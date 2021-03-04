Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, Пісків і Павлополя, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 4 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, поблизу Водяного, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120-мм міномет. А неподалік Пісків окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. Із ручного протитанкового гранатомета противник зробив кілька прицільних обстрілів у сторону українських позицій біля Павлополя.
На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник був вчасно придушений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
За всіма фактами зафіксованих порушень Українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы он был в кедах. - гаплык вашей армии.
А вы еще не в курсе, что вооруженным формированиям российской федереции пришел приказ - на их усмотрение, если сочтут нужным, хреначить привентивно?
• Ефективний комунікатор: Якщо лідер не може пояснити свої ідеї й мету послідовникам чи підлеглим - його лідерство не здійсниться.
По перше, ідей взагалі ніяких, і як комунікатор - ніякий. Лідер - це генератор ідей, а не плагіатор чужих.
• Самовпевненість: У своїх ідеях лідер має бути впевненим, щоб вселяти впевненість у своїх ідеях у оточуючих. Це необхідно, щоб послідовники розуміли і виконували задачі якнайкраще.
Скоріше самозакоханий
• Позитивно мислячий: Лідер має бути оптимістом і не мати сумнівів. У сумнівних ситуаціях він має бути здатним наполегливо працювати і видавати ефективний результат.
Позитивно немислячий у прямому сенсі слова немислячий.
• Вирішення конфліктів: У конфліктних ситуаціях лідер має бути здатним вирішувати суперечки без втрати загального ентузіазму підлеглих.
Ну, ентузіазм він вже погасив. Ще до появи самого себе. Кіт з пустого мішка вилазить один раз в тисячоліття. Не склалося.
• Співчуття: лідер має вміти розуміти проблеми інших і бути здатним їх вирішувати
Щоб розуміти - треба вміти мислити. Не склалося.
• Чесність: лідер має бути чесним і високоморальним. Він має виконувати свої обіцянки, тому лідерство основується на довірі.
Ну, в нечесності вже всі переконались. Тим більше, якщо не вмієш розуміти - яка тут чесність? Не склалося.
• Об'єктивність: лідер має бути об'єктивним (позапартійним) щодо оцінки будь-кого, без якихось суб'єктивних поглядів.
0 Це складна особливість. Не склалося.
• Цілеспрямованість: Лідер має неухильно йти до мети долаючи перешкоди. Лише не зупиняючись перед перешкодами можна досягнути мети.
0. Ціль у президента має бути не особиста, тобто цілі нема. Не склалося.
• Індивідуальність: Лідери повинні мати таку особливість, що з їх появою події змінюються. Індивідуальність включає інтелігентність, творчість, точність, здатність думати по іншому, сприяти враження тощо.
Тут вже взагалі не склалося. Черговий український президент, ще й не з кращих, якщо не найгірший.
• Гнучкість: Ефективний лідер адаптується до змін, знаходить нові ідеї й способи подолання перешкод.
Щось змін не видко. Не склалося.
• Здатність передбачати: Лідер має бачити наперед, до чого приведе та чи інша дія. Передбачувати означає бачити можливості і розробляти стратегію як їх використати.
Яка тут здатність. Не склалося.