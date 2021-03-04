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Поставка першої партії в 700 тисяч доз китайської COVID-вакцини Sinovac повинна відбутися не пізніше 7 березня, - Медзакупівлі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Поставка першої партії в 700 тисяч доз китайської COVID-вакцини Sinovac повинна відбутися не пізніше 7 березня, - Медзакупівлі

Згідно з контрактом, перша партія китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинна бути поставлена ​​в Україну 7 березня. При цьому вона буде прийнята лише в тому випадку, якщо буде підтверджена її ефективність.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили в державному підприємстві "Медичні закупівлі України", передає Цензор.НЕТ.

"У будь-якому разі наша позиція така. Поставка першої партії в 700 тисяч доз вакцини має відбутись не пізніше 7 березня, згідно з умовами договору. Для прийняття товару ми маємо переконатись у відповідності вакцини вимогам, зазначеним у договорі, зокрема, в частині реєстрації в Україні, а також мінімального показника ефективності", - повідомили в Медзакупівлі.

У держпідприємстві повідомили, що звернулися до Міністерства охорони здоров'я України щодо стану розгляду питання реєстрації вакцини від Sinovac, а також заявленого рівня ефективності.

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Також в Медзакупівлях додали, що перевіряють інформацію про те, чи зверталася до них компанія "Лекхім" про те, що цю вакцину хочуть поставити до 15 березня.

"Ми перевіряємо цю інформацію. Це лист повинен був офіційно зайти до канцелярії", - зазначили в Медзакупівлях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Если примут, тогда и звени рогами. Хотя, в любом случае остается факт закупки вакцины через прокладку.
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04.03.2021 17:06
+1
Так це виходить, що на Землі людству без регулярного вживання цих вакцин усе життя не вижити?
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04.03.2021 16:42
+1
Все эти непонятки, замалчивания и враки плохо пахнут
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04.03.2021 16:45
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Какого года?????
Ей должны были колоть с 15 февраля.
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04.03.2021 16:39 Відповісти
А какого хрена Шмыргал в Индию летал? Следы заметает?
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Шелковый путь в Китай .
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04.03.2021 16:44 Відповісти
Так це виходить, що на Землі людству без регулярного вживання цих вакцин усе життя не вижити?
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04.03.2021 16:42 Відповісти
выходит так
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04.03.2021 16:56 Відповісти
Три вопроса к парламентским слушаниям по вакцинам.

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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04.03.2021 16:44 Відповісти
Все эти непонятки, замалчивания и враки плохо пахнут
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04.03.2021 16:45 Відповісти
туреччина пітвердила її ефективність і проводить вакцинацію синоваком. індонезія теж,причому виробляє на своїх потужностях. так середня ефективність(після даних з бразилії) трохи більше 50%, але на відміну від спутника вона доведена клінічно!
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04.03.2021 16:50 Відповісти
тогда уже лучше индийский шмурдяк. Где гарантия, что китайцы, которые собственно весь этот вирусняк и запустили, не зачищают планету под себя? Поставка первой партии в 700 тысяч доз китайской COVID-вакцины Sinovac должна состояться не позднее 7 марта, - Медзакупки - Цензор.НЕТ 7561
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04.03.2021 16:57 Відповісти
Анкара, 4 марта /Синьхуа/ -- Результаты клинических испытаний третьей фазы, проведенных китайской компанией Sinovac Biotech в Турции, показывают, что эффективность вакцины этого производителя достигает 83,5 проц. Об этом в среду заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Смертность у турков понизилась в разы. Синовак Ес может и принять
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Если примут, тогда и звени рогами. Хотя, в любом случае остается факт закупки вакцины через прокладку.
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04.03.2021 17:06 Відповісти
каждая следующая вакцина "лучше" предыдущей? следующей будет партия вьетнамской или конголещзской?
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04.03.2021 17:22 Відповісти
хорошо, но пока маловато.
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04.03.2021 19:42 Відповісти
 
 