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Новини Політика України
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В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП обговорили реалізацію програми

На нараді в Офісі Президента обговорили реформування села і реалізацію програми "Нове село".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У межах програми "Нове село" в сільській місцевості збудують "Центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому. Це сучасні простори, у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками.

До реалізації проектів держава долучатиме бізнес, створюючи державно-приватне партнерство, щоб не витрачати бюджетні кошти.

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Також у межах проектів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп’ютерною технікою.

За кожним із проектів буде закріплений модератор. Загалом в Україні планується втілити понад 1 тис. таких проектів. Будуть проведені прозорі конкурси для бізнесу, який братиме участь у їхній реалізації. Також буде створено координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

"Ми вже побачили проект, який реалізований на КПВВ "Щастя". Перші проекти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село. Мешканці сіл повинні отримувати якісний сервіс безпосередньо за місцем проживання та мати доступ до сучасної інфраструктури", – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що самими лише сервісними послугами село неможливо вивести на якісно новий рівень розвитку. Тому до програми "Нове село" включений розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва. Так, планується зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку та забезпечити доступні ціни для населення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
почему не Большое село, 100 почт, 100 аптек...
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04.03.2021 15:59
+10
Будувати? А навіщо? Після адмінреформи ті, що бкл - порожніми стоять.
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04.03.2021 16:00
+7
на жаль, села приречені. рослинництву не потрібна така кількість людей, при ******** технологіях, коли пара тракторів і комбайнів обробляє тисячі гектар, а роль людини зводиться на 90% до їх заправки паливом (я спрощую, звичайно, але не набагато). щоб підняти тваринництво чи цукрову галузь, де дійсно потрібно більше людей і з ширшим переліком професій, потрібно вкласти мільярди, які невідомо коли відіб'ються. а кукурудза так і шепче: посій мене і не є.и мізки...
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04.03.2021 16:07
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Фотка порвала на хламидии)))) ну низзя ж так - люди обедают
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04.03.2021 15:57 Відповісти
на воротах сразу водник вповесили, видать айкосы дома забыл
В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 803
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04.03.2021 15:58 Відповісти
В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 3128 кто ворота зеленью выкрасил??? !!!
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04.03.2021 16:27 Відповісти
Зефір рулить!))) ОП генератор безперервної сечі в очі населення!
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04.03.2021 15:57 Відповісти
не підмінюйте собою місцеву адміністрацію громад, а будуйте цехи, відкривайте підриємства, заохочуйте підприємців відкривати нові робочі місця в т.ч для пенсіонерів, яких в селах більше ніж молоді
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04.03.2021 18:22 Відповісти
Я б этого мудака к себе в двор бы не пустил!!!
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04.03.2021 15:59 Відповісти
У тебя двор есть? Покажи
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04.03.2021 16:19 Відповісти
А у тебя мозг есть? Покажи В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 4967
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04.03.2021 18:29 Відповісти
почему не Большое село, 100 почт, 100 аптек...
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04.03.2021 15:59 Відповісти
В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 3272
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04.03.2021 15:59 Відповісти
Будувати? А навіщо? Після адмінреформи ті, що бкл - порожніми стоять.
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04.03.2021 16:00 Відповісти
они с райцентров села сделали ... чтобы те повторили их судьбу .. без больниц , без школ , без почты и тд ...
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04.03.2021 16:22 Відповісти
А старые депо,дк,фап,школы,дет сады и пр которые сейчас есть в каждом! селе куда денешь ?
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04.03.2021 16:02 Відповісти
старий корпус школи стане місцевим клубом. строїти не обов"язково з нуля. але проблема у тому, що такий клуб буде, а користуватись їм нікому буде, бо низзя, паламаєте.
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04.03.2021 16:07 Відповісти
Ну й придурки, та в селах вже німа нікого всі виїхали. Коли вже ваше шапіто в дурку прикриють.
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04.03.2021 16:04 Відповісти
чим далі від центру - виїхали. а чим ближче до центру тим наявність таких об2єктів не є фактичною.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
Іпані дегенерати, новий розпил бабла придумали, і все з кишень платників податків. Селам - жопа. Земельні магнати зрівняють їх з землею.
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04.03.2021 16:06 Відповісти
на жаль, села приречені. рослинництву не потрібна така кількість людей, при ******** технологіях, коли пара тракторів і комбайнів обробляє тисячі гектар, а роль людини зводиться на 90% до їх заправки паливом (я спрощую, звичайно, але не набагато). щоб підняти тваринництво чи цукрову галузь, де дійсно потрібно більше людей і з ширшим переліком професій, потрібно вкласти мільярди, які невідомо коли відіб'ються. а кукурудза так і шепче: посій мене і не є.и мізки...
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04.03.2021 16:07 Відповісти
Так небухающие селяне уже в Польше давно, бо им не пункты полиции надо, а шоб гроші платили.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
Віслюк чергові Нью-Васюки будує в мізках зебілів.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
"Центры притяжения" В ОП обсудили реализацию программы "Новое село": Планируют строить отделения почты, аптеки, магазины и пункты полиции - Цензор.НЕТ 2455

Хто взагалі,додумався,до такої назви?
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04.03.2021 16:11 Відповісти
Стоишь ты,в красных труселях,и ма-а-анишь меня,манишь ....

В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 8662
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04.03.2021 18:00 Відповісти
В селах скоро людей не залишиться,навіть з райцентрів виїжджають.Вже прогнозують,що через 20 років,демографія сильно просяде.
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04.03.2021 16:15 Відповісти
Самолеты для армии построили, вертолеты Бел в Одессе собрали, теперь и в селах можно всего понастроить. Не помню больше такого правительства, которое только ****..ло и ничего не делало... Спасибо вам, зедолб...бы, за потерянное время!
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04.03.2021 16:15 Відповісти
Человек живет в параллельной вселенной.
Желающие жить в селах, безусловно есть, но в селах которые расположены рядом с городами!
В удаленных селах, даже если создать там нормальную инфраструктуру, не будет самого главного: работы!
В агросекторе, благодаря автоматизации процессов, количество работников сокращается и существует тенденция роста спроса на квалифицированную рабочую силу.
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04.03.2021 16:29 Відповісти
Был у родни в селе. Не охота сильно рассуждать. Село было 900 чел, сейчас и 600 не наберется. Газифицировано, но никто газом не пользуются. Рубят деревья в посадке, и жгут. Школа, да, восьмирiчка, по 3-4 ученика в классе, один учитель и по алгебре, и по истории, и физкультуре..., ну предметов пять. Раньше был фельдшер при школе, сейчас нет. И магазина нет, какая-то палатка.
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04.03.2021 16:34 Відповісти
В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 2549 планируют отобрать землю -и начать село возраждать В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 4386
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04.03.2021 16:35 Відповісти
Вони його швидше повністю знищать
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04.03.2021 17:17 Відповісти
До сіл доріг ***** уже немає...Зробіть номальні дороги із сіл до бувших райцентрів і не потрібно будувати всіляку *****...піпец !
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04.03.2021 17:18 Відповісти
Солнечные города счастья!
Это у Кампанеллы передрали?
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04.03.2021 18:00 Відповісти
Риги колись пропонували будувати "Нову Україну". Ці хочуть "Нове село".
Вірш Павла Глазового на цю тему:

На екрані голубому
Виступа мужчина,
А за ним - великі букви:
"НОВА УКРАЇНА".
Після нього - другий, третій
З жаром молодецьким
Викладають кислі мислі
Суржиком донецьким.
Що ж це, браття, за країна -
"Нова Україна"?
Із якого вона роду,
Племені й коліна?
Чом про неї не чував я
На школярській парті?
Де вона, в якій півкулі? -
Покажіть на карті.
Покажіть мені, будь ласка,
Де її столиця.
Виявляється, на карту
Нічого й дивиться.
Це зійшлися десь на з'їзді
Ринкові герої,
Щоб творити Україну
Нову зі старої.
Так, немов би Україна -
То для них, як шапка.
Зняв з макітри рвану-драну,
Викинув, і - крапка!
******* щирі українці
Україну-неньку,
А комусь вона набридла -
Подавай новеньку...
Чи можлива у сусіда
Схожа чудасія,
Щоб зібрались під девізом
"НОВАЯ РОССИЯ"
Діячі, які не знають
Корінної мови?
Там їх зразу ж запитали б:
- Вьі откуда? Кто вьі?
Беленьї обвелись, что ли? -
По какому праву
Создаете в государстве
Новую державу?
Діячі гуртків і фракцій,
Члени й активісти!
Улаштовуйте конгреси
І скликайте з'їзди,
Засідайте, викидайте
Гроші на наради,
Щоб пробитись, проштовхатись
Ліктями до влади,
В боротьбі за привілеї
Лізьте хоч на стіни -
Та при тім не поминайте
Всує України,
Бо вона - не знак на карті,
А творіння Боже.
Ні новою, ні старою
Звать її негоже.
Вас не стане й нас не буде
В цім безладнім світі,
А Земля її нестиме
На своїй орбіті.
Що для неї колотнеча
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04.03.2021 18:08 Відповісти
Що для неї колотнеча
Й метушня одвічна?
Ви тут гості тимчасові,
Україна - вічна!

В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції - Цензор.НЕТ 1836
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04.03.2021 18:10 Відповісти
Ну , з магазинами та аптеками все зрозуміло . А мусарні в селах навіщо ? Навкруги палацу авіківа мусарні будуйте !
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04.03.2021 18:08 Відповісти
як навіщо? а побори за самогоноваріння хто брати повинен?
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04.03.2021 18:34 Відповісти
А мені і з аптеками-магазинами незрозуміло. До деяких сіл автобуси ходять не всі дні тижня по розбабаханих дорогах, зате там аптека буде?
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04.03.2021 18:43 Відповісти
То вже буде наступна програма ОП, - "Нова дорога до Нового села". )))
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04.03.2021 18:57 Відповісти
Нова дорога до нової аптеки. Шось наркоманське.
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04.03.2021 19:09 Відповісти
СЕЛО это фундамент Украины. Голодная страна начинает жрать сама себя. Советская система и проросийские олигархи вытеснили в сёла Украинцев не давая им возможности покидать село, а в города "понаехало бухарики из лаптестана" и здесь рулят вместе с Гепами и Допами которые перед рашкой виляют жопами.
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04.03.2021 18:56 Відповісти
Турыст решил по глубинке покататься, опять устал--пора на отдых?
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04.03.2021 20:52 Відповісти
Все куда власть лезет разрушается и продается.
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04.03.2021 22:07 Відповісти
 
 