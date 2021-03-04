Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський

У парламенті планують протягом місяця розробити новий законопроєкт про обіг зброї, який не міститиме питання короткоствольної зброї.

Про це розповів у коментарі журналістам голова правоохоронного комітету нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Буде обов'язково новий законопроєкт з іншою назвою, іншим змістом. Головне - що там вже не буде питання врегулювання короткоствольної зброї, а питання визначення видів, типів зброї, хто видає дозвіл, хто створює реєстр обігу зброї. Це потрібний закон, який, я переконаний, ми приймемо в цьому скликанні", - сказав Монастирський.

Він зазначив, такий законопроєкт з'явиться протягом найближчого місяця.

Монастирський також розповів, що обидва законопроєкти про зброю, які сьогодні не підтримала Рада, передбачали врегулювання питання краткоствольної зброї.

Також читайте: Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї

"Один – передбачав можливість придбання пістолетів у власність і зберіганні вдома без права носіння. Альтернативний законопроект пропонував можливість надання повного володіння, зберігання, носіння вогнепальної коротко ствольної зброї. Обидва законопроекти передбачали легалізацію продажу пістолетів для громадян. І парламент не підтримав ні один, ні інший з огляду на те, що суспільство не готове до цього питання. Очевидно, що ми зможемо до нього повернутись, не дивлячись на ситуацію з війною, не раніше наступного скликання парламенту", - сказав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.