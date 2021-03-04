Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби"
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Високий показник смертності серед пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легенів є особливістю коронавірусної хвороби. Відсоток смертності в цій категорії високий у всьому світі.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що при госпіталізації існує кілька стадій допомоги пацієнтам з надходження кисню в легені і підключення їх до ШВЛ є крайнім заходом, коли більш легкі варіанти не працюють.
Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, у середньому 50-90% у світі, підкреслив Ляшко.
"Необхідність штучної вентиляції легенів на сьогодні тільки у тих людей, у яких вичерпано ресурс неінвазивної респіраторної терапії. Спочатку людину при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього підключають такі апарати, як СІПАПи, які під тиском запускають в легені кисень. Але коли організм виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ з повною заміною дихальної функції апаратом. Тому і такі високі показники летальності. Це не є особливістю України, це особливість хвороби", - сказав Ляшко.
Він додав, що більше половини випадків в Україні у віковій групі 70+, близько 80% - у групі 60+.
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но разруха (заброшенные руины) и трущебы (место, где живут люди) - это ж далеко не одно и тоже! ))
где там в Америке люди живут в трущобах?? нигде. там есть бродяги, живущие на улице по призванию, а самые бедные живут в трейлерных городках, но это мизер и это далеко не трущобы на самом деле
вот что-нибудь эдакое, вот как в центре богатейшего алмазного Якутска ссылка
очень просил бы ткнуть меня тут носом в трущобы
Сейчас в Магадане двоюродный брат и племянник. Брат давно, а племянник в 2014 году уехал, мать отправила. Сейчас назад зовет, ответ: "Мамо я не дурний"
Уже пора от ужасов Америки и процвитания Расии плавленько переходить к Украине, внешнему управлению и соросятам!
Совсем опростоволосился с МВФ, хорошо ты не забыл!
Ну, теперь за Кровавое НАТО осталось!
Дайош оскал Импириализьма!
Не знаю. А ОРДЛО спроси!
Не знаешь зачем Расии ОРДЛО?