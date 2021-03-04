Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні
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Водночас американська компанія повідомила про готовність підтримати зусилля України з модернізації свого парку гвинтокрилих машин
Американський виробник вертольотів Bell Textron 2 березня ц.р. прокоментував інформацію про плани локалізованого виробництва вертольотів Bell UH-1 Iroquois на ДП "Одеський авіаційний завод". Відповідь була оприлюднена в польському виданні ZBIAM у відповідь на запит редакції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.com.
"2 березня ц.р. Bell Textron повідомила в заяві редакції, що не видавала концерну "Укроборонпром" або іншому господарюючому суб'єкту в Україні ліцензію на виробництво вертольотів UH-1 Iroquois", - повідомили в публікації ZBIAM.
Авіавиробник зі США готовий до співпраці з українськими виробниками, однак вона має базуватися на стандартних процедурах уряду Сполучених Штатів, як ініціювання процедури Foreign Military Sale після направлення відповідного офіційного листа-запиту.
Також представники компанії зазначили, що поки Bell Textron пропонує потенційним замовникам версію вертольота UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. Зокрема, рік тому вісім таких машин отримала Чехія.
З опису пресслужби Концерну складається враження що йдеться про стару версію вертольота UH-1 Iroquois, яка вже давно не виготовляється.
Нагадаємо, неоднозначну заяву генеральний директор Концерну Юрій Гусєв зробив під час робочого візиту на одеський авіазавод 26 лютого ц.р. Більше того, він наголосив, що "організація виробництва (вертольотів UH-1 Iroquois) сьогодні перебуває на завершальній стадії. Перший борт має бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року".
Варто додати, що за останній час новий глава ГК "Укроборонпром" зробив цілу низку оптимістичних заяв. Так, крім інформації про виробництво вертольотів UH-1 Iroquois, наприклад, 24 лютого ц.р. на брифінгу з нагоди передачі ЗСУ п'яти одиниць відремонтованих КБТЗ танків Т-72 Юрій Гусєв висловив сподівання на включення в ДОЗ-2021 замовлення на танки БМ "Оплот", хоча роботи з імпортозаміщення комплектуючих на цих машинах (ОКР "Бастіон") мають бути завершені лише в 2023 році.
Будь ласка, зачекайте...
А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?
Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...
Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
Что на это говорит супер-оборонпромщик с ЗП в 300к Найем? Никто не слышал?
****звиздаболы
"В Национальной полиции опровергли информацию о том, что с экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбы сняли охрану".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.Источник: https://censor.net/ru/n3251410
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"Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что давшего показания по "делу вагнеровцев" экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и сняли охрану".Источник: https://censor.net/ru/n3251410
Красивая. умная и молодая
Работает в банке, имеет машину
На фитнесе прыгает, бреет вагину
Сосёт, как не сможет сосать пылесос
С деньгами поможет всегда. не вопрос
Не любит михайлово стасовых песен
И лепс абсолютно ей безынтересен
Её головные не мучают боли
Ей важно всё то же, что важно для Коли
Не смотрит совсем на других мужиков
Готовит шикарно с бараниной плов
Со временем вовсе не портится, кстати
Упруга, свежа и активна в кровати
На ней вся квартира, уют весь и быт...
по-моему, всё таки Коля п@дит...
а то спорили здесь (я тоже) - старый вертолет или не совсем...
Зеля как обычно обосрался - и на форуме снова мир, дружба, жвачка - спорить не о чем..
клянусь скабєтовой!
Но ермак и его песик зельц на такие мелочи внимания не обращают.
Бубося їх видно по IQ обирає... щоб не розумніші сцаря
А як той Bell міг би "виготовляти нові гелікпотери" семидесятирічної давнини, якщо він вже й випуск наступнікв (UH-60 Black Hawk) потроху припиняє?
Малось на увазі виробництво ось цього. І нефіг тут Bell Textron 2 умнічать
Скільки людей обломались ) Сенс у виробництві Хьюї в Україні нульовий.
Завтра Зе для рейтингів може скаже що Мерседеси в Україні збирати на
ЗАЗі почнуть і Васадзе подарив завод державі
Однако наши могли бы уже спроектировать что то более современное, чем покупать лицензию на производство явно устаревшей модели. Ну а то, что во главе Укроборонпрома поставили еще одного комика, это уже не досадная случайность, а закономерность.