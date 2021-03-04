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Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає допомогу для поранених захисників України, яких доставили в столичний госпіталь.

Про це Юсупова пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"До Києва прилетів борт з пораненими воїнами. За кілька днів на фронті – понад 20 поранених і травмованих, є в тяжкому стані і є загиблі. Окупанти обстрілюють наші позиції, і працюють снайпери. Війна триває. Волонтери як і раніше несуть свою вахту і допомагають за відсутніми позиціями", - написала вона.

Юсупова відзвітувала, що викупила два квадрокоптери, а також оплатила ліки для ветерана.

"Спасибі всім, хто нам допомагає, самим нам складно буде впоратися. Також провідуємо воїнів в київському та Ірпінському госпіталях. Допомагаємо фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастинами та іншим. Всі звіти є у мене на стор. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала волонтерка.

Також дивіться: На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 01Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 02
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 03
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 04
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 05
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 06
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 07
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 08
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 09
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 10
Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
+ Одужуйте, рідненькі.
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04.03.2021 17:43
+18
В глаза раненым-никто,посмотреть,не хочет? Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова - Цензор.НЕТ 3714
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04.03.2021 17:33
+7
клован как-то по самолетам для эпицентра больше выступает....
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04.03.2021 17:49
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В глаза раненым-никто,посмотреть,не хочет? Борт с ранеными воинами прилетел в Киев, нужна помощь, - Юсупова - Цензор.НЕТ 3714
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04.03.2021 17:33 Відповісти
клован как-то по самолетам для эпицентра больше выступает....
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04.03.2021 17:49 Відповісти
А чого ти сюди пишеш про глаза посмотреть?
А паскуду гнусавую не хочеш спитать, чи головний штаб спитать чи хочуть вони в глаза пасматреть?
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04.03.2021 23:48 Відповісти
+ Одужуйте, рідненькі.
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04.03.2021 17:43 Відповісти
Украинцы глубоко озабочены мнением мокши под прокси Британии 🙄🙄
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Військовий збір--1.5%---олень ти рогатий,ну іще і троль кацапський.
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04.03.2021 17:51 Відповісти
уклонист-зе-лупа,кровь этих ребят на твоих руках. Выздоровления воинам.
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04.03.2021 18:08 Відповісти
Квадрокоптеры, запчасти, кабеля.
Патроны?
Хорошо, что снаряды и мины не нужны. Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова - Цензор.НЕТ 6049
Где снабженцы?
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04.03.2021 18:13 Відповісти
Льодяники від кашлю та білю в горлі вилікують вогнепальні рани?
Людина "під антибіотиками" до легкої застуди майже несприйнятна.
Вона й так має отримувати щнеболюючі сильніши за парацетамол.
Так, це власна думка. Видужуйте, воїни. Тільки чи допоможуть вам ці льодяники від кашлю - не знаю.
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04.03.2021 18:30 Відповісти
Хомчак розігнав аеророзвідку, читайте Бутусова.
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04.03.2021 23:45 Відповісти
В курсе. Подпольно будут разведывать?
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05.03.2021 01:05 Відповісти
Ніяк не будуть, а хлопці будуть гинути.
китайський хлам то забавки
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05.03.2021 01:33 Відповісти
Не понял. В Феофании после лечения членограя деньги - фсё Борт із пораненими воїнами прилетів до Києва, потрібна допомога, - Юсупова - Цензор.НЕТ 6207 ?
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04.03.2021 18:23 Відповісти
Не помню ни одного случая, когда бы Волонтер Юсупова (ТМ) указала номера карточек раненых бойцов или р/счет конторы, которая продает квадрокоптер.
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04.03.2021 19:25 Відповісти
Фокстрот. Оплата на кассе
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05.03.2021 01:08 Відповісти
Скільки зміг, відправив. Швидкого одруження пораненим Героям!
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04.03.2021 19:31 Відповісти
А владелец кинобизнеса на засРашке не хочет бойцам помочь?
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04.03.2021 19:53 Відповісти
Где карточки раненых бойцов????????? Военного сбора уже не хватает для лечения больных воинов, или как?????????
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04.03.2021 21:52 Відповісти
Не розумію, чому для поранених бійців, на лікування, мають збирати гроші в соцмережах?!!!
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04.03.2021 22:02 Відповісти
..а Ви питання на Банкову переадресуйте, якщо не розумієте? У ЦКГ МОУ у тому році вийшов з ладу апарат для відкачки гною з ран!. Знаєте що відповіли з Тилу МО? У кошторисі на 2020 рік придбання данного апарату не закладено. Тому можемо внести у кошторис на 2021 рік після проведення тендерів. Юсупова збирала гроші і купили апарат. При владі відверта падаль, яка не звертає уваги ні на армію ні на пораненних. Ви за два роки цього не побачили?
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04.03.2021 22:18 Відповісти
Наказ МОУ про заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів відмінили?

Як йдеться в повідомленні пресслужби МОУ, керівництво Збройних сил України на виконання домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня, видало наказ про припинення вогню, що передбачає: заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін; ....Що передбачає нове перемир'я на Донбасі
Безпілотники, закуплені раніше, на складах лежать, а Юсупова на нові збирає. Разом з іншими ознаками дуже підозріло виглядає діяльність цієї Юсупової.
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04.03.2021 22:08 Відповісти
 
 