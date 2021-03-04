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Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Як тільки велика частина областей перейдуть у

Якщо медична система України не буде витримувати, влада буде змушена вводити більш жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні", - уточнив він.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще низка областей, де сьогодні "помаранчевий" рівень ... Як тільки велика частина областей України перейдуть у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, швидше за все, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - уточнив прем'єр, відповідаючи на запитання щодо того, чи можливе введення локдауну в Україні.

"Коронавірус нікуди не подівся. Вакцинація почалася, але для її проведення необхідно мінімум 2 роки ... Вакцина - це світло в кінці тунелю, проте для цього процесу потрібен час ... Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує ... мені б дуже не хотілося (вводити жорсткі обмежувальні заходи. - Ред.). Суспільство виснажене, окремі галузі виснажені. Але ми будемо дивитися по ситуації, якщо медична система не буде витримувати, у нас не буде виходу і ми будемо змушені діяти так, як всюди в світі. Ми будемо попереджати заздалегідь про введення будь-яких обмежувальних заходів", - додав прем'єр.

Читайте: За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

Він також закликав українців, поки йде процес вакцинації, не забувати носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Та да, сезон у Буквелі вже закінчився. Дайош лохдаун!
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04.03.2021 13:13
+6
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1439
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04.03.2021 13:17
+6
Да, дети основные разносчики инфекции. И что? Умные люди закрыли бы школы еще в сентябре. А деньги, которые зеля с компашкой украли на дорогах, нужно было потратить на организацию дистанционного обучения. Клоуны будут тянуть, пока 80% людей опять переболеет - уже новым штаммом. И так и будет продолжаться. Выбрали клоунов, значит, теперь подыхайте.
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04.03.2021 13:17
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Негайно треба закривати школи на дистанційне навчання! В класах нема третини учнів. Діти швидко поширюють ковід серед батьків та родичів, тісно спілкуючих в переповнених класах. Не треба чекати, коли півень дзьобне! Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6549
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04.03.2021 13:10 Відповісти
Да, дети основные разносчики инфекции. И что? Умные люди закрыли бы школы еще в сентябре. А деньги, которые зеля с компашкой украли на дорогах, нужно было потратить на организацию дистанционного обучения. Клоуны будут тянуть, пока 80% людей опять переболеет - уже новым штаммом. И так и будет продолжаться. Выбрали клоунов, значит, теперь подыхайте.
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04.03.2021 13:17 Відповісти
Відчепіться від дітей. Навіть у червоних зонах працює 90 відсотків людей. Зачинені лише мілкі торгівці і частини ТРЦ. Карантином вірус не зупинити. Подивіться, ніхто не говорить про те , що працює над ліками!! Отже винайти ліки НЕ ВИГІДНО!!! Ця вакханалія надовго
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04.03.2021 14:02 Відповісти
Детей, для начала, труднее построить, чтоб маски носили. У меня на работе все в масках - а в школе у ребенка все без масок. Старшие лбы их не носят, а младшим и не предлагается. Дальше, дети, как правило, болеют бессимптомно, и потому особенно опасны. Ты не знаешь, что ребенок заболел, пока взрослые не примут эстафету.

Что до лечения, лечить коронавирус наука еще не умеет. Как и грипп, например. Нет лекарства от гриппа, нет от коронавируса. Есть вакцинация - но вакцинацию зеленые блестяще провалили.
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04.03.2021 14:45 Відповісти
Потрібно таких уродів, як ти, в дурках закривати. Тоді все у нас буде добре.
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04.03.2021 17:08 Відповісти
москалюка, ти навіть "трИзуб" правильно написати не вмієш. Не гавкай зі своєї дирляндії! В спам, свинорос!
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04.03.2021 17:34 Відповісти
Деррьмо, дерьмо! Как это уже заё! Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8768
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04.03.2021 13:13 Відповісти
Выбрал зеленых? Теперь наслаждайся.
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04.03.2021 13:20 Відповісти
Ты видел как я галочку малюю? Трепло.
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04.03.2021 13:23 Відповісти
Открою секрет: я не вижу вокруг никого, кто ставил галочку за зелю. Даж непонятно, откуда взялись 73%. Кого не спроси - они теперь за клоунов не голосовали.
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04.03.2021 14:32 Відповісти
_Где именно я поставил галочку никак не зависит от того что ты про это себе думаешь. Так что думай как тебе больше нравится - пофиг, реальность от этого не изменится.
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04.03.2021 14:40 Відповісти
Ти мені ще скажи, що при Пєті этого бы нєбыло Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6655
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04.03.2021 13:43 Відповісти
Та да, сезон у Буквелі вже закінчився. Дайош лохдаун!
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04.03.2021 13:13 Відповісти
потому що пішли тиждень за тижнем області у жовтогарячу зону переходити.
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04.03.2021 13:15 Відповісти
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1439
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04.03.2021 13:17 Відповісти
Вечный фильм и вечные герои...
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04.03.2021 14:19 Відповісти
Локдаун не завадив зєлі відпочивати в Буковелі.
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04.03.2021 13:41 Відповісти
Я писав про лоХдаун. 😔 Це точно змусить Буковель закритися. І не вірте, що там просто сніг зійшов. То Шмигаль лоХдаун ввів.
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04.03.2021 13:45 Відповісти
Так в Днепре 80% в транспорте без масок. Особенно отмороженное бабьё.
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04.03.2021 13:16 Відповісти
Вооот. Лохорат зели - без мозгов и без масок.
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04.03.2021 13:19 Відповісти
Вам варто було б частіше міняти маски... з памперсами... бажано, місцями
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04.03.2021 13:50 Відповісти
О, зебильчик подтянулся . Нее, памперсы это твое. Это такие как ты лазят сначала без масок, а потом какают в памперсы под кислородом. И клянут почему-то не клоунов, а Порошенко.
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04.03.2021 14:27 Відповісти
Правда? ОМГ! Значит там будет писец...
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04.03.2021 13:33 Відповісти
і так буде без кінця, вакцинацію просрали, гроші на вакцину і ковідфонд розікрали
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04.03.2021 13:18 Відповісти
Як тільки велика частина областей перейдуть у "червону" зону, ми будемо змушені вводити локдаун, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2078
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04.03.2021 14:12 Відповісти
Новый сезон сериала "Шмыгаль и третья волна".Голоборотько из огнемёта расстреливает хрюшу и степашку.
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04.03.2021 13:18 Відповісти
Вначале шмыглю прийдется не Авакрва заменить.
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04.03.2021 13:23 Відповісти
Бісить те, що всі верещать про карантин, маски і щеплення. І ЖОДНОГО СЛОВА ПРО ВИНАЙДЕННЯ ЛІКІВ. Я так розумію, знайти ліки від ковіду нікому не вигідно
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04.03.2021 13:53 Відповісти
Це те, що ви навчилися робити, не допомагати народу, не піклуватися за його здоров'я, а пресувати і закривати по домівках. А могли давно, як чемпіони, закупити вакцину і убезпечити громадян країни від хвороб, а головне від смерті, та дати можливість працювати бізнесу і не сунути туди свого носа.
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04.03.2021 14:05 Відповісти
Еще не все деньги "отмыли".
Пора вводить лохдаун!
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04.03.2021 14:15 Відповісти
Перевести освіту на дистанційну форму навчання і не треба ніяких локдаунів.
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04.03.2021 14:21 Відповісти
Та ви шо!!! Рецепт ліків, пля
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04.03.2021 14:38 Відповісти
Треба народам всього світу від влади мерзоту відігнати, і моськам, подібним тобі рота заткнути, тоді буде все добре.
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04.03.2021 17:14 Відповісти
далпаепы зеленые,зима нормально прошла,а как к теплу все надо позакрывать - ипанаты.
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04.03.2021 15:07 Відповісти
всё верно.
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04.03.2021 19:55 Відповісти
 
 