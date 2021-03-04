Поставка першої партії в 700 тисяч доз китайської COVID-вакцини Sinovac повинна відбутися не пізніше 7 березня, - Медзакупівлі
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Згідно з контрактом, перша партія китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинна бути поставлена в Україну 7 березня. При цьому вона буде прийнята лише в тому випадку, якщо буде підтверджена її ефективність.
Про це в коментарі РБК-Україна заявили в державному підприємстві "Медичні закупівлі України", передає Цензор.НЕТ.
"У будь-якому разі наша позиція така. Поставка першої партії в 700 тисяч доз вакцини має відбутись не пізніше 7 березня, згідно з умовами договору. Для прийняття товару ми маємо переконатись у відповідності вакцини вимогам, зазначеним у договорі, зокрема, в частині реєстрації в Україні, а також мінімального показника ефективності", - повідомили в Медзакупівлі.
У держпідприємстві повідомили, що звернулися до Міністерства охорони здоров'я України щодо стану розгляду питання реєстрації вакцини від Sinovac, а також заявленого рівня ефективності.
Також в Медзакупівлях додали, що перевіряють інформацію про те, чи зверталася до них компанія "Лекхім" про те, що цю вакцину хочуть поставити до 15 березня.
"Ми перевіряємо цю інформацію. Це лист повинен був офіційно зайти до канцелярії", - зазначили в Медзакупівлях.
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Ей должны были колоть с 15 февраля.
Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine