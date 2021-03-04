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Новини Політика України
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МВФ (1343) транш (186) Денис Шмигаль (2710)

До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує підписання staff level agreement для другого траншу МВФ до червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль розповів під час пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє".

"У нас є час принаймні до березня, поки не закінчиться період обмеженої ціни газу для населення. У нас є час до червня - наступна точка, коли нам потрібно, як мінімум, прийти до підписання SLA (staff level agreement. - ред.)", - пояснив Шмигаль.

Однак, в роботі з МВФ є 5 ключових пунктів, зазначив прем'єр.

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"Зняти в кінці березня верхню межу ціни на газ в 6,99 грн / куб, погодити макропоказники на 2022-2023 роки. ... Три ключові питання - судова реформа, закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларації або заповнення її не належним чином, а також закон про НАБУ - про призначення глави і його легітимізації відповідно до Конституції", - додав Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
опять врут - более брехливой власти у нас я не помню, азаров гусь еще тот ,но с ним было все понятно, а эти по вранью и цинизму переплюнули всех - зебилы
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04.03.2021 13:22
+3
А как же обещание голой боротьки: Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" ???
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04.03.2021 13:19
+3
Не надо ничего повышать, снимать верхние границы и т.д. Нужно выполнить пять следующих пунктов:
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.

Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
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04.03.2021 13:26
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А как же обещание голой боротьки: Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" ???
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04.03.2021 13:19 Відповісти
Доки? Доки різного роду махінаторам будуть створюватися в Україні тепличні умови?

-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:

а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,

б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)

в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам

г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах

д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)

є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування

з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету

ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)

и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування

То ще й ...

"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).

-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону

-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!

При цьому -намагаються ще й знизити податки шахраям грального бізнесу...

Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...

Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
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04.03.2021 18:33 Відповісти
Крутят жопой как проститутки на панели До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1306
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04.03.2021 13:20 Відповісти
опять врут - более брехливой власти у нас я не помню, азаров гусь еще тот ,но с ним было все понятно, а эти по вранью и цинизму переплюнули всех - зебилы
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04.03.2021 13:22 Відповісти
То ли ещё будет.бл"дь
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04.03.2021 13:28 Відповісти
((да таки можно стравнить - правительство зеленых - с гулящей женщиной - да - выбрали))
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04.03.2021 13:31 Відповісти
Не надо ничего повышать, снимать верхние границы и т.д. Нужно выполнить пять следующих пунктов:
- Импичмент шмаркли, судить за слив интересов Украины.
- Арест и срок ермакам, потрновым и им подобным уродам - с конфискацией.
- Расположение олигархов, кроивших бюджет, в положение "раком", налоги с них на 100%
- Реформа судов и прокуратуры.
- Лишение СБУ полномочий кошмарить бизнес.

Это не далеко не все, конечно, но это надо сделать прямо вчера.
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04.03.2021 13:26 Відповісти
То есть МВФ не интересно почему зе-уроды разворовывают бюджет и наши налоги, почему цветет коррупция и цены уже выше европейских. МВФ интересует почему в Украине население не платит оллигархам за народный газ по 15 грн. вместо 7 ))
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04.03.2021 13:31 Відповісти
73% выбрали таких уродов - так шо причем тут МВФ?
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04.03.2021 13:33 Відповісти
а при прошлой власти какая цена на газ была?
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04.03.2021 13:35 Відповісти
Прі прошлой власті только лєнівий нє получал сцпсідію! А тепер їжте, не обляпайтесь!
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04.03.2021 13:38 Відповісти
у нас тут - люди сами ищут в нете - гугл в помощь)))
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04.03.2021 13:38 Відповісти
Тепер настала черга МВФ послать зелень вжопу. Получітє-распішітєсь. До июня есть время договориться о транше МВФ, однако есть 5 ключевых пунктов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4336
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04.03.2021 13:38 Відповісти
Киев провалил практически все маяки: денег МВФ не будет два года - Goldman Sachs
В распоряжении издания оказался отчет международного инвестиционного банка Goldman Sachs об Украине, который аналитики банка разослали своим клиентам-инвесторам. Издание оценило основные тезисы этого документа. Главный из них - в 2021−22 году отношения Украины и МВФ будут стоять на паузе.
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04.03.2021 13:39 Відповісти
"Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб? Так это требование мевеефа и ли хотелка шмыгаля в угоду его хозяину?
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04.03.2021 13:44 Відповісти
Якому хазяїну? Не плутай Фірташа з Ахметовим.
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04.03.2021 14:41 Відповісти
"Питання вирішено на 50%: я згідний, вона - ні" (с) До червня є час домовитися про транш МВФ, проте є 5 ключових пунктів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5995
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04.03.2021 13:45 Відповісти
Слава МВФ - героям слава!
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04.03.2021 13:54 Відповісти
Важкі для виконання пункти.
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04.03.2021 13:57 Відповісти
Аххха! Тобто ціна МВФ в розмірі 250 Дол за 1 тис куб не влаштовує😂😂😂😂.при ціні на біржі 265😂😂 ТЕПЕР
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04.03.2021 14:18 Відповісти
Никто уже этим аферистам денег не даст. Врут постоянно.
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04.03.2021 14:19 Відповісти
Зе-лжецы клятвенно обещали транш еще в декабре ПРОШЛОГО ГОДА!
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04.03.2021 14:23 Відповісти
"За словами глави уряду, Україна з МВФ "оптимістично дивиться в майбутнє". - Тільки це майбутнє абсолютно протилежне.
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04.03.2021 14:53 Відповісти
Вроде и аудит по короновирусному фонду МВФ нужен. они же деньги в бюджет дают, значит имеют право требовать отчет. И нам хорошо. Узнаем почем дороги...
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04.03.2021 18:21 Відповісти
 
 