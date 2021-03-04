"Словаччина - твій друг": прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття
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Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.
Про це Матович написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов'язковою. Приношу свої вибачення всім українцям за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля. Словаччина - твій друг", - написав він.
Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.
Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною". МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.
Будь ласка, зачекайте...
следи за языком и фильтруй базар....
за кумів відновились атаки на сході, а цей прем,єр готує удар в спину
словаччина була союзницею гітлерівської німеччини в другу світову
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
путин 7-й год убивает украинцев, уже второй десяток тысяч разменяли - не каждый день вспоминают. Лучше думайте, как его угомонить, оставьте вы этого словака в покое. Извинился, проехали.