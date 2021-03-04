Продовження мита на експорт металобрухту дозволить нам зберегти європейський екологічний курс, - нардеп

Ухвалення законопроєкту про продовження мита на експорт металобрухту на 5 років (№5175) дозволить Україні зберегти європейський екологічний курс.

Про це написав народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку, один із співавторів законопроєкту Дмитро Кисилевський на своїй сторінці у Facebook.

"Металургія - фундаментальна галузь української економіки, яка формує 10% ВВП. Металобрухт - сировина, без якої неможливо виробляти метал у жодній з існуючих технологій. А якщо брати до уваги Європейський зелений курс, то важливість металобрухту стає ще вищою. Адже його використання дозволяє знизити викиди СО2", - написав Кисилевський. Він також нагадав, що запровадження мита на вивіз брухту в 2016 році дозволило подолати дефіцит цієї важливого для металургійної галузі сировини і забезпечило стабільну роботу підприємств. "За 4,5 року дії мита дефіцит брухту вдалося подолати. Підприємства припинили зупинятися через брак сировини. Люди працювали й отримували заробітну плату, держава отримувала податки. Без мита під загрозою опиняться майже 25 тисяч робочих місць у ГМК і приблизно 1 млрд грн податкових надходжень", - підкреслив Кисилевський.

Депутат також зазначив, що для країни експорт готової продукції набагато вигідніший, ніж експорт сировини. "Тонна вивезеного на експорт брухту дає трохи менше ніж 2 тис. грн надходжень до бюджету. Тонна брухту, перероблена у сталь в Україні, дає понад 8 тис. грн податків. Переробка дає зайнятість. У випадку з ГМК - зайнятість сотень тисяч людей", - пояснив Кисилевський.

Раніше народна депутатка, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що збереження мита на експорт металобрухту є стратегічним завданням держави, і Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити відповідний закон. А керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва наводив цифри, згідно з якими продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти 25 тисяч робочих місць, і створити ще понад 3 тисяч місць. Якщо ж закон не буде ухвалено, всі ці люди залишаться без роботи.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.