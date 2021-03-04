В ОП обговорили реалізацію програми "Нове село": Планують будувати відділення пошти, аптеки, магазини і пункти поліції
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На нараді в Офісі Президента обговорили реформування села і реалізацію програми "Нове село".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
У межах програми "Нове село" в сільській місцевості збудують "Центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому. Це сучасні простори, у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками.
До реалізації проектів держава долучатиме бізнес, створюючи державно-приватне партнерство, щоб не витрачати бюджетні кошти.
Також у межах проектів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп’ютерною технікою.
За кожним із проектів буде закріплений модератор. Загалом в Україні планується втілити понад 1 тис. таких проектів. Будуть проведені прозорі конкурси для бізнесу, який братиме участь у їхній реалізації. Також буде створено координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету Міністрів та Офісу Президента.
"Ми вже побачили проект, який реалізований на КПВВ "Щастя". Перші проекти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село. Мешканці сіл повинні отримувати якісний сервіс безпосередньо за місцем проживання та мати доступ до сучасної інфраструктури", – сказав Президент.
Глава держави зауважив, що самими лише сервісними послугами село неможливо вивести на якісно новий рівень розвитку. Тому до програми "Нове село" включений розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва. Так, планується зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку та забезпечити доступні ціни для населення.
Будь ласка, зачекайте...
Хто взагалі,додумався,до такої назви?
Желающие жить в селах, безусловно есть, но в селах которые расположены рядом с городами!
В удаленных селах, даже если создать там нормальную инфраструктуру, не будет самого главного: работы!
В агросекторе, благодаря автоматизации процессов, количество работников сокращается и существует тенденция роста спроса на квалифицированную рабочую силу.
Это у Кампанеллы передрали?
Вірш Павла Глазового на цю тему:
На екрані голубому
Виступа мужчина,
А за ним - великі букви:
"НОВА УКРАЇНА".
Після нього - другий, третій
З жаром молодецьким
Викладають кислі мислі
Суржиком донецьким.
Що ж це, браття, за країна -
"Нова Україна"?
Із якого вона роду,
Племені й коліна?
Чом про неї не чував я
На школярській парті?
Де вона, в якій півкулі? -
Покажіть на карті.
Покажіть мені, будь ласка,
Де її столиця.
Виявляється, на карту
Нічого й дивиться.
Це зійшлися десь на з'їзді
Ринкові герої,
Щоб творити Україну
Нову зі старої.
Так, немов би Україна -
То для них, як шапка.
Зняв з макітри рвану-драну,
Викинув, і - крапка!
******* щирі українці
Україну-неньку,
А комусь вона набридла -
Подавай новеньку...
Чи можлива у сусіда
Схожа чудасія,
Щоб зібрались під девізом
"НОВАЯ РОССИЯ"
Діячі, які не знають
Корінної мови?
Там їх зразу ж запитали б:
- Вьі откуда? Кто вьі?
Беленьї обвелись, что ли? -
По какому праву
Создаете в государстве
Новую державу?
Діячі гуртків і фракцій,
Члени й активісти!
Улаштовуйте конгреси
І скликайте з'їзди,
Засідайте, викидайте
Гроші на наради,
Щоб пробитись, проштовхатись
Ліктями до влади,
В боротьбі за привілеї
Лізьте хоч на стіни -
Та при тім не поминайте
Всує України,
Бо вона - не знак на карті,
А творіння Боже.
Ні новою, ні старою
Звать її негоже.
Вас не стане й нас не буде
В цім безладнім світі,
А Земля її нестиме
На своїй орбіті.
Що для неї колотнеча
Й метушня одвічна?
Ви тут гості тимчасові,
Україна - вічна!