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Новини Політика України
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Закарпаття (1588) Словаччина (561) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба щодо некоректного жарту про Закарпаття прем'єра Словаччини Матовича: Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба щодо некоректного жарту про Закарпаття прем'єра Словаччини Матовича: Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну

Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну і ставити під сумнів її територіальну цілісність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про обіцянку "Закарпатської України" в обмін на вакцину з Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу підкреслити ще раз, що я особисто виступаю за дуже дружні і максимально конструктивні відносини з нашими західними сусідами. Зі Словаччиною нас дуже багато всього об'єднує, але ніхто ніколи не буде мати права будь-яким словом або натяком ображати Україну, ставити під сумнів її територіальну цілісність або намагатися демонструвати, що доля України вирішується десь, крім України. І в цьому плані, при всій дружбі зі словацькими колегами, наша реакція на подібні дії буде не просто жорсткою, а вкрай жорсткою", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що якби Словаччина відразу не вибачилася за слова глави уряду, Україна пішла б на подальші кроки.

Читайте: Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ

"Якби Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми б пішли на подальші кроки, тому що такі речі не можна прощати. Однак для словацьких колег ця фраза також стала шоком, і тому відразу свої вибачення приніс міністр закордонних справ від імені держави, сьогодні вранці вибачення приніс і прем'єр-міністр Словаччини, він зробив це публічно", - зазначив глава МЗС України.

Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною". МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
"просто росийская армия отодвигает границу Украины немножко вперед"
(с) Один шутник...
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04.03.2021 15:41
+4
Безусловно ты, Кулеба, прав. Что с дурачком словацким делать будем? На дуэль вызывать?
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04.03.2021 15:41
+4
пусть он это ЗЕ и всем его квартальным дебилам раскажет
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04.03.2021 15:51
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Безусловно ты, Кулеба, прав. Что с дурачком словацким делать будем? На дуэль вызывать?
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04.03.2021 15:41 Відповісти
"просто росийская армия отодвигает границу Украины немножко вперед"
(с) Один шутник...
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04.03.2021 15:41 Відповісти
пусть он это ЗЕ и всем его квартальным дебилам раскажет
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04.03.2021 15:51 Відповісти
Коли нікчемний клоун представляє країну на міжнродному рівні і який сам на весь світ ганьбив свою країну гидотними жартами, чи варто дивуватися таким жартам від сусідів?
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04.03.2021 15:55 Відповісти
Але кацапам - словак наче медом губи намастив. Вже вибачення за словака попросили, а ті - наче не чули. Радіють.
То їм, може, дарунок на восьме березня. На свято. Всім.
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04.03.2021 15:57 Відповісти
У нас нарід обрав людину яка принужує Україну гівнокомандуючим. Чого тепер дивуватися коли іноземці її принижують.
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04.03.2021 15:58 Відповісти
А чому не можна словаку, коли криворізький "чемпіон" обвизав повією, а крордони рухав перед врожою армію всередину країни, перебуваючи в москві. Образив нашу церкву і прихожан ПЦУ, назвавши Томос термосом і не вибачився. А скільки раз воно ображало президента? А скільки раз воно дурило нарід і на цьому прийшов до влади і що?
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04.03.2021 15:58 Відповісти
Який мля ******* крутий пацанюра зі стальними яйцями! Ти б ще в їсруїль збігав саґачкє пґімєґа бібі пояснив як некошерну паляницю з салом жерти і Гімн України взахльоб співати!
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04.03.2021 16:01 Відповісти
Вот ссылочка на почту этого словацкого говнюка: [email protected] , пишем, что о нем думаем.
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04.03.2021 16:03 Відповісти





Харьков

@h_saltovka

·2 ч

Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства
Кто не в курсе, вчера премьер Словакии неудачно пошутил на радиоэфире. Журналист его спросил, что тот пообещал РФ взамен на российскую вакцину от короны "Спутник V", премьер ответил: "Закарпатскую Украину".

Кулеба щодо некоректного жарту про Закарпаття прем'єра Словаччини Матовича: Ніхто ніколи не буде мати права ображати Україну - Цензор.НЕТ 7482
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04.03.2021 16:23 Відповісти
яка влада, таки й жарти
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04.03.2021 16:27 Відповісти
Дай ему по фейсу!
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04.03.2021 17:14 Відповісти
Нам не можна сваритись зі словаками,вони нам газ дають...
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04.03.2021 17:16 Відповісти
Кроме Нетфликса?
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04.03.2021 17:50 Відповісти
оце щось у лісі здохло-кулеба проснувся.
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04.03.2021 18:31 Відповісти
За такие шутки, в зубах бывают промежутки.
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Ще нам словацький клоунів не вистачало, з одним Зе вже перебор.
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04.03.2021 19:16 Відповісти
Что -то этот недобитый пророссийский словак, быстро забыл как советские танки топтали в чехословакскую землю в 1968 году!! Коротка наверно память у некоторых ублюдков путина!!!! Надо дать ещё раз по наглой морде этого недобитого пророссийского холуя!!
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04.03.2021 19:30 Відповісти
Какой зепрезидент, такие и шутки!
Кто-то мог себе позволить так "шутить" про Украину при Порохе??
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04.03.2021 20:55 Відповісти
Шутка на уровне 73% *насєлєнія" ...
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04.03.2021 23:46 Відповісти
 
 