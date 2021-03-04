За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Протягом 2021-2022 років уряд планує вакцинувати проти коронавірусу приблизно 22 млн українців.
Про це сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року і наступного ми плануємо вакцинувати від 20 до 22 млн українців. Цього року планується вакцинувати майже 10 млн людей", - уточнив прем'єр.
Він також зазначив, що в Україні населення "дуже активно" реєструється в чергу на отримання щеплення проти коронавірусу. За даними прем'єра, станом на вечір 3 березня 100 тис. українців записалися до списку очікування на вакцинацію проти COVID-19 через портал "Дія".
Він також визнав, що українці не дуже активно хочуть вакцинуватися зараз.
"За даними соціологічних досліджень, 43% українців готові вакцинуватися проти коронавірусу. З іншими потрібно проводити роз'яснювальну роботу", - додав Шмигаль.
Однак він підкреслив, що вакцинація в Україні є добровільною і нікого не будуть примушувати до імунізації.
Крім цього, прем'єр зазначив, що за даними експертів, для досягнення глобального імунітету до коронавірусу необхідно, щоб антитіла були вироблені у 73% населення. Це стосується як людей, які перенесли коронавірус, так і тих, хто провакцинувався. Тому, за словами Шмигаля, Україна також прагнутиме до досягнення глобального імунітету.
Будь ласка, зачекайте...
А вы на столько времени у власти задержитесь, Слуги Народные?
Зараза зникла.
Термін дії вакцини 2 роки?
Крутая задача!
Это сколько населения в Украине?
Чем выбрасывать, лучше бы отдали часть вакцин в частные клиники, и пусть кто хочет завакцинируеться за деньги.
В любом случае чем больше завакцинируються любым способом, тем выше коллективный иммунитет. А то страны жалуються что им не хватает, а потом по 100 тысяч доз выбрасывают. Тупость редкая.
До речі, Польща таклж планує. За кілька місяців там готуються розпочати виробництво власної вакцини за технологією Novavax. З фонду розвитку уряд виділяє більше 10 мільйонів доларів на подвоєння потужностей вітчизняного виробника.