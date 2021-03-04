Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні

Водночас американська компанія повідомила про готовність підтримати зусилля України з модернізації свого парку гвинтокрилих машин

Американський виробник вертольотів Bell Textron 2 березня ц.р. прокоментував інформацію про плани локалізованого виробництва вертольотів Bell UH-1 Iroquois на ДП "Одеський авіаційний завод". Відповідь була оприлюднена в польському виданні ZBIAM у відповідь на запит редакції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.com.

"2 березня ц.р. Bell Textron повідомила в заяві редакції, що не видавала концерну "Укроборонпром" або іншому господарюючому суб'єкту в Україні ліцензію на виробництво вертольотів UH-1 Iroquois", - повідомили в публікації ZBIAM.

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Авіавиробник зі США готовий до співпраці з українськими виробниками, однак вона має базуватися на стандартних процедурах уряду Сполучених Штатів, як ініціювання процедури Foreign Military Sale після направлення відповідного офіційного листа-запиту.

Також представники компанії зазначили, що поки Bell Textron пропонує потенційним замовникам версію вертольота UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom. Зокрема, рік тому вісім таких машин отримала Чехія.







З опису пресслужби Концерну складається враження що йдеться про стару версію вертольота UH-1 Iroquois, яка вже давно не виготовляється.

Нагадаємо, неоднозначну заяву генеральний директор Концерну Юрій Гусєв зробив під час робочого візиту на одеський авіазавод 26 лютого ц.р. Більше того, він наголосив, що "організація виробництва (вертольотів UH-1 Iroquois) сьогодні перебуває на завершальній стадії. Перший борт має бути виготовлений вже до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року".

Варто додати, що за останній час новий глава ГК "Укроборонпром" зробив цілу низку оптимістичних заяв. Так, крім інформації про виробництво вертольотів UH-1 Iroquois, наприклад, 24 лютого ц.р. на брифінгу з нагоди передачі ЗСУ п'яти одиниць відремонтованих КБТЗ танків Т-72 Юрій Гусєв висловив сподівання на включення в ДОЗ-2021 замовлення на танки БМ "Оплот", хоча роботи з імпортозаміщення комплектуючих на цих машинах (ОКР "Бастіон") мають бути завершені лише в 2023 році.