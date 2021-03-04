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Рада ЄС ще на рік продовжила санкції для Януковича і його соратників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рада ЄС ще на рік продовжила санкції для Януковича і його соратників

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, санкції у вигляді заморожування активів для семи осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України.

Відповідне рішення оприлюднене в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, наявне замороження активів, спрямоване проти семи осіб, визнаних винними в незаконному привласненні державних коштів України або зловживанні службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів. Обмежувальні заходи стосовно однієї людини продовжено до 6 вересня 2021 року, а стосовно двох не продовжено", - йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що це рішення ухвалено на підставі щорічного огляду вжити заходів із подальшою публікацією в Офіційному віснику 5 березня 2021 року.

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Імена тих, стосовно кого санкції продовжено не було, не названо. Спочатку в списку було 18 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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А почему бы не вернуть Украине ?
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04.03.2021 16:35 Відповісти
ты имеешь в виду сделать прямой трансфер бене/зеле в офшоры? А оно им надо?
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04.03.2021 16:51 Відповісти
А соратники это кто? Депутаты, министры... Совет ЕС на года продлил санкции для Януковича и его соратников - Цензор.НЕТ 3290
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04.03.2021 16:37 Відповісти
витя легитимный, тебе эти санкции только на пользу! Мля буду, спроси у ху#ла.
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04.03.2021 16:37 Відповісти
Яка цікава доля. Ось цей дядько привів Україну до ЄС.
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04.03.2021 16:38 Відповісти
«На годА!» Добра обмовка редакторів.
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04.03.2021 16:38 Відповісти
овосч ламал карандашы перед страусами
теперь будет падковы гнуть перед пеньками
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04.03.2021 16:49 Відповісти
А что через год будет? Опять продлят? Или надеются что те все таким придут за своими пожитками?)
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04.03.2021 17:15 Відповісти
До времени, пока или падишах помрет или ишак подохнет.
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04.03.2021 17:32 Відповісти
«Санкции не влияют на сегодняшний день - они влияют на завтра и отнимают послезавтра, отбирают будущее».
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04.03.2021 17:37 Відповісти
 
 