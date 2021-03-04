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Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Журналістів і священників можуть

Священнослужителів і журналістів можуть "посунути" в етапах вакцинації вище. Таким чином, їм можуть зробити щеплення від COVID-19 раніше, ніж планувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході пресконференції "Рік роботи уряду".

За словами Шмигаля, не завершуючи перший етап вакцинації буде розпочато другий етап, до якого входять педагоги, лікарі та військовослужбовці.

"Є ідеї посунути в етапах пріоритетності, можливо, журналістів", - додав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки плануємо вакцинувати проти коронавірусу 22 млн українців, - Шмигаль

Крім того, за словами глави уряду, на зустрічі зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій обговорювалася ідея "посунути" в етапах вакцинації вище священнослужителів, бо вони мають високу контактність з людьми і можуть бути "суперпоширювачами".

"Такі нюанси і поправки можливі. Ми це на рівні МОЗ і експертів обговорюємо. Якщо будуть ще якісь ідеї, ми їх будемо обговорювати і, можливо, вносити", - додав Шмигаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Журналистов, священников, и прочих представителей древнейших профессий
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04.03.2021 13:43
+5
попики пусть святой водичкой вакцинируються
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04.03.2021 13:45
+5
Особливо ці... Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9988
Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 794
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04.03.2021 14:09
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Журналистов, священников, и прочих представителей древнейших профессий
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04.03.2021 13:43 Відповісти
Журнашльондр без черги. Молю.
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04.03.2021 13:43 Відповісти
Ибо врачи против
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04.03.2021 13:44 Відповісти
_Умные, ****, профобразование. Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1677 Потому и упираются, гады, изо всех сил. Но не у всех же по медицине специализация - есть люди и потемней. Вот хоть журналисты! А попы... вообще находка!
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04.03.2021 13:49 Відповісти
попики пусть святой водичкой вакцинируються
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04.03.2021 13:45 Відповісти
А еще лучше пусть в противочумных костюмах службу проводят
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04.03.2021 13:49 Відповісти
Особливо ці... Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9988
Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 794
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04.03.2021 14:09 Відповісти
Выше только ПЦУ. Остальное нижче.
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04.03.2021 13:45 Відповісти
длиногривых надо прививать однозначно - ведь многие хотят с Богом общаться только через посредника - фАКТ
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04.03.2021 13:45 Відповісти
конечно ч-з посредника, ибо если напрямую, то - в мягкую палату дорожка Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1627
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04.03.2021 14:08 Відповісти
вы таки не правы - Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8406
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04.03.2021 14:11 Відповісти
так именно шо этих богов целая армия - поди пойми с кем разговаривает кто то
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04.03.2021 18:00 Відповісти
Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1003
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04.03.2021 14:39 Відповісти
А вчителя перетопчуться?
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04.03.2021 13:46 Відповісти
А що, вчитель за 4.000 вічнозелених президентів не купить собі вакцину? Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5863
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04.03.2021 14:43 Відповісти
Тикайте, хлопцы! Потому что тот шмурдяк и рядом не стоял с астрозенека.
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04.03.2021 13:48 Відповісти
Шо оно курит и потом мелет? Очередь???
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04.03.2021 13:50 Відповісти
Волонтеров,не?
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04.03.2021 13:51 Відповісти
В Украине зафиксировано появление "британского" штамма вируса SARS-CoV-2 - B.1.525B.1.525.. Когда мы говорим о биохимических особенностях каких то вакцин читатели обычно воспринимают это абстрактно-удаленно . Вот теперь есть возможность конкретного сравнения. вакцин COVISHIELD ChAdOx1 (Индия) и AZD1222 AstraZeneca о тождественности которых трубит наш минздрав. AZD1222 AstraZeneca эффективна против этого штамма, а COVISHIELD ChAdOx1 - нет. (с)
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04.03.2021 13:52 Відповісти
Бажано кацапського мокшанату у першу чергу привити.
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04.03.2021 13:53 Відповісти
Та скоро кого спіймають, того й будуть "двигать"! З їх утаємниченнями то про склад вакцини, то про виробника, то про ціну кількості бажаючих вколотись невідомо чим не додасться.
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04.03.2021 14:01 Відповісти
Тобто священики якось на "б-жую благодать" не надто сподіваються?
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04.03.2021 14:04 Відповісти
попы - тысячелетний пример того как можно обосраться, но не подать виду(платья же неспроста носят))
на Рашке прикольно - попоцид вирус устроил, чет две сотни пархатых толстяков отправились к Яхве в "ад". Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3092
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04.03.2021 14:10 Відповісти
Потомки обезьян пусть у ветеренаров лечаться...
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04.03.2021 14:16 Відповісти
1. "Ветеринаров" пишеться через "и".
2. "Лечатся" без м'якого знаку.
3. У такому випадку пропоную віруючим лікуватися якось приблизно так:

Журналістів і священників можуть "посунути" вище в черзі на вакцинацію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7953
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04.03.2021 14:36 Відповісти
О раввинах забыли...
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04.03.2021 14:18 Відповісти
А ці проти вакцинації нічого не мають й, скоріш за все, вже вакцинувалися в рамках державної програми країни-метрополії...
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04.03.2021 14:53 Відповісти
Людина, яка називає себе прем'єр-міністром України, відверто пропонує представникам двох соціальних груп, які мають можливості впливу на суспільну думку, отримання неправомірної вигоди...
А тепер, очікуємо на реакцію правоохоронних органів, яка продемонструє або наявність, або відсутність Української держави...
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04.03.2021 14:34 Відповісти
Вот же антинародные ушлепки, хотят за наши деньги в первой очереди прививать попов-антикоронавирусников, которые говорили что коронавируса нет и в вакцинах чипы от рептилоидов и которые БЛДЬ ВООБЩЕ НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2021 14:46 Відповісти
"Журналистов и священников могут "подвинуть" выше в очереди на вакцинацию" - а ОНИ ХОТЯТ ?!
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04.03.2021 15:14 Відповісти
військовослужбовців в рясах масковського пархату - в першу чергу на зевакцінацію.
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04.03.2021 15:49 Відповісти
Вакцина , купленная на деньги налогоплательщиков, не имеет никакого отношения к священнослужителям, поскольку данные товарищи не платят налоги. Их, вроде, как, бог вакцинирует благодатью.
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04.03.2021 22:20 Відповісти
 
 