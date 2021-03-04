Зеленський взяв участь у церемонії прощання з першим главою МЗС України Зленком: "Він був тим, хто заклав основи дипломатичної армії"
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Президент Володимир Зеленський взяв участь у прощанні з українським дипломатом, першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком, яке проходило в будівлі Дипломатичної академії в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський висловив співчуття і слова підтримки рідним і близьким дипломата, які були присутні на церемонії. Президент наголосив на визначній ролі Анатолія Зленка в українській дипломатії, адже він був "тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави і формував імідж України на початку незалежності".
Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України і очолював МЗС в 1990-1994 роках і з 2000 по 2003 рік. Також він був представником України при ООН. Дипломат помер на 83-му році життя.
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