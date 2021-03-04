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ПДВ (217) СБУ (10078)

У СБУ запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ майже на 1 млрд грн, - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

У СБУ запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ майже на 1 млрд грн, - пресслужба

Служба безпеки України запобігла незаконному відшкодуванню податку на додану вартість на майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході проведення комплексу заходів, оперативники спецслужби встановили низку фірм, фінансово-господарська діяльність яких полягала в проведенні фіктивних безтоварних операцій, які дозволяли претендувати на безпідставне відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

За матеріалами СБ України, органами Державної податкової служби проведено низку контрольно-перевіряльних заходів, в результаті чого зменшено задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ на суму 992,3 млн грн.

Дивіться: Блоковано схему незаконного відшкодування ПДВ у Черкасах, збитки становлять понад 8 млн грн. - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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ох, уж эти бабушки с семечками... не угомонятся... уже и на НДС переключились... обескровливают государство...
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04.03.2021 15:01 Відповісти
Це ж мусарський схематоз був! А втратили бариги! І як після цього мусорам вірити?
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04.03.2021 15:38 Відповісти
 
 