Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд
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У представництві Європейського Союзу в Україні знають про винесений одеському активісту Сергію Стерненку вирок і про реакцію, яку він викликав в українському суспільстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми очікуємо, що українська влада забезпечить належний процес на наступних етапах судового розгляду. Ми наголошуємо на необхідності впровадження реформи верховенства права, зокрема судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність і, таким чином, покращить довіру українців до судових рішень", – заявили в представництві ЄС в Україні.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
Будь ласка, зачекайте...
А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?
Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...
Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
Не тиражируй идиотские версии сепарских закрытых каналов и недобитых идиотов типа кивы, рабиновича, буженского и т.п.
Слава Україні ! Смерть ворогам !
Порохобот чи що?
Жоден Щербич жодне правосуддя чи прокурорську малину не підкуповував.
Тут якраз прокурорські і мєнтура проявили принциповість і посадили свого особистого ворога, попри закон, судові процедури, політичні небезпеки і т. ін.
1. що справа шита білими нитками;
2. що "свідок" не був допитаний у суді всупереч законодавству;
3. що "потерпілий" декілька разів змігював покази;
4. що суддя, який виносив вирок, повинен вже давно згнити десь під Карлівкою у лісосмузі, а не проводити судові засідання;
5. і головне: що портнов, ****** янучарська, за тиждень анонсував цей вирок, а мокшенська самка "прокурворка" вєнєдіктова свою каденцію розпочала з погроз Стерненку.
Якщо тобі все це подобається, або ти не в курсі, що відбувається, то стули пельку..
- нардепов по янтарному делу
- бриллиантовых прокуроров
- владельца "Карпат" Дыминского по пьяне убившего человека
- и т.д и т.п.
О каком надлежащем рассмотрении может идти речь?
Бабло есть - гуляй, выступил против тех, кто перечислен вверху - получи 7-ь лет за 300 грн....
Вот такие судьи это и провоцируют.
Да и вообще для нормального человека риторика типа "минимум дважды совершил преступление" индикатор слабоумия.
Коли мусора на стороні ворога -патріоти беруть ініциативу у свої руки !
Будь як Стерненко !