Німеччина закриває рахунки пропагандистських видань "Russia Today" і "Ruptly": МЗС РФ обіцяє вжити аналогічних заходів щодо німецьких ЗМІ

Німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків і припинення всіх фінансових операцій з 31 травня інформаційних агентств Russia Today у Німеччині і Ruptly.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РИА-Новости", про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що кредитна організація формально обґрунтувала це рішення своїм правом "завершити співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку без пояснення причин".

"З усією серйозністю закликаємо Берлін отямитися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо вжити жорсткі заходи стосовно працюючих у Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Тож давайте не будемо створювати прецедент і привід", - сказала Захарова.

За словами представника МЗС, Москва не сприйматиме серйозно посилання на якісь корпоративні правила, "тому що це неправда".

"Десятки великих німецьких і міжнародних банків, а також регіональних фінансових установ, в які звернулися колеги з Russia Today, вже відповіли відмовою у співпраці - без будь-якої серйозної аргументації, взагалі жодним чином не пояснюючи свої дії", - пояснила Захарова.

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