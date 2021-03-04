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Вибухонебезпечних предметів не виявлено: станції метро "Хрещатик" і "Університет" відкрили для пасажирів (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибухонебезпечних предметів не виявлено: станції метро

У Києві станції метро "Хрещатик" і "Університет" перевірили на предмет наявності вибухонебезпечних предметів після отримання анонімного повідомлення про мінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності" перевірено і відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в метрополітені повідомили, що станція "Університет" також перевірена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

"Усі станції і пересадочні вузли відкриті для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станції "Університет" і "Хрещатик" + пересадочний вузол на "Майдан Незалежності" закриті на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.

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Вибухонебезпечних предметів не виявлено: станції метро Хрещатик і Університет відкрили для пасажирів (оновлено) 01

Автор: Анастасія Потіха
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