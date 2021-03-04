Постачальник "Лекхім" стверджує, що остаточна ефективність китайської вакцини CoronaVac - 83,5%

Група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В "Лекхімі" стверджують, остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини у Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків", - уточнює компанія.

Нагадаємо, держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) звернулося до Міністерства охорони здоров'я із запитом про статус реєстрації вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

У держпідприємстві наголошують, що постачання першої партії в 700 тис. доз вакцини за умовами договору має відбутися не пізніше за 7 березня.

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"Для прийняття товару ми маємо переконатися у відповідності вакцини визначеним у договорі вимогам, зокрема реєстрації в Україні та показникам ефективності", - повідомили в МЗУ.

Зі своєї сторони 1 березня фармакологічна компанія "Лекхім" (Київ) заявила, що чекає на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences, яку має поставити в Україну за договором про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету. У рамках контракту з МОЗ про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайського виробника "Сіновак" (Sinovac Biotech) "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні.