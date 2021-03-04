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Головатий (18) КС (1153) Тупицький (227) Литвинов (18)

Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце

Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий зайняв місце усуненого голови суду Олександра Тупицького в четвер під час розгляду справи за поданням Уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

З цього приводу відбулася перепалка між Головатим і суддею Олександром Литвиновим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сергію Петровичу, у нас що, змінилася схема розсадки в залі?" - спитав Литвинов.

"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.

"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.

Також читайте: Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького

"Сергію Петровичу, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

На період відсторонення голови КС Тупицького на засіданнях Великої Палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.

29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Таке рішення він ухвалив "після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора". Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду. 19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього. 3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення голови КСУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Мерзкие особи.
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04.03.2021 14:18
+9
...
Скажи лиш, як сідать! -
Щоб буть музикою, потрібне тут уміння
Та трохи тонших би ушей,- їм одмовляє Соловей,-
Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні.
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04.03.2021 14:18
+9
Ну, если эти эталонные хищники начали делить шкуру Тупицкого, значит ему реально кирдык.
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04.03.2021 14:20
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Мерзкие особи.
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04.03.2021 14:18 Відповісти
Животные …
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04.03.2021 14:22 Відповісти
це капець якийсь як туди попадають безголові головаті??!?
а може то головна вимога для такого статусу у тій канторі.
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04.03.2021 16:48 Відповісти
Чем тебе плох Головатий? Он НЕ голосовал за отмену антикоррупционных законов, грамотный юрист, не рыг---что тебе не так? Или не местный?
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04.03.2021 21:21 Відповісти
...
Скажи лиш, як сідать! -
Щоб буть музикою, потрібне тут уміння
Та трохи тонших би ушей,- їм одмовляє Соловей,-
Тож, як сідати - сварки марні,
Бо з вас музики незугарні.
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04.03.2021 14:18 Відповісти
Ну, если эти эталонные хищники начали делить шкуру Тупицкого, значит ему реально кирдык.
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04.03.2021 14:20 Відповісти
дай Бог! он другого ничего и не заслуживает.
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04.03.2021 14:22 Відповісти
Все они другого не заслуживают! Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце - Цензор.НЕТ 3057
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04.03.2021 15:39 Відповісти
Ельцин: Не так сели! навеяло Судьи КС не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку: У нас что изменилась схема рассадки в зале. Займите свое место - Цензор.НЕТ 1584
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04.03.2021 14:21 Відповісти
Оппа. Второй сезон шоу начался до окончания первого: "95 квартал: Колуны в КСУ".
Первый сезон "95 квартал: Выше закона."
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04.03.2021 14:24 Відповісти
Родина для судьи это теплота его хлебного кресла. Ты, в ответе за Родину, если .опа в тепле! Судьи КС не поделили кресло Тупицкого и устроили перепалку: У нас что изменилась схема рассадки в зале. Займите свое место - Цензор.НЕТ 7665
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04.03.2021 14:27 Відповісти
Депутат головатый - сядьте на місце! )
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04.03.2021 14:34 Відповісти
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
©
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04.03.2021 14:40 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь все в судьи вовсе не годитесь!
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04.03.2021 14:49 Відповісти
Очень даже культурная суперечка. Это вам не милован с депутатами и их соснами.
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04.03.2021 15:27 Відповісти
Самые высшие официальные представители Украины. А по сути быдло
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04.03.2021 15:36 Відповісти
Это оно хотели быть просто быдлом, а на самом деле враги !!!
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04.03.2021 18:37 Відповісти
Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце - Цензор.НЕТ 9123
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04.03.2021 17:00 Відповісти
Шедеврально, стільки динаміки. Що за змагання? Мені здається, переміг товстун - він стрибнув вище за всіх ))
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04.03.2021 17:20 Відповісти
Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку
*********
"І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу?" (с)

Судді КС не поділили крісло Тупицького і влаштували перепалку: У нас що, змінилася схема розсадки в залі? Займіть своє місце - Цензор.НЕТ 7157
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04.03.2021 17:26 Відповісти
Маладые бранятся-только тешуться!
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04.03.2021 18:23 Відповісти
"Вы, господа, как ни садитесь...."
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04.03.2021 19:26 Відповісти
на кладбищах - их место!
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04.03.2021 20:05 Відповісти
 
 