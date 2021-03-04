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алкоголь (862) фальсифікат (295) ДФС (2573)

Глава фіскальної служби Мельник повідомив про закриття 74 сайтів, які торгували фальсифікованим алкоголем

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Глава фіскальної служби Мельник повідомив про закриття 74 сайтів, які торгували фальсифікованим алкоголем

Глава Фіскальної служби Вадим Мельник написав на своїй сторінці в фейсбуці про перші масові закриття інтернет-ресурсів, які займалися незаконним розповсюдженням алкоголю.

"З 1 лютого фіскальна служба розпочала масштабну операцію "Спирт", яка має на меті ліквідувати тіньовий ринок алкогольної продукції. Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах", - повідомив Вадим Мельник.

Також в повідомленні говориться про ліквідацію незаконних виробництв горілчаної продукції.

"Крім офіційного припинення діяльності вебресурсів, службою були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції. Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції", - сказано в повідомленні голови служби.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Вадим Мельник був призначений на посаду голови ДФС.

Автор: Анастасія Потіха
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Українське молоко й молочна продукція експортуватимуться до Японії.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.
«Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів - ледь не ейфорію, - додав він. - Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні».
Нагадаємо, Держпродспоживслужба анонсувала відкриття японського ринку для вітчизняної молочної продукції. Та наразі на її сайті поки немає офіційного повідомлення та зразка ветеринарного сертифікату.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
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04.03.2021 12:53 Відповісти
Чему радуетесь? Этот экспорт приведет к росту цен на молочку в Украине, как это произошло с хлебом. Такова природа нынешней власти.
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04.03.2021 13:08 Відповісти
зачистили конкурентов для розетки)
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04.03.2021 13:05 Відповісти
Открыл, закрыл, делов-то.
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04.03.2021 13:13 Відповісти
и где теперь спирт купить ?
мусора мрази
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04.03.2021 13:17 Відповісти
предложений валом .... гуглите ... и водка по 210 гривен за 10 литров .... и коньяк по 40-50 гривен литр ... просто в баклашках пластиковых ... и спирта валом предложений
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04.03.2021 14:07 Відповісти
 
 