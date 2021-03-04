Шмигаль про співпрацю Кабміну з Радою: на рівні комітетів робота є конструктивною

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що співпраця уряду на рівні парламентських комітетів вельми конструктивна, а на рівні сесійної зали Верховної Ради - природно дискусійна.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції за підсумками року роботи уряду під його головуванням, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Модель роботи уряду з парламентськими комітетами, а це основа роботи з парламентом, оцінюється і комітетами, і міністерствами як доволі добра, задовільна, регулярна. Тобто працюємо над законопроєктами, ведемо дискусії, познаходили точки правильного дотику і синергії. Я вважаю, що робота на сьогодні є доволі конструктивною на рівні комітетів. На рівні ж парламентської зали є і має бути дискусія, це природно", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що парламент - це колегіальний орган, який приймає рішення у певних дискусіях, тому в окремих випадках вони можуть спричиняти затягування певних урядових ініціатив.

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"Я не можу говорити про блокування (урядових ініціатив - ред.). В окремих випадках блокування є, наприклад, з політичної доцільності, ще якісь інші дискусійні моменти, які спричиняють затягування прийняття тих чи інших законів, тому що, дійсно, є різні погляди і різне бачення. І компроміс має бути знайдено, а він потребує часу", - зауважив Прем'єр-міністр.

За його словами, неможливо, щоб парламент одноголосно приймав усі закони, що їх пропонує уряд. "Звичайно, має все бути продискутовано, адже парламент - це відображення нашого суспільства. А обговорення і дискусії - це непростий процес, який потребує певного часу", - сказав керівник уряду.