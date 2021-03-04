За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

Протягом 2021-2022 років уряд планує вакцинувати проти коронавірусу приблизно 22 млн українців.

Про це сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року і наступного ми плануємо вакцинувати від 20 до 22 млн українців. Цього року планується вакцинувати майже 10 млн людей", - уточнив прем'єр.

Він також зазначив, що в Україні населення "дуже активно" реєструється в чергу на отримання щеплення проти коронавірусу. За даними прем'єра, станом на вечір 3 березня 100 тис. українців записалися до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 через портал "Дія".

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Він також визнав, що українці не дуже активно хочуть вакцинуватися зараз.

"За даними соціологічних досліджень, 43% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу. З іншими потрібно проводити роз'яснювальну роботу", - додав Шмигаль.

Однак він підкреслив, що вакцинація в Україні є добровільною і нікого не будуть примушувати до імунізації.

Крім цього, прем'єр зазначив, що за даними експертів, для досягнення глобального імунітету до коронавірусу необхідно, щоб антитіла були вироблені у 73% населення. Це стосується як людей, які перенесли коронавірус, так і тих, хто провакцинувався. Тому, за словами Шмигаля, Україна також прагнутиме до досягнення глобального імунітету.