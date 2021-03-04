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В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький

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В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький

В Україні перше щеплення проти коронавірусу отримали майже 10 тисяч осіб. Однак зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що згідно з оперативними даними щодо кампанії вакцинації, за останню добу щеплення зробили 2680 осіб. Найменше - в Закарпатській області (лише 30 осіб), найбільше - в Дніпропетровській (350). За тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч жителів України.

Для вакцинації населення були задіяні 45 мобільних бригад з імунізації.

"Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфіковано як серйозний і такий, що призвів до госпіталізації людини", - написав він.

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"Вакцина безпечна – і це добре. Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості. Вся перша партія вакцин розвезена по регіональних складах. У чому проблема?" - додав він.

В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький 01
В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
на жаль, президент здоровий (тм)
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04.03.2021 14:44
+6
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:04
+5
Что на скажет Доктор ШМУРДЯК по этому поводу?
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04.03.2021 14:35
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Что на скажет Доктор ШМУРДЯК по этому поводу?
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04.03.2021 14:35 Відповісти
...один человек госпитализирован.

В Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах после прививки, один человек госпитализирован, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8508
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04.03.2021 14:36 Відповісти
на жаль, президент здоровий (тм)
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04.03.2021 14:44 Відповісти
Еще не вечер... Ну и еще вопрос чем он вакцинировался, и вакцинировался ли.
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04.03.2021 14:51 Відповісти
Физраствором
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04.03.2021 15:03 Відповісти
сомневаюсь, он больше сторонник тяжелых наркотиков.)
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04.03.2021 15:12 Відповісти
Зато ви зробили з закупок "залізний занавєс"!!!Сукні,слуги,і ти,що за них голосували!!!
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04.03.2021 14:43 Відповісти
А чого б не зробити більш розгорнутою інформацію про побічну дію вакцини? Як вірно кажуть роSSіянці, ОСВЕДОМЛЕН,- ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН. Може, люди тоді охотніше йшли б на імунізацію?!!
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04.03.2021 14:43 Відповісти
получается, шо у одного процента населения имунная система еле зыждется.
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04.03.2021 14:47 Відповісти
Еще даже недели не прошло после вакцинации. О побочке еще очень рано говорить как таковой. Это возможно у людей более слабый организм был, что так быстро отреагировал.
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04.03.2021 14:52 Відповісти
Боже,спаси, отведи и сохрани от таких вакцин.
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04.03.2021 14:54 Відповісти
Такий собі не___кйовий відсоток! З 4 к поки що 200 в шоці! Ось вона третя стадія випробовування! І це привітали тільки лікарів
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04.03.2021 14:48 Відповісти
слава Богу, шо хоть не нарабсейская V-5, бо от нее, побочно, накапливаются в организме еще и тяжелые металлы.
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04.03.2021 14:53 Відповісти
Говорят , шо для V-5, за основу взята вакцина, которая была разработана в свое время для животных.
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04.03.2021 14:56 Відповісти
И зачем животных травить тяжелыми металлами ? И зачем они вообще в вакцине ?
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04.03.2021 15:00 Відповісти
вопрс не по существу, спросите у кремляди...ЗЫ и на шо намек? V-5 - все же от ящура?
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04.03.2021 15:04 Відповісти
епе зачем?а как по твоему тебя вышка 5ж искать будет?эти тяжелые металлы улавливают излучения.чем тяжелее-тем мощнее сигнал...
так шо люминь не подходит. В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3486 чавуний-так-сяк...
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04.03.2021 15:07 Відповісти
В Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти після щеплення, одну людину госпіталізовано, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2129
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04.03.2021 15:10 Відповісти
Та кому вы объяснять. Тащ сейчас - на волне, мол, Тихановская- букетики ОМОНу бацьки... Кочет букетиками прикрыть козлодоевскую вакцину... ЗЫ...интересно, чем братушки ширяются.
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04.03.2021 15:12 Відповісти
по ходу очепятка, но к месту -кочет.
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04.03.2021 15:13 Відповісти
третьи страны внедряют у себя непотрiб-технологии... А мы продукцию этих технологий еще и закупаем у третьих стран, чтобы аппробировать на своих гражданах... Точь также Венесуэлла и разные там постсовковые ****** мордуют своих граждан нарабсейской V-5, которая еще и не сертифицирована.
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04.03.2021 15:02 Відповісти
Сметанат борщу

Хто вже вакцінувався, не забувайте періодично підходити до вишок 5G, щоб оновити прошивку чіпу.
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04.03.2021 15:04 Відповісти
до вышок китайского производсва, хотя достаточно посидеть и у роутера того же производителя.
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04.03.2021 15:05 Відповісти
И это только начало,но вы ширяйтесь дальше кацапо-индийским-китайским спутником.....
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04.03.2021 15:04 Відповісти
кокцапо-китайско-индийские, запущенные через аглицкие фирмы-прокладки.
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04.03.2021 15:09 Відповісти
ОН у читателей спрашивает в чем проблема с вакцинацией? Степанов не умеет включть турборежим.
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04.03.2021 15:25 Відповісти
в імунну систему влізти і думати що не буде побічних, хтось ходячим перенесе а дехто і ляже .
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04.03.2021 15:41 Відповісти
Такими темпами всех провакцинируют к 2027 году
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04.03.2021 16:19 Відповісти
всё в пределах нормы.
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04.03.2021 19:27 Відповісти
Кто поверит в их статистику? Правда 126 штук побочки или опять нагло брешут?
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04.03.2021 20:51 Відповісти
 
 