До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує підписання staff level agreement для другого траншу МВФ до червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль розповів під час пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє".

"У нас є час принаймні до березня, поки не закінчиться період обмеженої ціни газу для населення. У нас є час до червня - наступна точка, коли нам потрібно, як мінімум, прийти до підписання SLA (staff level agreement. - ред.)", - пояснив Шмигаль.

Однак, в роботі з МВФ є 5 ключових пунктів, зазначив прем'єр.

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"Зняти в кінці березня верхню межу ціни на газ в 6,99 грн / куб, погодити макропоказники на 2022-2023 роки. ... Три ключові питання - судова реформа, закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларації або заповнення її не належним чином, а також закон про НАБУ - про призначення глави і його легітимізації відповідно до Конституції", - додав Шмигаль.