Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби"

Високий показник смертності серед пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легенів є особливістю коронавірусної хвороби. Відсоток смертності в цій категорії високий у всьому світі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що при госпіталізації існує кілька стадій допомоги пацієнтам з надходження кисню в легені і підключення їх до ШВЛ є крайнім заходом, коли більш легкі варіанти не працюють.

Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, у середньому 50-90% у світі, підкреслив Ляшко.

"Необхідність штучної вентиляції легенів на сьогодні тільки у тих людей, у яких вичерпано ресурс неінвазивної респіраторної терапії. Спочатку людину при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього підключають такі апарати, як СІПАПи, які під тиском запускають в легені кисень. Але коли організм виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ з повною заміною дихальної функції апаратом. Тому і такі високі показники летальності. Це не є особливістю України, це особливість хвороби", - сказав Ляшко.

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Він додав, що більше половини випадків в Україні у віковій групі 70+, близько 80% - у групі 60+.