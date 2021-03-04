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"Словаччина - твій друг": прем'єр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.

Про це Матович написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага міжнародного права є обов'язковою. Приношу свої вибачення всім українцям за мою неадекватну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля. Словаччина - твій друг", - написав він.

Читайте також: Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття

Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною". МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Словаччина - твій друг: премєр Матович вибачився перед Україною за жарт про Закарпаття 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Ну, что сказать.
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
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04.03.2021 15:02
+18
А вот придурковатый мадьяр сиярта даже и извиняться бы не стал, еще бы во всем Украину обвинил, всё по *****вским методичкам
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04.03.2021 14:55
+4
Попросите Кулебу испытать чувство юмора этого остряка. К примеру, пошутить о его половой ориентации. А после объявить, что мы никогда не сомневались, что он настоящий...
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04.03.2021 14:58
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А вот придурковатый мадьяр сиярта даже и извиняться бы не стал, еще бы во всем Украину обвинил, всё по *****вским методичкам
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04.03.2021 14:55 Відповісти
слово не воробей.. в каждой шутке только -часть-как небольшая шутка....
следи за языком и фильтруй базар....
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04.03.2021 14:58 Відповісти
Я служив в Угорщині ,******* вперті наці і віслюки, а словаків вони ненавидять !!! )))
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04.03.2021 15:00 Відповісти
словацький прем,єр проговорився
за кумів відновились атаки на сході, а цей прем,єр готує удар в спину

словаччина була союзницею гітлерівської німеччини в другу світову
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04.03.2021 17:43 Відповісти
та он вообще какая то вражина .он уже так задолбал тварь со своими мадьярами на украине .уже тошнит...и воняет и воняет... (( ну а наш КУЛЕБА ПАТРИОТ! КЛАССНЫЙ МУЖИК!
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04.03.2021 15:03 Відповісти
Попросите Кулебу испытать чувство юмора этого остряка. К примеру, пошутить о его половой ориентации. А после объявить, что мы никогда не сомневались, что он настоящий...
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04.03.2021 14:58 Відповісти
он, наверное, 95-й квартал насмотрелся - там шутки такого же качества
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04.03.2021 14:59 Відповісти
Ну, что сказать.
Неудачно пошутил-извинился.
Мужик, в отличие от одного чуда, которое называло Украину проституткой, но извиняться сочло возможным не за это, а только за шутку о Кадырове...
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04.03.2021 15:02 Відповісти
Не проституткой а актрисой с немецких фильмов для взрослых. Позже сказал шо ему стыдно за эту шутку. Ну то таке.
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04.03.2021 15:16 Відповісти
А где оно говорило про стыд? По моему оно трусливо отбрехалось, что оскорбило не Украину, а украинскую власть и все.
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Я теж таку думку маю, пошутковав не обережно, буває.
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Но по моему мнению, Матович наоборот подчеркнул что он понимает все что происходит вокруг Закарпатья и выразил понимание, того что Россия агрессор и стремится к захвату чужих территорий.
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04.03.2021 15:05 Відповісти
Тоже правда
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04.03.2021 16:01 Відповісти
С такими "друзьями" и врагов не надо.
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04.03.2021 15:30 Відповісти
Так в политике особенно международной друзей нет. Есть временные союзники.
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04.03.2021 18:50 Відповісти
#матовичкремлівськашльондра
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04.03.2021 15:33 Відповісти
Да это не шутка, а реально так "друзья" думают. Уже не скрываясь вякают. пользуются слабостью власти в Украине.
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04.03.2021 15:59 Відповісти
Ну то і добре. А криворізька моська вибачилася за термос?
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04.03.2021 16:05 Відповісти
Этот премьер чисто наш зеленский, тоже популист, который только обещает обещать, за словами не следит, а быдло сглатывает, если думаете, что в странах ЕС его мало, то ошибаетесь, там тоже дегенератов хватает, которые даже не представляют, что такое расейская мразота.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
Можливо, але він хоч вибачився на другий день, а наш?
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04.03.2021 16:26 Відповісти
Что касается подонка Сийярто,то рекомендую перечитать "Похождения бравого солдата Швейка" и слова сапера Водички о мадьярах!
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04.03.2021 16:23 Відповісти
Шо ,чучело,безпечно жартувати ховаючись від москалів за спинами українців?
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04.03.2021 16:27 Відповісти
За такі обіцянки Україна повинна була надіслати ноту протесту.
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04.03.2021 16:53 Відповісти
А вообще, если бы не США и НАТО которые их сдерживают обглодали бы нас наши западные соседушки по самое нихочу.
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04.03.2021 19:01 Відповісти
Этот пошутил - уже третий день кипиш . . .
путин 7-й год убивает украинцев, уже второй десяток тысяч разменяли - не каждый день вспоминают. Лучше думайте, как его угомонить, оставьте вы этого словака в покое. Извинился, проехали.
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04.03.2021 22:27 Відповісти
 
 