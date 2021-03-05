Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на наявність препарату. З 10 березня плануємо вийти на динаміку до 20 тис. щеплень за добу, - Ляшко

Темпи вакцинації від COVID-19 розраховуються, зважаючи на наявну в Україні кількість вакцини, і збільшуватимуться тоді, коли будуть нові постачання.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Темпи вакцинації розраховуються, зважаючи на ту кількість вакцин, які є на території України на сьогодні. У разі, якщо буде нове постачання, план буде збільшений, ми додатково залучатимемо пункти вакцинації та мобільні бригади", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ планує з 10 березня вийти на динаміку 10-15-20 тис. вакцинацій на добу, а надалі вона буде залежно від обсягу наявності вакцин.

Заступник міністра зазначив, що станом на середу вакцинацію проводили 45 мобільних бригад. Основна категорія осіб, які вакцинувалися, це працівники медзакладів, які надають допомогу хворим із COVID-19. Почали підключатися соматичні відділення, працівники екстреної медичної допомоги. "Ми розширюємо охоплення і додаємо мобільні групи", - сказав він.

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При цьому він наголосив, що вакцина AstraZeneca ефективна для осіб старше 70 років.

"З усіх провакцинованих в Україні 15% - це особи старше 70 років, це 1436 осіб", - повідомив він.