Рада має знизити платню за користування платіжними терміналами, щоб знизити ціни, – підприємці
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Українська рада бізнесу закликає депутатів ухвалити закон про зниження платні за розрахунки за допомогою платіжних терміналів у торгівельних мережах.
Про це йдеться у заяві УРБ, опублікованій на її офіційному сайті.
УРБ закликає депутатів розглянути вже зареєстровані у Раді законопроєкти та на їхній основі напрацювати новий, який врегулює питання зниження ставок еквайрингу та інтерчейнджу до європейського рівня.
"Зважаючи на монополізацію ринку цих послуг та багаторічну бездіяльність АМКУ, вважаємо прийнятним заходом пряме законодавче регулювання тарифів на еквайринг та інтерчейндж (до 0,5% та 0,3% відповідно). З метою розвитку безготівкових розрахунків, імплементації норм європейського законодавства, підтримки бізнесу під час пандемії закликаємо народних депутатів розглянути законопроєкти №4178 та №4178-1 та на їх основі напрацювати 4178-д, який врегулює питання зниження ставок еквайринг та інтерчейндж до європейського рівня в оптимальний спосіб", – сказано в заяві.
В Українській раді бізнесу зазначають, що в Україні міжбанківський збір чи не найбільший у країнах Європи.
"В Україні ця ставка сягає 2,4%, при середній близько 2%. Так, у країнах-членах Європейського Союзу міжбанківський збір (інтерчейндж), який є найбільшою комісією за адміністрування кожної проведеної операції, обмежений положеннями Регламенту №2015/751 від 29.04.2015 р. та, як наслідок, – складає 0,2–0,3%. До прикладу, згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Mastercard, розмір комісії інтерчейндж при розрахунку споживачів платіжними картами (Consumer Card Interchange Fees) в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині, Латвії, Болгарії – становлять від 0,2 до 0,3%, а подекуди для сфери рітейлу – 0%, в Узбекистані – base 0,75%, в Туреччині коливаються від 0,65 до 1,32%, у Республіці Білорусь – від 0,3 до 0,8% тощо", – зазначається у заяві.
У схожій ситуації інші країни світу, наголошують в УРБ, вдалися до суттєвих обмежувальних антимонопольних заходів.
"Наприклад, канадський банківський регулятор запровадив обмеження тарифу, ЄС запровадив законодавчі обмеження тарифів, Верховний суд Великобританії постановив, що плата за транзакції, встановлені Visa та Mastercard, порушувала закони про конкуренцію тощо", – наголошують автори заяви.
На переконання УРБ, зниження вартості платежів дозволить як знизити ціни товарів, так і підтримати малий і середній бізнес, які найбільше страждають від наслідків пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
-Мало того, що "законодавчо" фірми олігархів та бариг:
а) не сплачують єдиного страхового внеску з наддоходів своїх власників, які перевищують 15 мінімальних зарплат 22%,
б) мало того, що ніхто з бариг та олігархів зовсім не сплачують з отриманих дивідендів НІ подоходного податку (18 %), Ні військового збору (1,5%)
в) мало того, що дозволені транзакції через офшори олігархам експортерам
г) мало того, що трансфертне ціноутворення для олігархів і дозволене, і не оподатковується, а маржа лишається в офшорах
д) мало того, що дозволена не сплата податків олігархами через закон про уникнення подвійного оподаткування (а фактично - про несплату податків саме і лише в український бюджет)
є) мало того, що українські підприємства дозволено реєструвати в офшорах для ухиляння від оподаткування
з) мало того, що від любих транзакцій між українськими підприємствами та фізособами, зареєстрованими як нерезиденти податки також не йдуть до українського бюджету
ж) мало того, що при всіх цих штучках" олігархам та баригам обов'язково ще "відшкодовується" з українського бюджету експортний ПДВ)
и) мало того, що НБУ "розширив можливості" для легального вивозу за кордон значних сум валюти, " чесно заробленої" корупціонерами в Україні і без оподаткування
То ще й ...
"Кабінет міністрів сьогодні...для ніби-то залучення мільярдів гривень... запропонував податково амністувати згадані "заробітки" олігархів та бариг при їх ввезенні в Україну.. (як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль).
-Але при цьому уряд залишив оподаткування посилок вартістю 100 і більше євро, які спрямовуються в Україну з-за кордону
-Але при цьому ще й роздзявив рота навіть на оподаткування заробітків трудових мігрантів, що пересилаються ними для своїх голодних сімей, які лишилися в Україні!
Про неспадаючий тиск на малий та середній бізнес, про тарифи для населення, про різницю зарплат-пенсії для своїх субчиків і пересічних - я вже писав не раз...
Якими словами можна охарактеризувати такі "зусилля"ЗЕ-банди в її "боротьбі з бідністю" і з наповнення бюджету?
Сказал шо могу прислать фото дров, которыми топлю вместо газа
Ну тоді вона має вернути долар по 8 грн. , а ще краще по 5 грн.
Если все так тяжело, то почему государство САМО не поставит терминалы, обслужит их, оплатит налоги? Есть же МЕГАкомпания - Укрпочта. В чем трудность?
Почему-то НИКТО не пригласил "терминаторов". Они могут свою точку зрения сказать.
А "вручную" балансировать цены там где не нужно, это да, умеют, могут. Ведь так просто прийти чинуше на работу, попить кофею и за чужой счет стать добрым, а потом, уже в 3 пойти домой.
Где же "асчАД"-банк с его окуительным сервисом и свободным графиком? почта с задержками в ТРИ недели (21+ дней) на переводы?