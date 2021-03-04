УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14202 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 154 19
МВФ (1342) Милованов Тимофій (281) Денис Шмигаль (2721)

Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не вибачався від імені України перед МВФ за некоректні висловлювання радника глави ОП Тимофія Милованова на адресу місії.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, деякі ЗМІ почали трактувати це як провал місії, вона пішла, щось залишилося недоробленим. Відповідно, Милованов у коментарях коментував якісь листування, якісь коментарі на емоціях. Реакції (на висловлювання Милованова. - Ред.) з боку МВФ не було. Був наш урядовий стейтмент, ми подякували місії справді за титанічну і плідну роботу, ми розуміємо, куди рухатися, точно знаємо, що і як треба зробити", - уточнив Шмигаль.

"Я не бачу жодних причин для вибачень за когось, хто в особистих коментарях щось коментує... Хоча, звичайно, не можу назвати це коректним коментарем навіть для особистого листування", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також уточнив, що слова Милованова жодним чином не вплинули на співпрацю України з МВФ.

Як повідомлялося раніше, радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов у дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Також читайте: "Слуга народу" не підтримує висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався", - Гетманцев

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным - Цензор.НЕТ 684
показати весь коментар
04.03.2021 14:28
+5
после такого ,обычно народ в отставку уходить ,бо общество по другому, не воспринимает - но не у нас - а может пора начинать?
показати весь коментар
04.03.2021 14:27
+4
результат ваших безмозглых эмоций налицо - нулевой результат с МВФ ( что к лучшему, ибо вы все равно рассуете по карманам все что дадут)
показати весь коментар
04.03.2021 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
после такого ,обычно народ в отставку уходить ,бо общество по другому, не воспринимает - но не у нас - а может пора начинать?
показати весь коментар
04.03.2021 14:27 Відповісти
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным - Цензор.НЕТ 684
показати весь коментар
04.03.2021 14:28 Відповісти
_Нет, главное иное - какими целями руководствуются властьпридержащие? Вот главный вопрос! Потому что их цели не имеют ничего общего с интересами народа и Украины.
показати весь коментар
04.03.2021 14:45 Відповісти
Шмыгаль как чукча -что видит о том и поёт.
показати весь коментар
04.03.2021 14:28 Відповісти
результат ваших безмозглых эмоций налицо - нулевой результат с МВФ ( что к лучшему, ибо вы все равно рассуете по карманам все что дадут)
показати весь коментар
04.03.2021 14:29 Відповісти
Шмыгаль о высказывании Милованова о том, что "МВФ обкакался": Он комментировал на эмоциях, не считаю это корректным
=========
Я что-то не понял. Милованов жиденько обосрался и обвинил в этом МВФ, а Шмыгаль типа подтирает Милованову? Круть. А Зеленский что делать будет? Строчить у Милованова?
показати весь коментар
04.03.2021 14:33 Відповісти
"выкусили, бл..ди?! х.. вам по всей морде, а не денег! е..тесь как хотите!" - прочитал шмыгаль в письме от мвф, поднял глаза и осторожно сказал: "тут пишут, что на этот год отношения поставлены на паузу".
показати весь коментар
04.03.2021 14:35 Відповісти
Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним - Цензор.НЕТ 8232
показати весь коментар
04.03.2021 20:53 Відповісти
Тимошка-ростомановский матрошка.....
показати весь коментар
04.03.2021 14:37 Відповісти
Ну в приличном обществе дают канделябром по морде и отправляют в отставку. Но Зе никому, ничего и никогда не должен, кроме семьи и ИВК. Какое общество, такие и канделябры.
показати весь коментар
04.03.2021 14:38 Відповісти
Тут ничего необычного нет.
Просто у каждого человека есть свой потолок.
Есть он и у милованова: он идиот.
показати весь коментар
04.03.2021 14:41 Відповісти
Хотели громко перднуть, а сами тихонько всрались. А теперь считают дни до лета и клянчат деньги где могут. Клоуны думали, что они хитрее МВФ, который весь мир крутит на ... Вот теперь и их покрутят.
показати весь коментар
04.03.2021 14:45 Відповісти
Шмигаль про висловлювання Милованова про те, що "МВФ обкакався": Він коментував на емоціях, не вважаю це коректним - Цензор.НЕТ 4630
показати весь коментар
04.03.2021 14:57 Відповісти
цікаво, хто дурніший,- милованов чи той хто його пхає у владу, чи то як дурні збираються в купу
показати весь коментар
04.03.2021 15:09 Відповісти
какие эти земрази конченые....
показати весь коментар
04.03.2021 15:10 Відповісти
Да у нас все правительство некорректное....
показати весь коментар
04.03.2021 18:02 Відповісти
Не даром Милованов сам про себя сказал :"Что он дебил""! И Это действительно так"
показати весь коментар
04.03.2021 20:03 Відповісти
Жаль мне Шмыгаля--неглупый, воспитанный, образованный , а вынужден слушать и отмазывать зебила и его тупую камарилью!

В итоге его 100% виноватым сделают во всех зебениных про--ах!

Я бы ушла в отставку---это унизительно!
показати весь коментар
04.03.2021 21:03 Відповісти
 
 