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Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд

У представництві Європейського Союзу в Україні знають про винесений одеському активісту Сергію Стерненку вирок і про реакцію, яку він викликав в українському суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми очікуємо, що українська влада забезпечить належний процес на наступних етапах судового розгляду. Ми наголошуємо на необхідності впровадження реформи верховенства права, зокрема судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність і, таким чином, покращить довіру українців до судових рішень", – заявили в представництві ЄС в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте: Нацполіція заперечує тиск на другого засудженого у "справі Стерненка" Демчука

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
А звідки у соркадвозрічного Янелоха мільйонні статки і купа дрогоє нерухомості по Європі? Це тебе, бачу, не дуже цікавить?
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04.03.2021 15:46
+16
та його і не цікавлять статки донецького судді та його ідолопоклонство до сраліна і сіфілісного членіна. Як така потвора могла судити патріота? Добре, що хоч вишку не присудив.
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04.03.2021 16:01
+14
Стерненко Стерненком. Але цей суд - це вирок судовій системі, котра наскрізь згнила. Все купляється та продається.
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04.03.2021 15:46
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нужно рассмотреть все и откуда в 24 года дорогая квартира у нищего сельского хлопца,дорогая машина и верх всего-ОХРАНА, на какие доходы, молва несет , что от крышевания наркоты, вот и разберитесь, да или нет
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04.03.2021 15:44 Відповісти
А звідки у соркадвозрічного Янелоха мільйонні статки і купа дрогоє нерухомості по Європі? Це тебе, бачу, не дуже цікавить?
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04.03.2021 15:46 Відповісти
та його і не цікавлять статки донецького судді та його ідолопоклонство до сраліна і сіфілісного членіна. Як така потвора могла судити патріота? Добре, що хоч вишку не присудив.
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04.03.2021 16:01 Відповісти
Цей суддя флюгер- а назначив його переводом до приморського суду Порошенко... цей суддя виніс вирок - догана за керування у п'яному стані та скоєння ДТП
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04.03.2021 19:11 Відповісти
та пиши уже миллиарды. не стесняйся. Я кстати, ненавижу шоу-бизнес, но всем известно, какое это доходное дело, если удается раскрутиться.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Не рахував, не знаю. Користуюся доступною інформацією. Може вже й мільярди за два роки набиралися. Що стосується блогеріа, то хоч я теж не надто поважаю деяких, але у них теж є заробітки не Алі. Особливо тих, у кого багато пілписників, реклама і Патреон. Я просто за справедливість і поти провокатор, які рахують гроші лише у тих, хто їм не подобається. Має бути паритет.
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04.03.2021 16:24 Відповісти
наприклад, стати президентом ЯКОЇСЬ країни Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 5731
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04.03.2021 18:57 Відповісти
Согласен! Проверить обоих!
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04.03.2021 16:21 Відповісти
ПРОЙШЛИ РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ бурних злочинів проти України ...

А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?

Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...

Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
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04.03.2021 18:26 Відповісти
Он на должность уже пришел доларовым миллионером, как и Петя и оба Вити с Леонидом Даниловичем. Один Кравчук с партбилетом на волге въехал.
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04.03.2021 18:51 Відповісти
Не думаю. Я про Кравчука. Золото партії де?
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04.03.2021 19:16 Відповісти
На те времена было всего вроде как три банка,Внешэконом банк, проминвест банк и сбербанк. Все они имели главный офис в Москве, куда и были выведены фактически все активы. Наверняка и ваша семья потеряла деньги,находящиеся на сберкнижке в то время.
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Я теж втратив. Батьки на ощадну книжку 5 тисяч рублів поклали. Але секретар ЦК КПУ п ідеології!!!! Кравчук якщо і втратив, то точно не все.
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04.03.2021 20:12 Відповісти
Книжку Кравчук напевно не втратив, але ж у нас розмова іде про "золото партии", а воно все знаходилось в Москві,а може і в Швейцарії.
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04.03.2021 21:06 Відповісти
Зоои піртії - то ефемерна річ. Це не обов'язково саме золото, а й членські внески, скажімо, за останні два-три місяці, зарплатня партфункціонерів райкомів, міськкомів, сільськкомів. Там коштів було і без мацкви.
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04.03.2021 21:09 Відповісти
Не совсем,и золото было и немало и в долары переводили. Но есть предположение , что основная масса была выведена в швейцарские банки.
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04.03.2021 21:37 Відповісти
Вы смешной. Кравчук стал миллионером . Даже за короткий срок побывши Президентом. Вся номенклатура разбогатела разв 100-1000-10000. Из тех кто остался в высшей власти Украины после распада СССР. Кравчуку не повезло-основная прихватизация началась уже позже,при Кучме. А так он-бы тоже стал миллиардером как Кучма. Долларовым миллиардером конечно))
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04.03.2021 21:29 Відповісти
наркота бизнес мусоров, посадивших Стерненко, не врите
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04.03.2021 15:53 Відповісти
перестал делиться, вот и посадили
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04.03.2021 16:23 Відповісти
Заспокійся, гнидо! Була б квартира, прокуросько-мєнтовська братва давно цю справу розкручувала...
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04.03.2021 15:54 Відповісти
Миша Михайлов fae8ef72

Не тиражируй идиотские версии сепарских закрытых каналов и недобитых идиотов типа кивы, рабиновича, буженского и т.п.
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04.03.2021 15:59 Відповісти
А что вы хотите от ватной личинки? Что в пустую башку телепомойки мертветчука всунули, то это существо сейчас и выкладывает.
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04.03.2021 16:10 Відповісти
Миша - шавка за три шекеля , от клоунария янелоха , только в спам
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04.03.2021 16:33 Відповісти
свинособако, марш в будку!
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04.03.2021 16:03 Відповісти
А вот с этого момента поподробнее, про дорогие квартиры, машины и самое главное про крышевание наркоты в 18лет (насколько я помню в ваши ватные пропагандоны рассказывали именно про это). Начинай петушок ватногловвый кукарекать, и не забудь про село Одессу.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
это ты сейчас Билецкого "ватным пропагандоном" назвал? Білецький звинуватив Стерненка у зв'язках з публічними будинками і наркопритонами
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Билецкий и есть ватник и аваковский пес
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04.03.2021 17:10 Відповісти
Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 6948
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04.03.2021 17:13 Відповісти
Билецкий лег под авакяшку, а Стерненко давно публично выступает против этого существа (насколько я помню после первых нападений он просил охрану у МВД, но не только не получил ее, а организаторами и исполнителями нападений на него были одесские мусора и связанный с ними криминал). Помнится там внутри Азова были разборки с мордобоем по поводу поддержки Стерненко, так что считать Билецкого незаангажированным в данном вопросе человеком точно не стоит. Ну а про то, как 18летний страшный и ужасный Стерненко отобрал у мусоров и СБУшников их кормушки в виде публичных домов и наркоторговли звучит "как распятый мальчик в трусиках", для любого думающего человека это просто смешно.
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04.03.2021 17:13 Відповісти
А молва ничего не знает о бизнесе Медведчуков и дворцах хйла?
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04.03.2021 16:13 Відповісти
Михайло ! Іди у сраку !
Слава Україні ! Смерть ворогам !
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04.03.2021 16:15 Відповісти
А ХТО ПО ТЕЛЕКУ ЯНІ ГОВОРИВ ЗА ХАБАР ГЕНПРОКУРОРУ В СУМІ 8 МЛН ГР, ЧОМУ ГЕН НЕ АРЕШОВАНИЙ, ТОМУ ЩО СЛОВА, ТОДІ ЧОМУ ЗА СЛОВА СУДИЛИ СТЕРНЕНКА, ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПОВИНІ БУТИ РІВНІ ВСІ. І НАВІТЬ ГЕН.
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04.03.2021 16:55 Відповісти
Одним словом, прикрити беззаконня санкціями проти Медведука не вийшло.
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04.03.2021 15:45 Відповісти
Ви дядьку так за Медведчука переживаєте...
Порохобот чи що?
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04.03.2021 15:58 Відповісти
А ви, синку не переживає е? Знаєте твердо, що там все в порядку? Зебіл, чи що?
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04.03.2021 16:01 Відповісти
Підсрачником служиш у мудачука?
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04.03.2021 18:14 Відповісти
Тобою вже покористувалися, напівбот? Ти зі своїм нпюапарником по парті читати українською навчився? Чи з логікою геть кепсько? Де ви два мудила в читали, що я мемтвечука підтримую?
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04.03.2021 18:44 Відповісти
То ти щось не так зрозумів бо дуже тупенький. Я не писав що ти його підтримуєш а мав на увазі що лижеш йому дупу. Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 3039
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04.03.2021 18:53 Відповісти
Збоченець? 😁Зрозуміло! Власні фантазії переносив на інших. І давно це у тебе? 😉
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04.03.2021 19:15 Відповісти
Стерненко Стерненком. Але цей суд - це вирок судовій системі, котра наскрізь згнила. Все купляється та продається.
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04.03.2021 15:46 Відповісти
Якраз у цьому випадку Ви ніц не праві.
Жоден Щербич жодне правосуддя чи прокурорську малину не підкуповував.
Тут якраз прокурорські і мєнтура проявили принциповість і посадили свого особистого ворога, попри закон, судові процедури, політичні небезпеки і т. ін.
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04.03.2021 15:57 Відповісти
За 300 гривень і брехні т.з. потерпілого? То суд справедливий?
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04.03.2021 16:16 Відповісти
Як тобі хвалені - "інші часи" ?
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04.03.2021 16:10 Відповісти
"...надлежаще судебное рассмотрение..." - это как? Вышку ему приделать или выпустить с извинениями? Суд, на основании материалов следствия вынес ПРИГОВОР. Не нравится - опротестовывай в суде высшей инстанции.
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04.03.2021 15:54 Відповісти
каких материалов? заявление о преступлении, без настоящих доказательств?
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04.03.2021 16:03 Відповісти
так, не подобається:
1. що справа шита білими нитками;
2. що "свідок" не був допитаний у суді всупереч законодавству;
3. що "потерпілий" декілька разів змігював покази;
4. що суддя, який виносив вирок, повинен вже давно згнити десь під Карлівкою у лісосмузі, а не проводити судові засідання;
5. і головне: що портнов, ****** янучарська, за тиждень анонсував цей вирок, а мокшенська самка "прокурворка" вєнєдіктова свою каденцію розпочала з погроз Стерненку.
Якщо тобі все це подобається, або ти не в курсі, що відбувається, то стули пельку..
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04.03.2021 16:07 Відповісти
таким способом человека всю жизнь можно продержать в сизо, чтоб он опротестовывал свое обвинение и приговор.
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04.03.2021 16:10 Відповісти
судьи мрази, как и слуга народа, где санкции против судей и мусоров ? похоже с охметовым торговать интереснее ...
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04.03.2021 15:54 Відповісти
верховенства права? право у нас есть а вот те кто его "распределяют" не имеют ни чести ни совести.
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04.03.2021 16:01 Відповісти
Давайте вспомним не посаженных:
- нардепов по янтарному делу
- бриллиантовых прокуроров
- владельца "Карпат" Дыминского по пьяне убившего человека
- и т.д и т.п.
О каком надлежащем рассмотрении может идти речь?
Бабло есть - гуляй, выступил против тех, кто перечислен вверху - получи 7-ь лет за 300 грн....
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04.03.2021 16:04 Відповісти
Для нормального человека понятно,что Стерненко минимум дважды совершил преступление. А для тех,кто скурил букварь еще в первом классе,а знания пытается заменить "патриотической" риторикой, обьяснять бесполезно."Как муравью можно обяснить для чего существует телефон?" А суды конечно должны быть справедливыми,но это не значит ,что они должны делать то, что хочет толпа,улица.Иначе коллапс, самосуды,анархия,распад государства,гибель страны.
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04.03.2021 16:05 Відповісти
а сейчас всего этого нет? просто все это идет со стороны олиграхата, криминала и правительства, которое с ними похоже связано. Называется "расправа".
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04.03.2021 16:12 Відповісти
коллапс, самосуды,анархия,распад государства,гибель страны.

Вот такие судьи это и провоцируют.
Да и вообще для нормального человека риторика типа "минимум дважды совершил преступление" индикатор слабоумия.
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04.03.2021 16:17 Відповісти
"Нормальная" вата это вообще нонсенс, впрочем даже если сделать такое фантастическое предположение, то эти дела в любом незаангажированном суде развалятся из-за отсутствия состава преступлений. Но когда "судья" ватная тварь ненавидящая все украинское, а судами вдобавок рулит такая же ватная тварь как портнов, то ни о каком справедливом судебном разбирательстве речи не может быть в принципе, о чем во общем-то и говорит представительство ЕС.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Фильм"Чужой" смотрел?Там есть паразит,который прыгает на лицо и откладывает в организм личинку.Во время процесса,паразит снабжает организм кислородом,щоб будущий инкубатор не скопытился.Так вот суды,олигархи...короче элита-это и есть паразит,а Стерненко инкубатор.Инкубатор в том смысле,що на его процессуальном деле вырастает новый пример беспредела судебных решений для новых молодых паразитов первокурсников .Плохой или хороший инкубатор для паразита разницы нет.Ему нужно плодить зло,щоб продолжать существовать как вид.Вид тварей короче.Теперь к тому,умрёт ли организм,если паразита оторвать от лица?Ты говоришь,що гибель страны.Ок.Но с паразитом так же гибель.Тому краще срывать его аккуратно,а не слушать его байки про то,що если его вдруг снять,то организм перестанет получать кислород,и его ждёт гибель Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 328
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04.03.2021 16:38 Відповісти
а убийство Александра Белого? когда Аваков стал министром МВД?
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04.03.2021 16:14 Відповісти
попытались оправдать свое убийство, по тв помню, но настолько неубедительно и белыми нитками шито(застрелили человека в наручниках), что потом просто замяли и забыли.
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04.03.2021 16:15 Відповісти
интересно, что все забыли, в том числе и националисты, которые клялись отомстить. Правый сектор будет мстить Авакову за убийство Сашка Билого - заявление
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04.03.2021 16:31 Відповісти
Если зебилам пытаться загнать умные мисли в голову с помощью биты - ничего не будет - безпонтовая задача.
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04.03.2021 16:19 Відповісти
Поправочка - даже с помощью биты
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04.03.2021 16:20 Відповісти
Сергію Стерненко - подяка за захист Одеси у час війни від ватних проросійських мерзот !
Коли мусора на стороні ворога -патріоти беруть ініциативу у свої руки !
Будь як Стерненко !
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04.03.2021 16:22 Відповісти
но немедленно освободить, в отличие от Навального, не требуют. Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 3594
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04.03.2021 16:32 Відповісти
Это дедушка Байден ,через ЕС , предупреждает , что приговоры написанные в кремле не пройдут , будет бо бо Зеленскому Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 2562
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04.03.2021 16:44 Відповісти
Эта власть может осуществить что-то справедливое?
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04.03.2021 16:58 Відповісти
Волю Стерненко! Геть зебила!
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04.03.2021 18:08 Відповісти
Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.
Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 4285

Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 1895
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04.03.2021 18:46 Відповісти
За сралина и членина надо убивать Представництво ЄС про вирок Стерненку: Українська влада має забезпечити належним чином судовий розгляд - Цензор.НЕТ 2769
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04.03.2021 19:41 Відповісти
#FreeЛаврентіюБєрії!
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04.03.2021 20:47 Відповісти
Нехай ті,хто буде реформувати судову систему,не забудуть прибрати змагальний принцип сторін при розгляді справ в суді,і встановлять верховенство справедливості і права!!! Бо в наших реаліях (і не тільки),змагальність-означає змагання гаманців з відповідним результатом.
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05.03.2021 09:09 Відповісти
 
 