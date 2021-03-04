Кулеба щодо некоректного жарту про Закарпаття прем'єра Словаччини Матовича: Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну і ставити під сумнів її територіальну цілісність.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про обіцянку "Закарпатської України" в обмін на вакцину з Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хочу підкреслити ще раз, що я особисто виступаю за дуже дружні і максимально конструктивні відносини з нашими західними сусідами. Зі Словаччиною нас дуже багато всього об'єднує, але ніхто ніколи не буде мати права будь-яким словом або натяком ображати Україну, ставити під сумнів її територіальну цілісність або намагатися демонструвати, що доля України вирішується десь, крім України. І в цьому плані, при всій дружбі зі словацькими колегами, наша реакція на подібні дії буде не просто жорсткою, а вкрай жорсткою", - сказав Кулеба.
Він запевнив, що якби Словаччина відразу не вибачилася за слова глави уряду, Україна пішла б на подальші кроки.
"Якби Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми б пішли на подальші кроки, тому що такі речі не можна прощати. Однак для словацьких колег ця фраза також стала шоком, і тому відразу свої вибачення приніс міністр закордонних справ від імені держави, сьогодні вранці вибачення приніс і прем'єр-міністр Словаччини, він зробив це публічно", - зазначив глава МЗС України.
Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.
Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною". МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.
Будь ласка, зачекайте...
(с) Один шутник...
То їм, може, дарунок на восьме березня. На свято. Всім.
Харьков
@h_saltovka
·2 ч
Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства
Кто не в курсе, вчера премьер Словакии неудачно пошутил на радиоэфире. Журналист его спросил, что тот пообещал РФ взамен на российскую вакцину от короны "Спутник V", премьер ответил: "Закарпатскую Украину".
Кто-то мог себе позволить так "шутить" про Украину при Порохе??