У Кремлі звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі: Ситуація може перейти "небезпечну межу"
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ескалація на Донбасі відбувається з вини українських бійців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів.
"Ми, дійсно, з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за наростальною напруженістю на лінії зіткнення", - сказав Пєсков.
Він заявив, що нібито все частіше відбуваються обстріли території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань".
"Ми фіксуємо вхід українських військових в ті зони, де вони не повинні бути після завершення розведення. І все це привід для нашої серйозної стурбованості", - заявив він.
Також Пєсков заявив, що в Москві сподіваються, що керівництву України "вдасться утримати ці формування та підрозділи від подальших провокаційних дій і нарощування напруженості. І що Київ буде залишатися прихильним до домовленостей в рамках контактної групи, Мінському комплексу заходів, а партнери по "мінській четвірці" звернуть увагу на зростання напруженості на лінії зіткнення і використовують свій вплив, щоб не дати цій ескалації перейти через небезпечну межу ".
На питання про те, що ж буде, якщо українська сторона перейде "червону межу", Пєсков пояснив, що потрібен буде додатковий аналіз перш, ніж приймати рішення. А уточнюючи на прохання ЗМІ, що він має на увазі, кажучи "червона межа", він пояснив: "Це відновлення повноформатних бойових дій".
Журналісти також запитали, чи готовий Кремль впливати на формування на непідконтрольній частині Донбасу, і Пєсков відповів, що Кремль це робить постійно, але обстріли нібито йдуть не звідти.
"І тут головне, це щоб всі, хто може, використовували свій вплив для того, щоб у нас повноцінна громадянська війна в Україні не відновилася", - уклав він.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук пообіцяв дзеркальну відповідь на обстріли на Донбасі.
"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив він.
Глава української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.
Будь ласка, зачекайте...
сам признал что влияют на боевиков, и потом традиционную мантру про гражданскую войну. ну откуда такие тупые упыри берутся?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Орда якщо нападає, то без оголошення війни, а як завжди - підло та потайки.
ЗСУ та добровольчи формування, у тому числі і тилові, напоготові.
проговорились усы. ибо ключевое сочетание "у НАС". а, вообще, это уже шантаж на государственном уровне. рейтинг ввп сдувается, вот такими мантрами его стараются поддержать пропагандоны эрэфии уже несколько крайних дней
ФАКТИ З ЖИТТЯ МОСКОВІЇ
DASKA - Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, или «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».
Согласно законопроекту, президент США должен, среди прочего, публично призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, осуществляющим насилие на востоке Украины», добиваться от Москвы прекращения поддержки сил, оккупировавших часть территорий Грузии и Молдовы, и «перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления».
Тепер адекватна відповідь ворогу уже використовується для політичного тиску на Україну,
а далі буде "законним" приводом для ескалації конфлікту.
УМіністерстві оборони України пояснили позицію щодо останніх напрацювань ДККБ "Луч" - БПЛА "Сокіл-300" та проектів зенітних ракетних комплексів. Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк детально аргументував позицію відомства у ексклюзивному інтерв'ю Defence Express.
"Щодо безпілотних систем, то зараз немає дилеми між "Сокіл-300" та Bayraktar TB2. Українська розробка тільки нещодавно була представлена. "Сокіл-300″ має перспективу, але це буде не сьогодні чи завтра і не найближчі 2-3 роки", - сказав Олександр Миронюк.
Заступник міністра оборони пояснив, що строк у три роки - це час, необхідний для виконання усіх робіт по розробці та випробуванню комплексу "Сокіл-300", зокрема - застосування озброєння з цього БПЛА.
"І окремо слід пояснити, як певна розробка фінансується з боку держави. Необхідно визначити місце цієї техніки чи озброєння у бойовому порядку. Де вона буде використовуватись, для чого, яким складом, які задачі він може виконати. Після цього буде прийнято рішення щодо доцільності проведення дослідно-конструкторської роботи", - роз'яснив Олександр Миронюк.
На його думку, "кожна українська компанія, яка має потужний потенціал, має право взяти участь у кооперації із іноземною компанією, яка постачає свою продукцію до українського війська".
Водночас, за словами Олександра Миронюка, Міноборони не вважає доцільним фінансувати розробку перспективних українських зенітно-ракетних комплексів, із-за лімітів оборонного бюджету.https://iat.kpi.ua/2020/12/10/nazvana_dolja_bpla_sokil_300_ta_proektiv_vitchiznjanih_zrk_vid_dkkb_luch/
"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".
вот такая она - "гражданская война" в Украине.
Это чмо песков, "играет на нервах", так они впрягаются за медведчука, но если товарисч медведчук думает, что терять больше нечего, ой как ошибается...
Он же чорт!
Тестируют отключение? Даёшь "железный занавес-2"!
На Рассее рухнули YouTube, Google и Telegram !!
Пользователи интернета в Кацапии в ночь на четверг, 4 марта, столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Telegram и ключевых иностранных сервисов.
По данным DownDetector, проблемы возникли с доступом к видеохостигну YouTube, поисковику Google, почте Gmail и магазину приложений Google Play.
Сбой во всех сервисах возник почти синхронно - около 0.40 мск.
Жалобы, по данным DownDetector поступают из Москвы, Ярославля, Смоленска, Екатеринбурга и даже сопредельных стран - в частности, из столицы Казахстана Нур-Султана.
Пика число жалоб достигало около часа ночи, после чего начало снижаться.
Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер «не подключается» (71%) и не отправляет сообщения (28%).
Что касается сервисов Google, то подавляющее большинство жалоб связано с отсутствием доступа к сайтам
Тепер кацапи буде так. Починаєте відкривати вогонь по нашим військам получете відповідь безжалісну... І готуйтесь ми вас все одно вигорнем як мусор з України і ні які домовленості нас не стримають. А знаєте кацапи про що була домовленість про те що ця війна припиняється і все мирішується мирно і донбас і крим повертаються із вашої окупаціїї додому. Тому Росія іди на Х ..Україна виконає все що повинна виконати і останнім буде вигортання росийськго мусору з Української землі.