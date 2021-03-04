Головний епідеміолог ЗСУ про вакцинацію на передовій: Зі 40 тис. військовослужбовців згоду дали лише 7 тис.
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим розповів про хід вакцинації на передовій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Наразі надійшло 14 тис. доз вакцин у район проведення ООС. Вакцини розподілено між Донецькою і Луганською областями - відповідно, 7 200 і 6 800 доз. На даний момент 884 особи вакциновано, з них у зоні ООС вакциновано 772 людини - це 12 % із тих 7 тис. осіб, які дали згоду на вакцинацію", - зазначив епідеміолог.
За словами Олим, велика кількість військових відмовляється від вакцинації.
"Є відмови серед бійців. Я вважаю, така ситуація через політизацію вакцинальної кампанії. Тому, на жаль, відмови є. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тис. тільки 7 тис. дали згоду", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
ТРЕБА БУЛО ПРОПЛАТИТИ НАПЕРЕД РІК ТОМУ.(БУВ КОВІД-ФОНД,КОТРИЙ ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ)...
Італія першою в ЄС заблокувала експорт вакцини від коронавірусу
ЧЕТВЕР, 4 БЕРЕЗНЯ 2021, 18:03
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Bloomberg.
Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав під час саміту ЄС минулого тижня бути більш жорсткими щодо компаній, які не дотримуються своїх зобов'язань з постачання вакцини.
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У січні Європейська комісія прийняла нові правила, які дозволяють обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їх виробники не зможуть виконати поставлені цілі з поставок в рамках ЄС.
Правила вступили в силу після того, як AstraZeneca поінформувала ЄС про те, що не може виконати свої зобов'язання за угодою про попередню закупівлю.
На цей момент Італія є першою країною, яка заблокувала експорт вакцин за межі ЄС.
Це рішення ризикує спровокувати глобальний протекціоністський поштовх, оскільки країни беруть участь у світовій гонці за імунізацію свого населення, підкреслює агентство.
Передо мной обязан. Так вакцинироваться будешь?
Отвечай провокатор!
Аркадий Бабченко
27 хв ·
Всегда был интересен мир, в котором люди жили в Средневековье. Это был совсем не наш мир. Фактически, это была другая планета. На которой в реках водились мутанты с женскими телами и рыбьими хвостами. Где с наступлением темноты из дома нельзя было выйти под угрозой почти гарантированной смерти - потому что из всех щелей, пней, колод, пещер и подвалов вылезала вся нечисть и начинала охоту за заблудшими душами. Переступить порог ночью без крестного знамения, чеснока и осинового кола - почти наверняка погибнуть. Планета, где в чаще леса жили организмы из пня, грибов и мха. Где в небе летали организмы, способные регенерировать в течение тысячелетий, пьющие кровь и загорающиеся от попадания фотонов на кожу. Где в новолугние другие организмы покрывались шерстью, становились на четвереньки, и жрали маленьких девочек с пирожками. Под землей добывал сокровища другой вид гуманоидов - мелкий и злобный. А в пещерах в скалах жил третий - огромный и злобный.
Никто их никогда не видел, но все знали, что это реальность, что это - так. Надо лишь съесть четырехлистный клевер в ночь на Ивана Купалу, повернувшись голой жопой на закат в чаще крапивы - и на полянку обязательно выскочит Единорог.
И вот, прочитав комментарии к посту про АстраЗенеку, я понял, в каком мире люди жили в Средние века.
«КовиШилд это не АстраЗенека, это дженерик! А откуда мы знаем, как индусы её производят немытыми руками из воды Ганга с трупами!»
Ну, конечно. И ведь черными буквами по белому Фейсбуку написано - Институт сыворотки, который производит КовиШилд, является величайшим производителем вакцин по всему миру. Он один производит шестьдесят процентов вакцин для всей планеты. Это, как бы, само по себе уже является его репутацией и гарантией. Хотя нет, о чем это я - все в мире идиоты и больше половины вакцин закупают у производителя шмурдяка в подвалах Дерибасовской зачеркнуто Бомбея.
Более того, такой фармакологический монстр в принципе не может не сотрудничать со всеми ведущими институтами, лабораториями, а, главное, организациями по охране здоровья. Кажется, достаточно просто сложить - даже не дважды два, один плюс один - чтобы получить ответ о качестве.
Но нет.
Специально для Украины Институт сыворотки забил хер на все - на свою репутацию, на многомиллиардные потери, на вылет с рынка, на гигантские иски, на волчью печать от ВОЗ - и выпустил ограниченную партию дженерика из ослиной мочи специально для Микиты из Бердичева. Чтобы его отравить.
Причем, первая же ссылка в Гугле говорит, что Оксфорд КОНТРОЛИРУЕТ производство вакцины - но к бесу тот Оксфорд, тетя Галя из амбулатории сказала, что шмурдяк. Значит, шмурдяк.
«Мы не знаем, что Степанов закупил, где у кого и через какую прокладку!»
Мне всегда был интересен механизм вот этого видения мира. Порошенко платит Бабченко - из этой же серии. Мне вот чисто техническая сторона всегда интересна. Скажите… А как вы это представляете?
Вот, встречаются два взрослых человека. Один - миллиардер, владелец заводов, фабрик, телеканалов. Полностью состоявшийся бизнесмен. Полностью состоявшийся политик. Которого Президент США называет «отцом нации».
Другой - журналист, писатель, с вполне себе мировым именем. Переведен на шешнадцать языков. Лауреат хреновой тучи всяческих премий. Человек, *****, даже года по версии «Тайм».
И вот садятся они друг напротив друга, и один говорит - слушай, а давай ты постики в Фейсбуке про меня будешь хорошие писать, а я тебе писят баксов платить стану.
И второй такой, пысая кипятком от счастья в розовые штаны - ну, конечно! Что ж ты молчал! Как долго я тебя ждал…
Окей, допустим, Степанов через подставную фирму закупил подкрашенную ослиную мочу в Сомали. Допустим. Пусть так.
Как вы в этом случае представляете себе позицию Института сыворотки?
Вот, звонит им министр одной из стран, говорит, что мы сейчас закупим хрен пойми что, хрен пойми где, но скажем, что купили у вас - а вы молчите, кивайте головой и говорите, что да, так всё и было. Кстати, денег не получите - они все пошли на закупку и отмыв.
По-видимому, это так в отдельно взятой коноспирологической голове должно происходить.
Современный мир вообще прозрачен чуть более, чем полностью, а уж мир вакцин в случае экстренной пандемии, одобренных ВОЗ - прозрачен абсолютно. Но нет. Заходит солнце, из из щелей выползает Степанов, охотящийся на заблудшие вакцины. И горе путнику, привившемуся Ковишитлдом с наступлением тьмы, когда силы Минохздрава властвуют безраздельно.
А к тем, у кого нет чеснока, с неба прилетает Доктор Смерть и мочит манту.
«Они закупили вакцину через прокладку втридорога!»
Вполне допускаю. Возможно. Наверное. Даже и не удивился бы. Думаю, это маловероятно, все же, слишком уж палево большое, не та ситуация просто, где можно втихую попилить и никто не догадается, но, да, ок, допускаю. Пусть так.
Каким образом прокладка от Степанова влияет на качество вакцины от Оксфорда?
Берем один. Прибавляем один. Получаем ответ.
Вообще, нахер, никаким.
Если были махинации - суд и тюрьма.
Но как это определяет тот факт, что прививаться не надо?
Если в Украине воруют - значит, в Индии делают плохие вакцины.
Бинго!
Ю-логика.
А теперь давайте отбросим в сторону горных троллей и болотных ундин, и вернемся в реальный мир, где человечество летает в космос.
В реальном мире ситуация такова.
Одно кривожопое правительство одной страны умудрилось профукать чуть более, чем полностью, чуть более, чем почти всё. Но, в какой-то момент, все же закупило вакцину.
Вакцину, сертифицированную ВОЗ. С эффективностью: - не заболеть, 60 процентов; - перенести в легкой форме 80 процентов.
И вот в реальности на данный момент мы имеет такую ситуацию.
Вариант 1 - не прививаться.
Результат - гарантированное заражение.
Вариант 2 - привиться.
Результат: незаражение с вероятностью две трети, легкое течение болезни с вероятностью 8 из 10.
Вывод?
Не прививаться!
*****…
Впрочем, все правильно.
Не прививайтесь.
Только чеснок.
Только осиновый хард-кол.
Так, в Донецкую область для военнослужащих передали 7200 доз, а в Луганскую - 6800.
Уже привились - 884 человека, что примерно 12% от 7 тысяч военнослужащих, которые согласились вакцинироваться.( и тут пистят нам что дали согласие 7 тыс.военных)
Как сообщалось, первыми в Украине начали массово отказываться от вакцинации медики.
хоч чогось(крім Таміфлю) закупили з запасом...
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а якщо серйозно.. далі мають йти відмовники 60+
А точно сколько?
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак распорядился собрать личные данные военнослужащих, которые отказались от вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщила волонтер Наталья Воронкова, которая опубликовала копию распоряжения.