"Словаччина - твій друг": прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.

Про це Матович написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов'язковою. Приношу свої вибачення всім українцям за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля. Словаччина - твій друг", - написав він.

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Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною". МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.