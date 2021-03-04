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Новини Політика України
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Розраховуємо на ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації до кінця сесії, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розраховуємо на ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації до кінця сесії, -

У парламентській фракції партії "Слуга народу" розраховують на прийняття в першому читанні законопроєкту про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації вже до кінця поточної сесії.

Про це повідомив лідер партії СН, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місяць точно піде на те, щоб законопроєкт внести, дочекатися альтернативних законопроєктів, проголосувати мінімум 226 голосами, щоб відправити до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо відповідності законопроєкту вимогам статей 157 і 158 Конституції - ред.), - і це станеться в кращому випадку в середині квітня", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде до кінця нинішньої сесії законопроєкт прийнято в першому читанні, парламентарій сказав: "Так, ми хотіли б". За словами Корнієнка, все залежить від того, наскільки швидко депутати вийдуть на фінальний текст.

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"Комісія з правової реформи вже працює. Зараз м'яч на стороні вчених, ведемо з ними дискусію. Впродовж року проходило обговорення, є протокол розбіжностей, по якому ще треба пройтися", - зазначив лідер СН.

Згідно із законодавством, рішення про попереднє схвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції приймається не менш ніж 226 голосами. Для остаточного схвалення законопроєкту про зміни до Основного закону необхідно, щоб за нього проголосувало не менше 300 народних депутатів на наступній черговій сесії парламенту.

Згідно з календарним планом 5-та сесія Верховної Ради IX скликання розпочалася 2 лютого і закінчується 23 липня 2021 року. Останній пленарний тиждень пройде 13-16 липня.
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Головне, щоб децентралізація не перетворилась у федералізацію !!!)))
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04.03.2021 16:57 Відповісти
самое страшное в любой профессии это дилетант. Когда психиатр по образованию и шоумен по роду деятельности начинает трепаться за устврйствр государства, становится страшно за Украину
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04.03.2021 17:32 Відповісти
а учоних де знайшли?
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04.03.2021 16:58 Відповісти
Та іх на 95 кварталі ,як гною !!!)))
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04.03.2021 16:59 Відповісти
Принимайте что хотите. Все равно, следующий парламент отменит большинство ваших зебильных законов. И сами авторы законов "присядут" и на долго
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04.03.2021 17:26 Відповісти
в здоровом обществе меняют власть, а не конституцию
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04.03.2021 20:01 Відповісти
 
 