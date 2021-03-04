Глава фіскальної служби Мельник повідомив про закриття 74 сайтів, які торгували фальсифікованим алкоголем
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Глава Фіскальної служби Вадим Мельник написав на своїй сторінці в фейсбуці про перші масові закриття інтернет-ресурсів, які займалися незаконним розповсюдженням алкоголю.
"З 1 лютого фіскальна служба розпочала масштабну операцію "Спирт", яка має на меті ліквідувати тіньовий ринок алкогольної продукції. Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах", - повідомив Вадим Мельник.
Також в повідомленні говориться про ліквідацію незаконних виробництв горілчаної продукції.
"Крім офіційного припинення діяльності вебресурсів, службою були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції. Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції", - сказано в повідомленні голови служби.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року Вадим Мельник був призначений на посаду голови ДФС.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.
«Простий твіт про те, що Україна відтепер може постачати молочку викликав великий інтерес у багатьох японських дописувачів - ледь не ейфорію, - додав він. - Усі відгуки про нашу продукцію надзвичайно позитивні».
Нагадаємо, Держпродспоживслужба анонсувала відкриття японського ринку для вітчизняної молочної продукції. Та наразі на її сайті поки немає офіційного повідомлення та зразка ветеринарного сертифікату.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
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