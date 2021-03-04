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На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль

Навіть якщо українська вакцина проти коронавірусу буде розроблена, на її створення і дослідження піде багато часу.

Вакцинацію ж необхідно проводити зараз. Про це сьогодні в ході пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні вже так багато вакцин розроблено ... Українська вакцина дійсно почала розроблятися і група українських учених над цим працювала. Моя особиста позиція - сьогодні вже є конкурентний ринок, яким треба просто користуватися і використовувати", - заявив Шмигаль.

Він уточнив, що в разі розробки такого препарату, він потребуватиме додаткових досліджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже будемо використовувати за цей час наявні на ринку препарати. Але робота така науковцями ведеться", - уточнив прем'єр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Люди не хотят вакцинироваться тем что ты закупил, думаешь больше желающих будет уколоть то что будет создано в условиях тотальной коррупции и лжи??? Хотя о чем это я, это всего лишь очередной пиз..еж, ничего не будет создано...
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04.03.2021 13:27
+6
Мне одному кажется, что такого бесполезного идиота у нас в премьерах еще не было? На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3715
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04.03.2021 13:31
+5
Лучше создать вакцЫну не от корона вириса, а от зебелизма, опзжизма и шариизма !!!
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04.03.2021 13:27
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Люди не хотят вакцинироваться тем что ты закупил, думаешь больше желающих будет уколоть то что будет создано в условиях тотальной коррупции и лжи??? Хотя о чем это я, это всего лишь очередной пиз..еж, ничего не будет создано...
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04.03.2021 13:27 Відповісти
А, может, просто денег нет, уже все тю-тю?
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04.03.2021 13:27 Відповісти
Как нет, больше всего из фонда коронавируса потратили на дороги, и еще половина осталась не реализованной в 2020 м., отаке...
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04.03.2021 13:36 Відповісти
Я ж и говорю, что тю-тю. И одна, и другая половина.
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04.03.2021 13:48 Відповісти
Ну прямо просвятил,недоумок...
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04.03.2021 13:27 Відповісти
ну, припустимо
але ж ви, все ж таки, зробіть свою
на майбутнє
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04.03.2021 13:27 Відповісти
а денег не кто не дает - а без денег не как
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04.03.2021 13:34 Відповісти
Лучше создать вакцЫну не от корона вириса, а от зебелизма, опзжизма и шариизма !!!
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04.03.2021 13:27 Відповісти
Мне одному кажется, что такого бесполезного идиота у нас в премьерах еще не было? На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3715
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04.03.2021 13:31 Відповісти
согласен - более циничного и брехливого - не было - не помню ,честно
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04.03.2021 13:35 Відповісти
круглый идиот!
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04.03.2021 16:19 Відповісти
А еще какой то идиот, не помню его фамилии, говорил, что Украина разрабатывает уникальную вакцину от коронавируса, которой не будет аналогов в мире...
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04.03.2021 19:12 Відповісти
Долго... А як же? Коли інженер чи лаборант отримує зарплатню, якої вистачає лише на комуналку та харчі, а всілякі члєни і управляющі по декілька сот тисяч + премії та надбавки, чекати на "прорив"- це як дивитись порнуху і надіятись що в конце фільма будєт свадьба...
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04.03.2021 13:32 Відповісти
С таким научным потенциалом (хотя его осталось уже очень мало - но он есть!!!) как в Украине Мы должны были создать вакцину одни из первых !!!! Но вам это не нужно, откаты там не получить да еще и деньги вкладывать нужно на финансирование этого проекта...
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04.03.2021 13:34 Відповісти
вот ту не совсем согласен - для примера Израиль ,как то так ,да и в глобальном мире это и не важно, важно найти свою нишу в мировой экономики
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04.03.2021 13:36 Відповісти
Все ниши уже заняты остались только места под столом чтобы поймать крохи что упадут.. я понимаю что на фармо-рынок нас никто не пустит но хоть сделать для себя мы могли-бы а не покупать идусский шмурдяк.
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04.03.2021 13:46 Відповісти
рассмотрите тезис - много небольших стран типа - Словакия, Чехия, Хорватия, Словения и так далее, да Польша в конце концов - везде люди живут - это только ссерия хотела делать все - бо страна победившего социализма - чем закончили мы знаем - я так думаю, по крайней мере
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04.03.2021 13:53 Відповісти
у тех стран что ты перечислил НИКОГДА не было такого научно-технического потенциала как в Украине !!! они и рядом не валялись и там власть думала о людях и стране..
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04.03.2021 13:59 Відповісти
я могу приводить много примеров - но не буду - зачем - все будет - хорошо )
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04.03.2021 14:03 Відповісти
я тоже в это верю !!! Слава Украине !!!!
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04.03.2021 14:45 Відповісти
Героям Слава
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04.03.2021 15:03 Відповісти
На створення власної вакцини потрібно тратити гроші, а на перепродажу існуючої можна заробити (не державі, звісно).
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04.03.2021 13:37 Відповісти
С такими взятками и откатами как у нас, себестоимость нашей вакцины будет в шесть раз выше чем у Pfizer. Так что, к чему вообще эта бесполезная болтовня, не переводи зря кислород
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04.03.2021 13:39 Відповісти
"На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль" - Зеленский миллион зажал. - "Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить $1 млн украинскому ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса" - "Украинскую вакцину от COVID-19 готовят к тестированию на людях. Но сначала нужно изготовить 100 тысяч доз - Степанов"
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04.03.2021 13:41 Відповісти
А как же "уникальная украинская вакцина от ковид", о которой звенел рогаи Галабародька еще 22 окября 2020г?? Снова соврал? Не может быть! На создание украинской вакцины от коронавируса нужно время. Это долго, мы уже воспользуемся существующими на рынке препаратами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3168
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04.03.2021 13:42 Відповісти
рашисты как то собирались на украинских мощностях "спутник" производить,тогда почему нельзя было организовать производсво в Украине американской вакцины.как это сделали поляки?
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04.03.2021 13:46 Відповісти
А что там в Израиле с заболеваемость все та же картина несмотря на прививки
"Полностью вакцинированы около 39% населения страны и более 54% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 53% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет)."
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04.03.2021 13:56 Відповісти
Так наш чемпіон по боротьбі з ковідом обіцяв. Ви що, його не слухали? Чи Ви йому не вірите? Що за бунт в кориті?
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04.03.2021 14:01 Відповісти
Перевожу.Вместо того что бы иметь свою вакцину и в дальнейшем противостоять вирусам и дать возможность работать лабораториям,а это безопасность страны .Государство расслабило булки и забила болт как на исследования так и на финансирование.Шмыгаля за такие вещи нада за яйца подвесить !
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04.03.2021 14:07 Відповісти
На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4201
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04.03.2021 14:38 Відповісти
А не було б Зеленого великого крадівництва а вклали гроші у наших вчених вакцина уже б була своя може і краща
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04.03.2021 14:53 Відповісти
Сколько тест-систем, что разработаны в ИМБиГе закупили госструктуры?
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04.03.2021 14:59 Відповісти
На створення української вакцини проти коронавірусу потрібен час. Це довго, ми вже скористаємося наявними на ринку препаратами, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3157

крім часу потрібні люди
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04.03.2021 15:07 Відповісти
Где-то месяц, может больше, тому, здесь же на цензоре было интервью с учёным фармацевтом ,он поведал , что украинская вакцина создана и прошла все лабораторные проверки, осталась последняя сложная проверка, выпустить вакцину и найти ? тысяч добровольцев , но денег им не дали , ну как обычно распила ведь не будет. Что за чинуши рождаются на этой земле , золотой потенциал просто выталкивают на чужбину. Начну с Сикорского , заставили уехать и вертолёты в штатах , первый гибрид электробронемашины киевский автор , а строят в Саудитов ,и тд,и тп, что у нас за уроды в рукамиводителях?
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04.03.2021 16:16 Відповісти
Зачем свою разрабатывать? Почему в Индии могут производить типа "АстраЗенека" и нам продавать, а мы, при колоссальном дефиците, не способны это "типа" у себя произвести?!
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04.03.2021 16:20 Відповісти
А где-же украинская вакцина которую обещал президент вор и брехло Зеленский!!
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04.03.2021 19:49 Відповісти
 
 