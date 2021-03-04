До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує підписання staff level agreement для другого траншу МВФ до червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль розповів під час пресконференції "Рік роботи уряду".
За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє".
"У нас є час принаймні до березня, поки не закінчиться період обмеженої ціни газу для населення. У нас є час до червня - наступна точка, коли нам потрібно, як мінімум, прийти до підписання SLA (staff level agreement. - ред.)", - пояснив Шмигаль.
Однак, в роботі з МВФ є 5 ключових пунктів, зазначив прем'єр.
"Зняти в кінці березня верхню межу ціни на газ в 6,99 грн / куб, погодити макропоказники на 2022-2023 роки. ... Три ключові питання - судова реформа, закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларації або заповнення її не належним чином, а також закон про НАБУ - про призначення глави і його легітимізації відповідно до Конституції", - додав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
При цьому -намагаються ще й знизити податки шахраям грального бізнесу...
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.
Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
В распоряжении издания оказался отчет международного инвестиционного банка Goldman Sachs об Украине, который аналитики банка разослали своим клиентам-инвесторам. Издание оценило основные тезисы этого документа. Главный из них - в 2021−22 году отношения Украины и МВФ будут стоять на паузе.