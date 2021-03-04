Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський
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У парламенті планують протягом місяця розробити новий законопроєкт про обіг зброї, який не міститиме питання короткоствольної зброї.
Про це розповів у коментарі журналістам голова правоохоронного комітету нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Буде обов'язково новий законопроєкт з іншою назвою, іншим змістом. Головне - що там вже не буде питання врегулювання короткоствольної зброї, а питання визначення видів, типів зброї, хто видає дозвіл, хто створює реєстр обігу зброї. Це потрібний закон, який, я переконаний, ми приймемо в цьому скликанні", - сказав Монастирський.
Він зазначив, такий законопроєкт з'явиться протягом найближчого місяця.
Монастирський також розповів, що обидва законопроєкти про зброю, які сьогодні не підтримала Рада, передбачали врегулювання питання краткоствольної зброї.
"Один – передбачав можливість придбання пістолетів у власність і зберіганні вдома без права носіння. Альтернативний законопроект пропонував можливість надання повного володіння, зберігання, носіння вогнепальної коротко ствольної зброї. Обидва законопроекти передбачали легалізацію продажу пістолетів для громадян. І парламент не підтримав ні один, ні інший з огляду на те, що суспільство не готове до цього питання. Очевидно, що ми зможемо до нього повернутись, не дивлячись на ситуацію з війною, не раніше наступного скликання парламенту", - сказав нардеп.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Уже є практика, включно із ВС.
Закон о лишении деп. неприкосновенности есть, а самого лишения НЕТ.
Вот и с оружием будет точно так:
Народу получить оружие станет еще труднее. зато все "слуги" будут хоть с пулеметами рассекать по стране.
"Суспільство не готове до цього питання", а бандво готове і озброєне до зубів.
"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку н просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил."
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.
Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
Поэтому, если я приеду к тебе домой, ты будешь боятся меня, несмотря на твой смешной домашний арсенал, которым ты всё равно не умеешь пользоваться, да и будешь бояться это сделать.
Надоел, пшел вон.
Расскажи нам, сколько врагов ты подстрелил с своего арсенала?
Посмеёмся вместе)
Гражданское оружие не для того, чтобы убивать людей....вот дай такому как ты дибилу короткоствол...хорошо что этого не будет.
Представляю как некто Саакян пишет заявление в полицию...гопники отжали айфон и пистолет...отечественный, импортного производства...2 штуки...бггг.
Заканчиваем на этом, иди дурачок куда я тебя послал и не возвращайся.
Гражданское оружие, создано для самозащиты, которая по Закону подразумевает нанесение вреда нападающему, вплоть до причинения смерти)
Согласно части 5 статьи 36 УК Украины, за причинение вреда и смерти нападавшим во время самозащиты, лицо не несёт ответственности перед Законом.
тебе идать нравицца, когда мордой о говну возят? На еще раз: иди дурачок куда я тебя послал и не возвращайся
Твоя проблема в том, что оскорбления я могу принять только в лицо и от равного себе, а раб никогда не оскорбит свободного в лицо и не станет ему равным)
А свої «пожєланія» і фантазії залиши собі.
Тому й тонко натянув, що зі зброї він не по горобцях стріляв.
Це без набоїв і девайсів типу сейфу і чистки.
Даже на фронте, где оружие у каждого, убийство солдата солдатом, это крайне редкий случай. Буквально 2-3 случая на миллион солдат, а вот например от водки гибнет более 30 солдат в году, и это только официальная статистика.
ранее??
Оружие можно всем!
Резиновые ножи, игрушечные пистолеты, автоматы, винтовки, гранаты.
Танки тоже можно, но только пластмассовые и на верёвочке.
Оба законопроекта предусматривали легализацию продажи пистолетов для граждан. И парламент не поддержал ни один, ни другой ввиду того, что общество не готово к этому вопросу. Источник: https://censor.net/ru/n3251464
- а если Медведчук и другие его подельники имея неограниченное финансирование с Кремля легально вооружат вату для часа Х...?
Що у Києві щеголєви-татарови, що у Горлівці крищенко (зараз командує поліцією Києва).
Так що у "час Х" вата знову буде озброєна.
Без усякого закону.
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.
Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
Есть сильное желание вынести петицию везде, гле только возможно, о внесении изменений в Конституцию Украины в части, касающейся права народа выражать свою волю не через брокеров-депутатов, в части "Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность" и в части формирования ополчения. И это для начала! А если вдруг у банды ушлепков не получится собрать конституционное большинство для принятия таких решений, мы добавим им своих голосов.
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.
Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
За последние дни, на дорогах Украины, в ДТП, погибло более 20 человек! На фронте, погибло 2 человека.
Становится окончательно понятно, что граждане Украины, не готовы к владению автомобилями!
Если не остановить эту свободную раздачу автомобилей всем украинцам, то озверевшие украинцы просто передавят друг друга в ДТП!
Ежегодно на дорогах Украины гибнет в ДТП больше людей, чем за 4 года войны на Донбассе!
Даже с применением оружия, украинцы убивают в тысячи раз меньше людей, чем в ДТП!
Пора прекратить эту кровавую вакханалию, поэтому я предлагаю:
1) Запретить гражданам Украины, свободное владение автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами.
2) Разрешить владеть автомобилями, мотоциклами и мопедами, а так же моторными катерами и яхтами, только силовым министерствам и государственным чиновникам десятого ранга и выше.
3) Разрешить гражданам Украины приобретение, после получения разрешения в МВД, транспортных средств, в виде колёсных и гусеничных тракторов, с максимальной скоростью не более 35 километров в час.
4) Разрешить Президенту Украины, Премьер-министру Украины, Голове Верховной Рады Украины, силовым министрам, награждать отличившихся граждан Украины, именными автомобилями отечественного и иностранного производства.
5) Внести в Уголовный Кодекс Украины, статью 263 со значком 2, где предусмотреть наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет, за вождение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт автомобилей, мотоциклов, мопедов, моторных катеров и яхт (кроме колёсных и гусеничных тракторов), без предусмотренного законом разрешения. Освободить от уголовной ответственности лицо, которое совершило преступление, предусмотренное частью первой данной статьи, если оно добровольно сдало органам власти, незаконно приобретённые автомобили, мотоциклы, мопеды, моторные катера и яхты.
Контроль за выполнением данных предложений, возложить на МВД Украины.
"Право на совершение ДТП в Украине, имеет только государство!"
«Совершение ДТП на дорогах должно быть исключительной прерогативой государства. Адекватность совершения ДТП должна регулироваться законодательством и обеспечиваться контролем со стороны, карманных общественных организаций» - подчеркнул министр МВД, Арсен Аваков.
Думаю, с учетом печальной статистики утопленников, необходимо запретить пересичным громадянам приближаться к ручьям, прудам, озерам, рекам, морям и океанам, равно как и лужам глубже 1 см.
Принимая во внимание жуткие цифры погибших в огне, от ожогов и угоревших, запретить пользование огнем и нагревательными приборами всех типов и моделей.
Разговор о спиртном и табачных изделиях считаю законченным еще до начала.
Тема запрета-разрешения суицида может дискутироваться в обществе.
Ввести обов"язковий екзамен з української мови та історії України. Тих то здав на відмінно - преміювати проходженням курсів стрілецької підготовки з врученням автоматичної зброї,
хорошистам - напівавтоматичної, тим, хто на задовільно - неавтоматичної.
Тим хто на незадовільно - позбавити права голосу до здачі наступного екзамену, але при його успішній здачі зброю вже не давати.
При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрейзе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
ну если бздливое общество молчит, значит так оно и есть