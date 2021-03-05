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Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на наявність препарату. З 10 березня плануємо вийти на динаміку до 20 тис. щеплень за добу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на наявність препарату. З 10 березня плануємо вийти на динаміку до 20 тис. щеплень за добу, - Ляшко

Темпи вакцинації від COVID-19 розраховуються, зважаючи на наявну в Україні кількість вакцини, і збільшуватимуться тоді, коли будуть нові постачання.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на ту кількість вакцин, які є на території України на сьогодні. У разі, якщо буде нове постачання, план буде збільшений, ми додатково залучатимемо пункти вакцинації та мобільні бригади", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ планує з 10 березня вийти на динаміку 10-15-20 тис. вакцинацій на добу, а надалі вона буде залежно від обсягу наявності вакцин.

Заступник міністра зазначив, що станом на середу вакцинацію проводили 45 мобільних бригад. Основна категорія осіб, які вакцинувалися, це працівники медзакладів, які надають допомогу хворим із COVID-19. Почали підключатися соматичні відділення, працівники екстреної медичної допомоги. "Ми розширюємо охоплення і додаємо мобільні групи", - сказав він.

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При цьому він наголосив, що вакцина AstraZeneca ефективна для осіб старше 70 років.

"З усіх провакцинованих в Україні 15% - це особи старше 70 років, це 1436 осіб", - повідомив він.
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Топ коментарі
+2
100500 вакцинаций в день. Сами Ляшко со Степановым ******* рукова и начнут колоть. Выйдут мля они. Желающих сначала столько наберите.
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04.03.2021 16:59
+2
Он что, больной? В Запорожской области всего одна бригада для вакцинации и она с 1 марта до сих пор не может сделать выделенные на всю область 220 вакцин для медиков. Какие 20 тысяч в сутки с 10 марта? Что они курят?!
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04.03.2021 17:30
+1
Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6908
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04.03.2021 16:50
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Дивіться в новому сезоні "Слуги народу"! Нові сюжетні лінії і нові персонажі: Шляшко, Степанов та їх божественні індійські вакцини.
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04.03.2021 16:48 Відповісти
5 - 5.5 года . Если всех без исключения .
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04.03.2021 16:49 Відповісти
це, за умови, що Ляшко не збрехав, що малоймовірно.
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Темпы вакцинации рассчитываются исходя из наличия препарата. С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6908
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04.03.2021 16:50 Відповісти
"С 10 марта планируем выйти на динамику до 20 тыс. прививаний в сутки, - Ляшко" - К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов
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04.03.2021 16:55 Відповісти
100500 вакцинаций в день. Сами Ляшко со Степановым ******* рукова и начнут колоть. Выйдут мля они. Желающих сначала столько наберите.
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04.03.2021 16:59 Відповісти
Тепер замість вакцинування , потрібно всім прикладатися до чудотворящого асфальту Каламойськага ! Саме йому переросприділили гроші з ковідного фонду на будівництво доріг , Янілохом ! І де дякули Парашенка , за спасіння держави ? Якось потрібно оживлювать , політичного трупа !😈
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04.03.2021 17:19 Відповісти
спочатку покидьки верещали нема масок і антисептиків - брехня
потім покидьки верещали все пропало, українці вимирають - виявилось брехня
потім покидьки верещали влада нічого не робить - виявилось брехня
потім покидьки верещали нема вакцини - брехня
зараз покидьки верещать мало вакцини або вакцина не та - брехня
в кінці року, коли буде надлишок вакцини, ці самі покидьки висосуть с кремлядського пальця іншу брехню і будуть несамовито верещати
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04.03.2021 17:21 Відповісти
Зашёл на https://helsi.me/
НИХРЕНА про вакцинацию там нет.
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04.03.2021 17:29 Відповісти
Он что, больной? В Запорожской области всего одна бригада для вакцинации и она с 1 марта до сих пор не может сделать выделенные на всю область 220 вакцин для медиков. Какие 20 тысяч в сутки с 10 марта? Что они курят?!
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04.03.2021 17:30 Відповісти
Жертв на улице будут отлавливать?
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04.03.2021 17:39 Відповісти
Наскільки нада бути ТУПОМУ, що б зрозуміти , чим швидше провакцинуєте людей, тим кумусь спасете життя і скоріше начнеться перериваться ковідний ланцюг. 500 тис доз. можна провакцинувати за 10 днів і 500 тис. українців матимуть рівень антитіл, який забезпечить в крайньому випадку від тяжких випадків захворювання. Через аж 12 неділь потрібна 2- доза. Для чого зараз робить імітаціію вакцинації, яка при таких темпах не дасть ніякого ефекту. Вакцина зараз зайві дні зберігається на складах. . Стидно за таку організацію вакцинації. Роздали вакцини по регіонам і всановіть конкретно до якої дати вакцинуються лікарі. А дальше вакцинувати інші категорії Хто відмовляється до цієї дати вакцинуватись, а потім пізніше появиться бажання, то мусять тоді ставати в чергу по віковим категоріям групи ризику. Тільки БЕЗДАРНИЙ уряд може розтягувати в часі уже наявну вакцину, а не намагатись в стислі терміни провакцинувати як можна більше людей. ПОЗОР.
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04.03.2021 17:43 Відповісти
ну 7 лямов в год. по 1 вакцине вколют и ?
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Юрій Бірюков

9 год ·

Пять человек погибло при пожаре в Индии.

Да, горела фабрика по производству вакцин.

Да, та самая.

Я бы сейчас пошутил про Віслюка Апокаліпсису, но это уже даже не смешно.
Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на наявність препарату. З 10 березня плануємо вийти на динаміку до 20 тис. щеплень на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5275
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04.03.2021 18:11 Відповісти
Вообшем ясно. Вакцин не будет в ближайшее время. Мы ж привыкли, что нам все помагают и гуманитаркой заваливают, но не в этот раз. Надо было самим пробиваться еще в октябре. Израиль обо всем договорился летом и думаю просто дал больше денег, так как это все равно выгоднее - выживут люди и экономика быстрее запуститься
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14.03.2021 10:17 Відповісти
 
 