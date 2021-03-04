У СБУ запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ майже на 1 млрд грн, - пресслужба
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Служба безпеки України запобігла незаконному відшкодуванню податку на додану вартість на майже 1 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У ході проведення комплексу заходів, оперативники спецслужби встановили низку фірм, фінансово-господарська діяльність яких полягала в проведенні фіктивних безтоварних операцій, які дозволяли претендувати на безпідставне відшкодування ПДВ з Державного бюджету.
За матеріалами СБ України, органами Державної податкової служби проведено низку контрольно-перевіряльних заходів, в результаті чого зменшено задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ на суму 992,3 млн грн.
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piligrim
показати весь коментар04.03.2021 15:01 Відповісти Мені подобається 0
Vlas Nik
показати весь коментар04.03.2021 15:38 Відповісти Мені подобається 0
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