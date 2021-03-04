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У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов

Заходи в червоних зонах карантину вже через тиждень покажуть, наскільки вони ефективні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Шмигаль назвав три області, які зараз перебувають у червоній зоні. Окремо МОЗ сьогодні оновив зони - це стосується помаранчевої, жовтої зон. На жаль, жодна адміністративно-територіальна одиниця не потрапила у зелену зону. Будемо дивитися за показниками. Думаю, заходи в червоних зонах вже через тиждень покажуть, наскільки вони ефективні. Після цього будемо приймати рішення. Крім того, звичайно, триватиме вакцинація. І будемо очікувати, що робитимемо колективний імунітет шляхом вакцинації в першу чергу вразливих груп населення", - зазначив міністр.

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Водночас, за словами Немчінова, помаранчеві зони карантину можуть стати червоними.

"У перспективі всі зони, які зараз у помаранчевій зоні, можуть опинитися в червоній зоні. Рішення приймається за поданням обласної ТЕБ та НС, ступінь карантину визначається Державною комісією ТЕБ та НС", ​​- додав міністр Кабміну.
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Топ коментарі
+2
Всем одеть цаки и радоваться!
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04.03.2021 16:37
+1
А в дальней перспективе - мертвые скосами вдоль дорог стоят и тишина В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3927
В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4241
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04.03.2021 16:33
+1
В перспективі, Немчинов, тебе повісять чи розстріляють. Як твоїх колег.
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04.03.2021 16:51
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а если вообще на подбородке?
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04.03.2021 16:34 Відповісти
Целую маршрутку во Львове таких загасишь?
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04.03.2021 17:27 Відповісти
Хорошо. А если я буду вообще без маски, куда ты меня поцелуешь? У перспективі всі помаранчеві зони карантину в Україні можуть стати червоними, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6191
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04.03.2021 17:38 Відповісти
Кулаком в голу морду.
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Похоже ты понял, о каком именно месте идёт речь, драчун ))))
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04.03.2021 17:58 Відповісти
Це прогноз, чи погроза?
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04.03.2021 16:32 Відповісти
А в дальней перспективе - мертвые скосами вдоль дорог стоят и тишина В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3927
В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4241
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04.03.2021 16:33 Відповісти
Знову страху наганяють, суки. Беруть приклад з вижилого з розуму американського діда.
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04.03.2021 17:33 Відповісти
В Чехии впервые скончался от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Пльзеньском крае.
Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.
"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.
Отметим, что в конце прошлого года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом. Однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.
По данным ведомства, с начала пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 - в возрасте до 30 лет.
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З понеділка уряд Угорщини посилює карантин. Нові обмеження впроваджуються для того, щоб знизити зростання смертності та госпіталізацій від коронавірусу.
Про це повідомляє Associated Press.
У країні з понеділка на два тижні закриють підприємства. У цей період тільки продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садки й початкові школи також не працюватимуть до 7 квітня.
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На всій території України можуть запровадити тотальний карантин у зв'язку з поширенням COVID-19, якщо більшість областей потраплять до «червоної» зони.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис #Шмигаль під час пресконференції.
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04.03.2021 17:48 Відповісти
Всем одеть цаки и радоваться!
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04.03.2021 16:37 Відповісти
В перспективі, Немчинов, тебе повісять чи розстріляють. Як твоїх колег.
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04.03.2021 16:51 Відповісти
Этот дурень хотел сказать не "могут" а должны. Чуйка прям.
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04.03.2021 17:25 Відповісти
 
 