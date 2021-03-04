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Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ:

Високий показник смертності серед пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легенів є особливістю коронавірусної хвороби. Відсоток смертності в цій категорії високий у всьому світі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що при госпіталізації існує кілька стадій допомоги пацієнтам з надходження кисню в легені і підключення їх до ШВЛ є крайнім заходом, коли більш легкі варіанти не працюють.

Показник смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, у середньому 50-90% у світі, підкреслив Ляшко.

"Необхідність штучної вентиляції легенів на сьогодні тільки у тих людей, у яких вичерпано ресурс неінвазивної респіраторної терапії. Спочатку людину при низькому насиченні киснем підключають до кисневої терапії, після цього підключають такі апарати, як СІПАПи, які під тиском запускають в легені кисень. Але коли організм виснажується повністю, то людину підключають до апарату ШВЛ з повною заміною дихальної функції апаратом. Тому і такі високі показники летальності. Це не є особливістю України, це особливість хвороби", - сказав Ляшко.

Читайте також: 88% хворих COVID-19 на ШВЛ померли, - дані НАН України

Він додав, що більше половини випадків в Україні у віковій групі 70+, близько 80% - у групі 60+.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Пока брешете Вы. В США смертность на ИВЛ тоже 88%.
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04.03.2021 16:02
+1
А особливість Ляшка - БРЕХАТИ.
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04.03.2021 15:50
+1
Якби лише Ляшка!! Україна ,країна безкарної ,безвідповідальної брехні !!!)))
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04.03.2021 16:14
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А особливість Ляшка - БРЕХАТИ.
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04.03.2021 15:50 Відповісти
Якби лише Ляшка!! Україна ,країна безкарної ,безвідповідальної брехні !!!)))
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04.03.2021 16:14 Відповісти
Пока брешете Вы. В США смертность на ИВЛ тоже 88%.
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04.03.2021 16:02 Відповісти
Ты видел американские трущобы? Там не умирать, там рождаться не стОит.
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04.03.2021 16:16 Відповісти
а покажите мне американские трущобы. вот прямо на гугл-картах покажите. потому что сколько бы я не искал в США трущобы, я их не находил.
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04.03.2021 16:52 Відповісти
Забей, дертойт, разруха. Я там был. Это жуть
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04.03.2021 21:04 Відповісти
да ну пожалуйста детройт разруха
но разруха (заброшенные руины) и трущебы (место, где живут люди) - это ж далеко не одно и тоже! ))
где там в Америке люди живут в трущобах?? нигде. там есть бродяги, живущие на улице по призванию, а самые бедные живут в трейлерных городках, но это мизер и это далеко не трущобы на самом деле
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Видишь ли, среди этих руин и живет оч много людей, но 100% - негры. Белым туда ходить нельзя (ссылка), а вообще, практически везде в США, на окраинах ужас., вот Филадельфия (ссылка) (ссылка) Это первое, что попалось, рыться в этом дерьме, желания нет
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05.03.2021 15:16 Відповісти
чесно говоря ссылки на твиттеры каких-то кацапсин и сайты с доменом .ру в приличном обществе не воспринимаются. Лично я поверю только прямой ссылке на локацию в гугл-стрит вью. вот *************** трущоб там можно найти миллионы, а американских что-то как-то не особо. найдите мне плиз эти ужасные детройтские трущобы, где массово живут люди на гугл-картах.
вот что-нибудь эдакое, вот как в центре богатейшего алмазного Якутска ссылка
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05.03.2021 15:34 Відповісти
или вот в солнечной Воркуте ссылка
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05.03.2021 15:40 Відповісти
вот вам Детройт ссылка
очень просил бы ткнуть меня тут носом в трущобы
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05.03.2021 15:41 Відповісти
Я в Детройт ездил на хоккей, и я видел это ЛИЧНО. Кстати, не по каждой дороге проедешь, камнями могут закидать, аборигены, которые белых ненавидят.
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05.03.2021 16:02 Відповісти
та зачем мне изустные рассказы. Есть гугл-карты, я сам могу обходить весь Детройт. Нету там трущеб.
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Roman Maksymyuk Про Воркуту))) Ты знаешь где это? И где там руины? Нигде мусора, чисто))). Коробки хрущевки, без балконов (балкон там не уперся))) Облезлые? Так их каждый год красят, а они при том климате, облезают))) Рома, в Воркуте, люди не живут, а временно проживают, зарабатывают, и потом уезжают.
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05.03.2021 16:50 Відповісти
где речь шля о руинах? я как раз говорю ,что руины и трущебы - это совершенно разные вещи. Руины есть везде. Заброшенные здания и т.д. В этом нет ничего особенного. А трущебы - это место жительства людей в скотских условиях. Вот вся Воркута - одна сплошная трущеба. заходите там не стесняйтесь в абсолютно любой двор, можно ничего не выбирать, вот я клацнул наобум в центре города ссылка
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Roman Maksymyuk Как сказал Булгаков, устами профессора Преображенского, разруха в головах. Никакой разрухи в Воркуте, я не увидел. Так получилось (к счастью), что я в начале 80-х, уехал в прекрасный город - Магадан. Говорю без иронии, и сарказма. Город просто замечательный, люди, прекрасные, погода не очень))) Вот в такой хрущевке я и жил, и всегда знал, что это временно. Так 15 лет, временно, и пролетели))) Зато я уверенно встал на ноги.
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05.03.2021 17:38 Відповісти
при чем тут разруха к трущебам? речь про трущебы, где живут люди. человек утверждает, что в америке трущебы, где ни умирать ни рождаться не стоит. я же говорю, что никаких трущеб в америке нет и в помине, поскольку на гугл-картах их найти не могу. кто может их найти на гугл-картах - покажите. вот на расее я без труда нахожу трущебы.
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05.03.2021 17:46 Відповісти
Так сам и найди. Повторяю, я в дерьме рыться не хочу, я это видел своими глазами (сестра американка)
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05.03.2021 15:56 Відповісти
ну так в том-то и дело - я же в самом первом своем комментарии прямо написал: "на гугл-картах покажите. потому что сколько бы я не искал в США трущобы, я их не находил". Я искал. Нету трущеб. Значит мой вывод - в США ТРУЩЕБ НЕТ. Рассказы о том, что кто-то там жил, ходил, знает - это не более чем слова. Где-где, а в США гугл-мобиль проехал по каждой улице, по каждому переулку. Покажите на гугл-картах. И "рыться в дерьме" - это вот я только что сделал, прогулявшись по Якутску и Воркуте, а ходить по Детройту - это, поверьте, вовсе не рыться в дерьме. Это смотреть, как люди живут.
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05.03.2021 16:00 Відповісти
И США нету. ДА? Как того суслика))))
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05.03.2021 16:11 Відповісти
хтй зна шо, какого суслика? это какой-то кацапсинский фольклор?
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05.03.2021 17:00 Відповісти
Рома, Ты суслика видишь? Нет? А он есть.
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05.03.2021 17:16 Відповісти
хуже чем бараки в архангельске и других зажопьях ? да в рио-де-жанейро фавелы - и то лучше чем у части населения РФ, там хоть тепло круглый год и сталактиты из говна не ростут.
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Oleg Mamont Раша, ОГРОМНЕЙШАЯ страна. Я жил в Магадане, и летал каждый год, в Украину, через МСК. Так вот лететь, 7,5 часов, и под крылом самолета постоянно, бескрайнее море тайги. 80 % территории Раши, условно пригодны для жизни. Там добывают нефть, газ, алмазы, платину, но это труднодоступные места, там постоянно жить, невозможно. Там живут временно, и обустраиваться нет смысла.
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05.03.2021 18:14 Відповісти
временно это когда ты пару лет в таком говне пожил, а там люди живут, делают других людей - на постоянной основе. 10-20 лет в этой жопе - это не временно, это уже стиль жизни.
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06.03.2021 11:36 Відповісти
Oleg Mamont Олег, я в говне жил в Украине, при совке, а когда уехал в Магадан, то было суперррр! Там есть только лето и зима, снег выпадает первый и последний, так же тает. Какая природа, рыбалка. Речки по колено, и дна от рыбы не видно, когда на нерест идет. Руками лови, она с красной икрой))) Я грибы в лесу, мешками собирал, и не какие-то печарыци, а белые, подберезовики, подосинновики. Ты знаешь, что такое крабы, или челимы (гигантские креветки)
Сейчас в Магадане двоюродный брат и племянник. Брат давно, а племянник в 2014 году уехал, мать отправила. Сейчас назад зовет, ответ: "Мамо я не дурний"
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06.03.2021 12:13 Відповісти
Привет, махнарылый!
Уже пора от ужасов Америки и процвитания Расии плавленько переходить к Украине, внешнему управлению и соросятам!
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06.03.2021 12:32 Відповісти
Что значит переходить к "Украине, внешнему управлению и соросятам!" Там и без меня переходят нормально))) МВФ сказал (не я) тарифы на газ увеличить, Сорос (не я) сказал Витренко министром сделать, с двух заходов не получилось, будет и. о. министра, бессрочно, как Ульяна Супрун. Какое внешнее управление? Та все класс, Рашка курит в сторонке.
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06.03.2021 12:43 Відповісти
Виноват, виноват!
Совсем опростоволосился с МВФ, хорошо ты не забыл!
Ну, теперь за Кровавое НАТО осталось!
Дайош оскал Импириализьма!
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06.03.2021 13:10 Відповісти
амфаш Дружище, не надо простоволоситься. НАТО? Войдет, возможно, легко, выгнать будет крайне тяжело. Лучше быть внеблоковыми. ИМХО.
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06.03.2021 14:12 Відповісти
Понял. Навеки с Братской Расией!
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07.03.2021 10:56 Відповісти
амфаш не факт, что Рашка захочет быть братской)) Зачем Раше, Украина? Сейчас Украина, самим украинцам не нужна, все ломятся куда глаза глядят. По статистике, на одного работающего, приходитс один пенсионер. ЭТО КРИТИЧНО. В моем подъезде (Украина) 15 квартир, жилые 5-ть. Живут старики - пенсионерки, женщина 50 лет, и ее дочь, которая мечтает слинять. Вот и весь генофонд.
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07.03.2021 12:03 Відповісти
Зачем Раше, Украина?

Не знаю. А ОРДЛО спроси!
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07.03.2021 12:18 Відповісти
ОРДЛО в 2014, провели свой "референдум"За присоединение к Раше, ну и что? Раша его тупо проигнорировала, и не заметила. Может я тебе глаза открою, но Раша, не признает ни ЛНР, ни ДНР. Кстати, если признают, то могут вводить свои войска, и оказывать военную помощь, абсолютно официально, но... не признают.
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07.03.2021 12:27 Відповісти
Ты идиотом прикидываешься или по жизни?
Не знаешь зачем Расии ОРДЛО?
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07.03.2021 13:03 Відповісти
Знаю.
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07.03.2021 13:08 Відповісти
гребаная америка ! обама насцал :
Ляшко про високу смертність COVID-пацієнтів на ШВЛ: "Це не особливість України, це особливість хвороби" - Цензор.НЕТ 1128
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04.03.2021 17:05 Відповісти
50 и 90 это как небо и земля
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04.03.2021 16:08 Відповісти
Невеноватая я
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04.03.2021 16:18 Відповісти
 
 