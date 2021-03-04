Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце
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Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий зайняв місце усуненого голови суду Олександра Тупицького в четвер під час розгляду справи за поданням Уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
З цього приводу відбулася перепалка між Головатим і суддею Олександром Литвиновим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сергію Петровичу, у нас що, змінилася схема розсадки в залі?" - спитав Литвинов.
"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.
"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.
"Сергію Петровичу, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.
На період відсторонення голови КС Тупицького на засіданнях Великої Палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.
29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Таке рішення він ухвалив "після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора". Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду. 19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього. 3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення голови КСУ.
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а може то головна вимога для такого статусу у тій канторі.
Скажи лиш, як сідать! -
Щоб буть музикою, потрібне тут уміння
Та трохи тонших би ушей,- їм одмовляє Соловей,-
Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні.
Первый сезон "95 квартал: Выше закона."
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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"І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу?" (с)