывают индийскую вакцину на зеках..
За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 880
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04.03.2021 12:28 Відповісти
На зЕках.
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04.03.2021 12:42 Відповісти
За два года может быть пять мутаций вируса .
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04.03.2021 12:29 Відповісти
Хех! Їх вже більше тищі. Далі буде.
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04.03.2021 12:32 Відповісти
Таких которые существенно могут отличаться от первоначального штамма всего несколько пока что,но процесс продолжается.
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04.03.2021 12:36 Відповісти
ну и идиот же.
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04.03.2021 12:31 Відповісти
Пропоную Степанову пожиттєво займатися вакціонуванням в установі відбування покарань.
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04.03.2021 12:31 Відповісти
Ну, если вакцина, по их словам, сохраняет своё действие где-то около полугода, то это значит, что ваше вакцинирование (читай распил бабла) будет вечным.)) Полудурки!
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04.03.2021 12:32 Відповісти
ну не только же "вэлыке крадивныцьтво№ по закатыванию бабла в асфальт.
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04.03.2021 12:33 Відповісти
"За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль"

А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные? За два года планируем вакцинировать от коронавируса 22 млн украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6349
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04.03.2021 12:33 Відповісти
Воно ж позавчора сказвло шо до кінця року буде вакциновано 80% українців.. Це казковий пістабол
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04.03.2021 12:34 Відповісти
Таж только утром была инфа от Степанова что до конца года будет вакцинировано 80% украинцев ))
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04.03.2021 12:35 Відповісти
Вакцинація буде ефективною лише за умови, що ви встигните провакцинувати людей за час дії вакцини. У перших вакцинованих ще є імунітет, останні вакциновані вже його отримали.
Зараза зникла.
Термін дії вакцини 2 роки?
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04.03.2021 12:40 Відповісти
І як це узгоджується ось з цим? Плануємо вакцинувати 23 млн українців до першого кварталу 2022 року, - головний санлікар ЛяшкоДо 1 кварталу лишилося 9 місяців. А Шмигаль каже, що "В этом году планируется вакцинировать порядка 10 млн людей", - уточнил премьер.
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04.03.2021 12:43 Відповісти
73%? где то я уже это видел..это не то контингент которому надо наложить запрет на размножение?
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04.03.2021 12:46 Відповісти
До конца 2021 года 80%. За 2 года 22 млн.
Крутая задача!
Это сколько населения в Украине?
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04.03.2021 13:00 Відповісти
нельзя большего хотеть от кабмина ,который занимается "служением" и созданием кризиса в Украине, и "вирусного геноцида" для украинского народа
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04.03.2021 13:04 Відповісти
Так Степашка вроде говорил про 5-7 млн в месяц, детей в принципе от этой хери не нужно вакцинировать, получается остается нужно провакцинировать млн 25-30, это на максимум 6 месяцев, хто из них пиндит? Мне кажеться оба.
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04.03.2021 13:16 Відповісти
У 99,5% з цих 25-30 мільйонів буде легкий чи безсимптомний варіант перебігу хвороби. Навіщо їх вакцинувати по два рази щопівроку? Нема куди більше кошти витрачати? Риторичне питання.
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04.03.2021 13:25 Відповісти
Залишилось спитати 22 млн., чи бажають вони вакцинуватися цим гівном.
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04.03.2021 13:24 Відповісти
дебил конченый
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04.03.2021 13:31 Відповісти
Вот это темпы вакцинации! Вот это я понимаю!
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04.03.2021 13:38 Відповісти
Вже записався , через "Дія" . Зайняло рівно 10 секунд . Дуже зручно .
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04.03.2021 13:47 Відповісти
Когда некоторые отказываються вакцинироваться потому-что давно переболели, то если в пробирке 6 доз, ради одного человека открыть и потом выбросить 4 дозы - это преступление в таких условиях. Свинство точно.

Чем выбрасывать, лучше бы отдали часть вакцин в частные клиники, и пусть кто хочет завакцинируеться за деньги.

В любом случае чем больше завакцинируються любым способом, тем выше коллективный иммунитет. А то страны жалуються что им не хватает, а потом по 100 тысяч доз выбрасывают. Тупость редкая.
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04.03.2021 14:14 Відповісти
Якщо виходити з офіційно вказуваної чисельності населення, защепити необхідних 28-30 мільйонів українців уряд наступніків реформ "планує" до кінця 2023 року. Звісно, немає жодних гарантій, що той уряд протримається навіть до кінця цього року, то ж навішувати на вуха можна будь-які плани...

За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2212

До речі, Польща таклж планує. За кілька місяців там готуються розпочати виробництво власної вакцини за технологією Novavax. З фонду розвитку уряд виділяє більше 10 мільйонів доларів на подвоєння потужностей вітчизняного виробника.
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04.03.2021 14:59 Відповісти
 
 