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електроенергія (1910) Електрика (804) Денис Шмигаль (2710)

Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що з 1 квітня, найімовірніше, люди не побачать зміни ціни на електроенергію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив на пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами прем'єра, найімовірніше, з 1 квітня ціна залишиться 1,68 грн/кВт.

"З 1 квітня, найімовірніше, люди зміни не побачать і не відчують. Але це не означає, що їх не буде в майбутньому. Неможливо на все життя зафіксувати ціну. Ціни змінюються, вони мають тенденцію зростати, знижуватися. Тому будь-який товар у ринковій економіці має бути оцінений за ринковою ціною", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3038
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04.03.2021 13:01
+6
А 2-го повысят?
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04.03.2021 12:55
+5
о возвращении 100 льготных кВт речь уже и не идет?
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04.03.2021 13:17
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А может и не останеться. Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 129
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04.03.2021 12:52 Відповісти
Нужно повышать тарифы на всьо! Что бы поднять экономику страны, а то зеленскому все мешают и недают работать, особенно Порошенко!!!
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04.03.2021 13:21 Відповісти
Якщо б ти постійно не нагадував про Рошенка, всі про нього вже давно забули б Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9183
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04.03.2021 13:59 Відповісти
а Рошенко це свыня?
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04.03.2021 15:57 Відповісти
Ні, швидше, властєлін свінєй ))
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04.03.2021 16:03 Відповісти
А 2-го повысят?
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04.03.2021 12:55 Відповісти
вообще то даже тариф в половину 168 копеек- а именно 84 копейки даст прибыль 200%....
а еще какой ля ля рынок у нас... газа, света...А вчера КМУ Принял Постанову- которой обязал НАФТОГАЗ ОСТАНОВИТЬ ЕДИННУЮ ЦЕНУ ДЛЯ ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО на ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ГОД С 1 АРПЕЛЯ 2021 ДО 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА... вот вам и рынок... также обязывают установить на год разумную и уже НКРЕКП Принял Постанову о стоимости тариф на распределение газа....а на свет вообще трогать не должны, поскольку даже в 2015- 2017 годах тариф в 168 копеек было с запасом на 10 лет выше рентабельности 40% просто никто подумать не могут и будут красть миллиардами...
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04.03.2021 14:14 Відповісти
Ні. Подорожчає.
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04.03.2021 12:56 Відповісти
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
- Все мне ясно стало теперь.
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04.03.2021 12:56 Відповісти
блд...тебе верить себя неуважать
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04.03.2021 12:58 Відповісти
Экспорт продукции АПК начал ускоряться

В феврале Украина экспортировала товаров на общую сумму $4,55 млрд, что на 14,8% превысило показатель аналогичного месяца годом ранее и на 15,8% - результат января т.г.

Об этом 2 марта на своей странице в сети Facebook написал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.«О традиционных украинских экспортных статьях. Зерновые (10 группа) - $759 млн, крупнейшие рынки - Египет, Китай и Испания. Масло (15 группа) - $587 млн (+12,2% к февралю прошлого года и +14,3% к январю). Индия и Нидерланды наращивают поставки, Китай немного уменьшает. Отгрузки шрота (2 группа) в феврале выросли на 25,7% и составил $169 млн. Больше стали покупать Франция и Китай», - отметил он.
Также Т.Качка уточнил, что в целом украинский экспорт в ЕС в феврале т.г. составил $1,97 млрд, превысив на 27,9% прошлогодний показатель. Экспорт в страны Азии вырос в годовом сопоставлении на 17,4% - до $1,48 млрд, тогда как в страны СНГ - сократился на 12,3%, до $461 млн.
«Следует также отметить оживление торговли с Великобританией - за первые 2 месяца т.г. мы экспортировали в указанном направлении продукции на $145,2 млн, на 35% больше, чем в январе-феврале 2020 г.», - добавил замминистра.http://agropravda.com/news/agrobiznes-life/15824-eksport-produkcii-apk-nachal-uskorjatsja
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04.03.2021 13:01 Відповісти
Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, останется 1,68 грн/кВт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3038
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04.03.2021 13:01 Відповісти
Какая радость...Или все-же подорожает? У Ахметова, если ему верить, одни убытки. Да и домишки в разных королевствах содержать надо. Помочь пацану надо, скинуться, кто сколько может.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
Цены меняются, они имеют тенденцию расти, снижаться. Шмыгаль, ты о снижении цены говоришь, заболел, или головой ударился?
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04.03.2021 13:04 Відповісти
4 березня о 04:28 згідно з узгодженою заявкою відключено від енергомережі енергоблок №2 Рівненської АЕС для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.
Наразі виконуються операції за Програмою зупинення блоку.Середній планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України. Під час ремонту проводитимуться як регламенті роботи, так і низка понадрегламентних робіт.
Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1240 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №1 (ВВЕР-440) продовжується ремонт турбогенератора ТГ-1. Роботи виконуються згідно з графіком.
На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) - 111 доба капітального планово-попереджувального ремонту. Проведено гідравлічні випробування обладнання першого і другого контуру. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 34,5 млн кВт год електроенергії, з початку місяця - 104,2 млн кВт год електроенергії та з початку року - 2 млрд 130,6 млн кВт год електроенергії.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.https://www.rivnenews.com.ua/2021/03/04/enerhoblok-2-rivnenskoi-aes-vyvedeno-u-planovo-poperedzhuvalnyi-remont/
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04.03.2021 13:15 Відповісти
в марте Украина уже фактически не импортирует электроэнергию, переток в основном идет на в Европу в пределах 0,4-1 ГВт
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/
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04.03.2021 13:38 Відповісти
о возвращении 100 льготных кВт речь уже и не идет?
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04.03.2021 13:17 Відповісти
По словам премьера, скорее всего, с 1 апреля цена останется 1,68 грн/кВт. / Шмыгаль -двоечник. Он не различает мощность( кВт) и энергию( кВт*час).
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04.03.2021 13:29 Відповісти
Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 594
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04.03.2021 14:27 Відповісти
нас будут грабить на столько на сколько мы им позволим, помнится эксперимент в Америке с ценой на бензин, подняли галлон на 5 центов Ціна на електроенергію для населення з 1 квітня, найімовірніше, залишиться 1,68 грн/кВт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9308 и шо вы думаете сделали американцы? да всё просто, АЗС где была поднята цена спалили+зацепили ещё пару кварталов с магазинами и припаркованными авто и американские бени фирташи и ахметы подумали шо не стоит больше испытывать судьбу, это были 90 но смотреть на ютубе до сих пор красиво.
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04.03.2021 17:18 Відповісти
И что же вы ссылкой не поделились?
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04.03.2021 19:17 Відповісти
 
 