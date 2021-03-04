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У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ескалація на Донбасі відбувається з вини українських бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів.

"Ми, дійсно, з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за наростальною напруженістю на лінії зіткнення", - сказав Пєсков.

Він заявив, що нібито все частіше відбуваються обстріли території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань".

"Ми фіксуємо вхід українських військових в ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. І все це привід для нашої серйозної стурбованості", - заявив він.

Також читайте: Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально

Також Пєсков заявив, що в Москві сподіваються, що керівництву України "вдасться утримати ці формування та підрозділи від подальших провокаційних дій і нарощування напруженості. І що Київ буде залишатися прихильним до домовленостей в рамках контактної групи, Мінському комплексу заходів, а партнери по "мінській четвірці" звернуть увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовують свій вплив, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу ".

На питання про те, що ж буде, якщо українська сторона перейде "червону межу", Пєсков пояснив, що потрібен буде додатковий аналіз перш, ніж приймати рішення. А уточнюючи на прохання ЗМІ, що він має на увазі, кажучи "червона межа", він пояснив: "Це відновлення повноформатних бойових дій".

Журналісти також запитали, чи готовий Кремль впливати на формування на непідконтрольній частині Донбасу, і Пєсков відповів, що Кремль це робить постійно, але обстріли нібито йдуть не звідти.

"І тут головне, це щоб всі, хто може, використовували свій вплив для того, щоб у нас повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - уклав він.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук пообіцяв дзеркальну відповідь на обстріли на Донбасі.

Також читайте: Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов

"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив він.

Глава української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Пальчиком ещё что-то там показывает, *******! Сломать бы гниде тот палец! В двух суставах.
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04.03.2021 13:05
+43
ну вот еще одно подтверждение ,шо зеленый клоун нам врал безбожно - Порох был таки прав - АРМИЯ,МОВА,ВЕРА - остальное вторично
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04.03.2021 13:12
+26
В Кремле обвинили Украину в провокациях на Донбассе: Ситуация может перейти "опасную черту" - Цензор.НЕТ 6363
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04.03.2021 13:11
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Воно їм потрібно? Драпануть всі в Європу.
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04.03.2021 14:34 Відповісти
А Авакову заважають народні стволи, депутати сцють кипятком від кастрованого закону про цивільний обіг зброї. Ну, я ще розумію депутатів, які вірять що, Аваков їх захистить, якщо ні у кого не буде зброї. Але ж, сам Аваков має розуміти що, його немає кому захищати. Чи планує на закуплених гелікоптерах драпанути в Італію, а решту здати товстозадим, як Юбер до Європи?
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04.03.2021 14:32 Відповісти
писькову из путинской жопы видимо лучше виднее, чем ОБСЕ находящихся на месте событий
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04.03.2021 15:00 Відповісти
ЛЖИВИЙ КАЦАП УЖЕ ЗАНЕТ КУДА КЛОНИТ , ТВАРИ КОЗЛОМОРДЫЕ
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05.03.2021 00:14 Відповісти
"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась", - заключил он.
сам признал что влияют на боевиков, и потом традиционную мантру про гражданскую войну. ну откуда такие тупые упыри берутся?
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04.03.2021 15:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.03.2021 15:05 Відповісти
Бредит, что ли?
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04.03.2021 15:16 Відповісти
У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 6629"
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04.03.2021 15:30 Відповісти
ну це класика: якщо москалі кажуть, що Україна провокує, то це значить, що провокують МОСКАЛІ!
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04.03.2021 15:48 Відповісти
скоріш за все ця заява кремлівського підара - психологічний тиск на "нєокрєпшіє умьі" в ОПУ.
Орда якщо нападає, то без оголошення війни, а як завжди - підло та потайки.
ЗСУ та добровольчи формування, у тому числі і тилові, напоготові.
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04.03.2021 15:50 Відповісти
у него трипер головы)
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04.03.2021 15:57 Відповісти
У них "эскалация", а погибшие почему-то у нас.
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04.03.2021 16:20 Відповісти
наверное ****-песик в зазеркалье живёт. глаза видят одно, а собачий рот выдаёт другое. диагноз батенька.... не утешительный
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04.03.2021 16:28 Відповісти
Стрипихатий накурився... У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 5378
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04.03.2021 16:41 Відповісти
"И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась"Источник: https://censor.net/ru/n3251423

проговорились усы. ибо ключевое сочетание "у НАС". а, вообще, это уже шантаж на государственном уровне. рейтинг ввп сдувается, вот такими мантрами его стараются поддержать пропагандоны эрэфии уже несколько крайних дней
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04.03.2021 16:52 Відповісти
Песьков гнида , смотри не перепутай: в Юж.Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии - против, в Карабахе и за и против, а на Донбассе и в Крыму - вместо... из учебника путинской истории(по Киселеву : ))
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04.03.2021 16:59 Відповісти
Куда она может перейти ? Когда ваши скотские поступки не останавливаются ....
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04.03.2021 17:01 Відповісти
ЯК ЩО КАЦАП НЕ ЗБРЕХАВ, ТО ДЕНЬ ПРОЙШОВ МАРНО
ФАКТИ З ЖИТТЯ МОСКОВІЇ У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу" - Цензор.НЕТ 6630
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04.03.2021 17:46 Відповісти
Интересно что сейчас зеленский увидел в глазах врага Украины-путина?
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04.03.2021 17:50 Відповісти
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как «санкции из ада». Об этом сообщило Bloomberg.
DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, или «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».
Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, осуществляющим насилие на востоке Украины», добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдовы, и «перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления».
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05.03.2021 07:46 Відповісти
не понял шо значит- или иных формирований.
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04.03.2021 17:57 Відповісти
Идите в жопу , господин Песков , грозить будете своему Хутину ! Донбасс - это Украина и пошли нахрен оттуда , а со своими мы разберемся без вас!
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04.03.2021 18:04 Відповісти
Вот те нате, хрен в томате. Уж как зевова старался, и войска отвёл с позиций, завоёванных жизнями военных, и разведку запретил, и беспилотники запретил, и контснайперские группы вывел и даже стрелять в ответ запретил, сделав наших военных живыми мишенями для российских снайперов, а всё равно Украина виновата, всё равно Украина эскалирует ситуацию. Ну шо ж ты будешь делать! Никак Путину не угодить.
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04.03.2021 19:15 Відповісти
Стопудово!
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04.03.2021 19:23 Відповісти
В отаку дупу загнав себе і всю країну Зе своїм миротворством.
Тепер адекватна відповідь ворогу уже використовується для політичного тиску на Україну,
а далі буде "законним" приводом для ескалації конфлікту.
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04.03.2021 19:35 Відповісти
Названа доля БПЛА "Сокіл-300" та проектів вітчизняних ЗРК від ДККБ "Луч"

УМіністерстві оборони України пояснили позицію щодо останніх напрацювань ДККБ "Луч" - БПЛА "Сокіл-300" та проектів зенітних ракетних комплексів. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк детально аргументував позицію відомства у ексклюзивному інтерв'ю Defence Express.
"Щодо безпілотних систем, то зараз немає дилеми між "Сокіл-300" та Bayraktar TB2. Українська розробка тільки нещодавно була представлена. "Сокіл-300″ має перспективу, але це буде не сьогодні чи завтра і не найближчі 2-3 роки", - сказав Олександр Миронюк.
Заступник міністра оборони пояснив, що строк у три роки - це час, необхідний для виконання усіх робіт по розробці та випробуванню комплексу "Сокіл-300", зокрема - застосування озброєння з цього БПЛА.
"І окремо слід пояснити, як певна розробка фінансується з боку держави. Необхідно визначити місце цієї техніки чи озброєння у бойовому порядку. Де вона буде використовуватись, для чого, яким складом, які задачі він може виконати. Після цього буде прийнято рішення щодо доцільності проведення дослідно-конструкторської роботи", - роз'яснив Олександр Миронюк.
На його думку, "кожна українська компанія, яка має потужний потенціал, має право взяти участь у кооперації із іноземною компанією, яка постачає свою продукцію до українського війська".
Водночас, за словами Олександра Миронюка, Міноборони не вважає доцільним фінансувати розробку перспективних українських зенітно-ракетних комплексів, із-за лімітів оборонного бюджету.https://iat.kpi.ua/2020/12/10/nazvana_dolja_bpla_sokil_300_ta_proektiv_vitchiznjanih_zrk_vid_dkkb_luch/
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04.03.2021 19:39 Відповісти
Був би у нас Його Величність з усіма повноваженнями,то ви Миронюк,як при Сталіну, це БПЛА не 2-3 роки, а за 2-3 неділі вже б поставили б на поток. Сидить,*****, провокатор і нам,українцям,що знають що це таке,теж,як Пєсков,Дурня клеїть!
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04.03.2021 19:54 Відповісти
...они в кремле наблюдают...озабоченность....опасную черту...20 февраля 2014 года вторглись в Украину, в августе того же 2014 года на День Независимости,чтоби обгадить украинцам праздник, уже вторглись конкретно целими бронетанковими полками и расстреляли на украинской земле украинцев и разрушив масу комуникаций,показав истинное свое фашистское лицо захватчика, и оно сидит с випученими глазенками" дурака клеит". Ни стида,ни международной совести!
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04.03.2021 19:50 Відповісти
Так было и в Грузии. Сепаратюги, под одобряющее улюлюканье кацапских скотов обстреливали грузинские подразделения, а когда Грузия дала хорошую ответку, кацапские скоты обвинили ее в начале боевых действий и начали "принуждение к миру". Ничего нового. Эти лживые, циничные, кацапские в@******, могут в любой момент совершить обстрел своей территории и начать войну, обвинив Украину. А учитывая "объективность" ООН и ОБСЕ, мы получим от наших "партнеров" только "глубокую озабоченность". Так же они ее выражали во время нападения кацапов на Грузию, слово в слово. А потом последуют призывы ко "всем сторонам конфликта" сесть за стол переговоров. Кацапы лживые, подлые ублюдки. Так было есть и будет всегда!
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Та понятно, Гитлер тоже так поступал.
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04.03.2021 20:18 Відповісти
Висновок. Україна зараз знаходиться у Надзвичайній Військовій та Диверсанстсько-провокаційній Ситуації. Стан справ такий,що показує на практичну відсутність від правлячої Верхушки яких лібо посилів на Укріплення Безпекових складових. Закриття каналів- це не боротьба,а якісь незрозумілі початкові судоми хворої особи. А головне,що Україна вмцілому не готова в суспільстві солідарно протистояти ворогові і пандемії.
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04.03.2021 20:21 Відповісти
Когда-то один умный французский король сказал "Париж стоит обедни"ю Возможно (извините если я ошибаюсь) и Донбасс стоит "обедни", т е полной амнистии и проведения выборов в оккупированной зоне.
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04.03.2021 22:01 Відповісти
так для этого нужно перекрыть границу для начала.
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04.03.2021 22:22 Відповісти
как бы долбозвон прилепин уже опроверг усы в своем телеграмм-канале следующим выс@ром:
"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".
вот такая она - "гражданская война" в Украине.
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04.03.2021 22:04 Відповісти
Не хотят в ордло особо воевать , мало того они с ужасом об этом думают и украинцы тоже не горят желанием, кацапам придется сильно постараться что бы разжечь войну, для этого нужны кровавые провокации, это тонкий лед и все может обернутся против самих россиян.
Это чмо песков, "играет на нервах", так они впрягаются за медведчука, но если товарисч медведчук думает, что терять больше нечего, ой как ошибается...
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04.03.2021 22:27 Відповісти
ТАК А КАК МАМКУ ПУТИНА ЗВАТЬ !?)
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04.03.2021 23:00 Відповісти
*******!
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05.03.2021 08:53 Відповісти
Ну то есть как бы ничего личного. Но вы внимательно посмотрите на его фото еще раз.

Он же чорт!
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04.03.2021 23:28 Відповісти
Ну что, "Чебур-Нет" всё ближе?
Тестируют отключение? Даёшь "железный занавес-2"!
На Рассее рухнули YouTube, Google и Telegram !!
Пользователи интернета в Кацапии в ночь на четверг, 4 марта, столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Telegram и ключевых иностранных сервисов.
По данным DownDetector, проблемы возникли с доступом к видеохостигну YouTube, поисковику Google, почте Gmail и магазину приложений Google Play.
Сбой во всех сервисах возник почти синхронно - около 0.40 мск.
Жалобы, по данным DownDetector поступают из Москвы, Ярославля, Смоленска, Екатеринбурга и даже сопредельных стран - в частности, из столицы Казахстана Нур-Султана.
Пика число жалоб достигало около часа ночи, после чего начало снижаться.
Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер «не подключается» (71%) и не отправляет сообщения (28%).
Что касается сервисов Google, то подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайтам
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04.03.2021 23:50 Відповісти
у пИськова дочка гражданка Франции, живет в стране ЕС и НАТО и чихало их семейство на эту Кацапию...
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05.03.2021 08:15 Відповісти
" для того, чтобы у нас полноценная гражданская война в Украине не возобновилась". Не ну каков гаденыш - " у нас". Будьте вы прокляты москальские ублюдки.
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05.03.2021 08:42 Відповісти
а писькин уже считает Донбасс территорией расии? хорошо... еще один довод на международный трибунал против расии...
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05.03.2021 09:07 Відповісти
От Письков грає дурненького....Письков та ми все розумієм що ви хочете і чк ви дроч..те.. Тому пи..ди що хочешь..уже всі у світі розуміють що ви тварюки. А що стосовно перейти черту...Україна її ні коли не переходила..а ви їїперейшли 7 років тому.

Тепер кацапи буде так. Починаєте відкривати вогонь по нашим військам получете відповідь безжалісну... І готуйтесь ми вас все одно вигорнем як мусор з України і ні які домовленості нас не стримають. А знаєте кацапи про що була домовленість про те що ця війна припиняється і все мирішується мирно і донбас і крим повертаються із вашої окупаціїї додому. Тому Росія іди на Х ..Україна виконає все що повинна виконати і останнім буде вигортання росийськго мусору з Української землі.
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05.03.2021 09:45 Відповісти
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