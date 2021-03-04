Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО
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Волонтерка Наталія Юсупова збирає допомогу для поранених захисників України, яких доставили в столичний госпіталь.
Про це Юсупова пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"До Києва прилетів борт з пораненими воїнами. За кілька днів на фронті – понад 20 поранених і травмованих, є в тяжкому стані і є загиблі. Окупанти обстрілюють наші позиції, і працюють снайпери. Війна триває. Волонтери як і раніше несуть свою вахту і допомагають за відсутніми позиціями", - написала вона.
Юсупова відзвітувала, що викупила два квадрокоптери, а також оплатила ліки для ветерана.
"Спасибі всім, хто нам допомагає, самим нам складно буде впоратися. Також провідуємо воїнів в київському та Ірпінському госпіталях. Допомагаємо фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастинами та іншим. Всі звіти є у мене на стор. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала волонтерка.
Будь ласка, зачекайте...
А паскуду гнусавую не хочеш спитать, чи головний штаб спитать чи хочуть вони в глаза пасматреть?
Патроны?
Хорошо, что снаряды и мины не нужны.
Где снабженцы?
Людина "під антибіотиками" до легкої застуди майже несприйнятна.
Вона й так має отримувати щнеболюючі сильніши за парацетамол.
Так, це власна думка. Видужуйте, воїни. Тільки чи допоможуть вам ці льодяники від кашлю - не знаю.
китайський хлам то забавки
Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає: заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; ....Що передбачає нове перемир'я на Донбасі
Безпілотники, закуплені раніше, на складах лежать, а Юсупова на нові збирає. Разом з іншими ознаками дуже підозріло виглядає діяльність цієї Юсупової.