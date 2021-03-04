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боєприпаси (1729) Укрспецекспорт (47) закупівлі (610)

Інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії, - "Укрспецекспорт"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Інформація про закупівлю нібито

У державній компанії "Укрспецекспорт" прокоментували інформацію про закупівлю пострілів УОФ12. Раніше нардеп "ЄС" Бондар заявив, що Міноборони купило списані Болгарією старі радянські боєприпаси.

Про це компанія повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякими засобами масової інформації була поширена інформація про закупівлю Державною компанією "Укрспецекспорт" для потреб Міністерства оборони України нібито застарілих боєприпасів, які, на думку автора матеріалу, небезпечні і придбані за завищеними цінами. Державна компанія "Укрспецекспорт" підтримує позицію Міністерства оборони України і заявляє про неприпустимість інсинуацій і політиканства навколо державних оборонних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони. ФОТО+ДОКУМЕНТ

У компанії зазначили, що поширення подібних матеріалів вважають підігруванням агресору в проявах гібридної війни з метою дискредитації української армії і спецекспортерів.

Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Какое отношение армия, тем более воюющая, имеет к кучке аферистов, которые покупают старое гавно за сумасшедшие деньги, во время войны? Вот тут действительно вспоминаются сталинские методы, потому как наши чиновники по другому нипонимайт
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04.03.2021 16:18
+15
Л.
Угу. Я і звинувачення Гладковського у "мародерстві на крові" теж підігравання агресору Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 5554
D.S.: Лицемірство
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04.03.2021 16:20
+13
То есть, деза вокруг Гладковских - это нормас, а тут - "подыгрывание"... Двойные стандарты? Не, не слышали!
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04.03.2021 16:22
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ПРоблема не в возрасте боеприпасов, а в двойной цене.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Какое отношение армия, тем более воюющая, имеет к кучке аферистов, которые покупают старое гавно за сумасшедшие деньги, во время войны? Вот тут действительно вспоминаются сталинские методы, потому как наши чиновники по другому нипонимайт
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04.03.2021 16:18 Відповісти
А лучше китайские методы .
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Яка різниця за якою методою кремлівських гнид нищити ,головне нанівець і остаточно!!!)))
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04.03.2021 16:26 Відповісти
Если бы ничего не было , то нечего было бы обсуждать . Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 4580
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04.03.2021 16:19 Відповісти
Л.
Угу. Я і звинувачення Гладковського у "мародерстві на крові" теж підігравання агресору Информация о закупке якобы "списанных советских боеприпасов" - это подыгрывание агрессору с целью дискредитации украинской армии, - "Укрспецэкспорт" - Цензор.НЕТ 5554
D.S.: Лицемірство
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04.03.2021 16:20 Відповісти
Никто нашу армию не дискридитирует - это вас ворою и колобарантов на чистую воду выводят. Хотя ваши папередныки не лучше - все склады нах повзрывали в угоду х..у..лу.
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Склади повзривали ху@ловці, використовуючи безпілотники і звичайно халатнісить бійців. Не мели брехні.
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04.03.2021 17:17 Відповісти
Что же это за безпилотник такой,что аж в Калиновку залетел и никто его не заметил?
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04.03.2021 18:23 Відповісти
Всё правильно, склады повзрывали ху@ловцы, а Журавля убил Зеленский. Кажется, так написано в ваших методичках?
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04.03.2021 18:24 Відповісти
Так за 4 года ни один склад не стали охранять лучше и защиты никакой не было толковой
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04.03.2021 22:04 Відповісти
нелоху легче,взрывать уже нечего.
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04.03.2021 22:19 Відповісти
То есть, деза вокруг Гладковских - это нормас, а тут - "подыгрывание"... Двойные стандарты? Не, не слышали!
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Не треба тилових гнид ототожнювати з ЗСУ !!!)))
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04.03.2021 16:28 Відповісти
Наоборот! Пусть кацапы думают, что у нас плохое оружие.
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04.03.2021 16:40 Відповісти
Ну,ви даєте!?Вони ж не винні,це постачальник в контракті просив засекретити ж
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04.03.2021 17:15 Відповісти
Зелёные мрази в воровстве и аферах всех «папередников» переплюнули , на вас шапки горят ,Янукович отдыхает
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04.03.2021 17:51 Відповісти
"Неправдычка ваша !!!!!" ?
ОК!
А какая правда?
Ну там цена, предназначение....
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04.03.2021 18:02 Відповісти
Ну да. Вот оно как теперь оказывается.
А до 2019 года можно и нужно было.

И кстати о ЗЕленом переможном Минобороны:
Інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії, - "Укрспецекспорт" - Цензор.НЕТ 588

Т.е. при ЗЕ даже МО превратилось в гнилой звиздящий балаган.
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04.03.2021 20:36 Відповісти
КАК НАДОЕЛА ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ!
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04.03.2021 20:49 Відповісти
колись каськів крв гроші через горнолижника з іспанії, а мета була "свята"- побудувати термінал в одесі для газу, тоді турки "возмутились" і сказали, що коли не буде нового каналу-зась, однак каськів виніс 800 лямів. Як казав легендарний одесит Остап Бендер, вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской. Босяки. Ірокез гарний і вдалий вертоліт. Але босякі будуть його використовувати виключно для сафарі на парнокопитних, для генералів та їх сімейств він не підходить. Але пощипати бюджет вкрай необхідно. А щодо ***********, то це схема. Придбати непотріб за гарні гроші-це вищий пілотаж для УСЕ. впевнений -скоро будуть купувати пушки часів російсько турецьких воєн разом з ядрами і тяглову силу волів, загорнуть в красиву упаковку і руки вже в бюджеті. А бубочка просто не ходить на роботу, воно йому побоку.
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04.03.2021 21:51 Відповісти
 
 