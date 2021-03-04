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Постачальник "Лекхім" стверджує, що остаточна ефективність китайської вакцини CoronaVac - 83,5%

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Постачальник

Група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В "Лекхімі" стверджують, остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини у Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків", - уточнює компанія.

Нагадаємо, держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) звернулося до Міністерства охорони здоров'я із запитом про статус реєстрації вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

У держпідприємстві наголошують, що постачання першої партії в 700 тис. доз вакцини за умовами договору має відбутися не пізніше за 7 березня.

Читайте також: "Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters

"Для прийняття товару ми маємо переконатися у відповідності вакцини визначеним у договорі вимогам, зокрема реєстрації в Україні та показникам ефективності", - повідомили в МЗУ.

Зі своєї сторони 1 березня фармакологічна компанія "Лекхім" (Київ) заявила, що чекає на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences, яку має поставити в Україну за договором про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету. У рамках контракту з МОЗ про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайського виробника "Сіновак" (Sinovac Biotech) "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні.
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Топ коментарі
+11
П'ять осіб загинуло під час пожежі в Індії.
Так, горіла та сама фабрика де наш ЗЕ купив вакцину.
Я вже навіть не хочу жартувати про "віслюка апокаліпсису"

Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 280
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04.03.2021 18:43
+9
Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 5275
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04.03.2021 18:42
+6
Да,да,донецким бизнесменам верим,как и путинскому интерфаксу.
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04.03.2021 18:46
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Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 5275
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04.03.2021 18:42 Відповісти
А вот весь цивилизованый мир так не считает,мудни.
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04.03.2021 18:43 Відповісти
Вони мали на увазі під "кінцева" - коли вакцина перейде через їхні чудодійні руки.
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04.03.2021 19:13 Відповісти
П'ять осіб загинуло під час пожежі в Індії.
Так, горіла та сама фабрика де наш ЗЕ купив вакцину.
Я вже навіть не хочу жартувати про "віслюка апокаліпсису"

Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 280
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04.03.2021 18:43 Відповісти
Эффект усилился тем, что индусы верят в карму...
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04.03.2021 18:45 Відповісти
Интересно, а индусов берет хоть какая-то зараза? Судя по тому, как они полощутся в Ганге, нет...
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04.03.2021 19:01 Відповісти
Безусловно, у них меньше аутоимунных заболеваний, но всяческих инфекций более чем хватает.
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04.03.2021 19:07 Відповісти
Совпадение, он же лично не приезжал и не закупал
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04.03.2021 18:50 Відповісти
Божья милость
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04.03.2021 18:57 Відповісти
какаяразница Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 7532 Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 1731
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04.03.2021 19:09 Відповісти
Жрте зебилы
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04.03.2021 19:25 Відповісти
Да,да,донецким бизнесменам верим,как и путинскому интерфаксу.
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04.03.2021 18:46 Відповісти
CORONAVIRUSChina makes anal swab Covid tests compulsory for foreign arrivalsDidi Tang, BeijingWednesday March 03 2021, 5.00pm GMT, The Times
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04.03.2021 18:46 Відповісти
Китайские власти сделали ректальный тест на Соvid обязательным для посещающих страну туристов
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04.03.2021 18:51 Відповісти
Китайці розробили спеціальний поліцейський кийок для тестування "корони"
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04.03.2021 18:57 Відповісти
в мире начали вслух предъявлять претензии\подозрения китаю как к источнику производства распространения коронавируса -в ответ китай сопративляется
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04.03.2021 18:55 Відповісти
Ух ты!
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04.03.2021 18:55 Відповісти
Я бы на их месте говорил 146%, что бы продать)
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04.03.2021 18:56 Відповісти
Группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции, --- разве украинская прокладка для отмывания монет в Украине ,есть уполномоченная их отмывать в Турции ,а посему турки делятся с ней результатами своих клинических испытаний??? Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5% - Цензор.НЕТ 4848
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04.03.2021 19:03 Відповісти
сіновак в різних країнах показав різну ефективність, бо штами то різні. так в бразилії середня ефективність становила трохи більше 50%, в туреччині та індонезії більше 70
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04.03.2021 19:05 Відповісти
за $2 ляма можна все стверджувати

#стерненкуволю
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04.03.2021 19:21 Відповісти
Так і сказав: "83.5%, мамою клянусь!"
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04.03.2021 19:22 Відповісти
Поставщик "Лекхим" утверждает, что окончательная эффективность китайской вакцины CoronaVac - 83,5%

=========
Точно! А я убил Кенеди!
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04.03.2021 19:23 Відповісти
Цікаво, які ще країни використали прокладки для закупівлі "вакцин"?

Якій ще країні прокладки заборонили розголошувати інформацію про "вакцину", виробника, ціну?
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04.03.2021 19:32 Відповісти
Цьому усраільському кодлу повірить , себе не поважать !😈
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04.03.2021 19:32 Відповісти
Интерфакс? Угу, верим. Есть сыылка на оригинальное заявление или бабка надвое сказала?
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04.03.2021 21:50 Відповісти
То есть....сначала китайцы заразили весь мир этой заразой, убили экономику стран, а теперь у них покупают вакцину? Прелесть...
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04.03.2021 22:35 Відповісти
VACCINE NAME: CoronaVac (formerly PiCoVacc)
EFFICACY: 50.38%
DOSE: 2 doses, 2 weeks apart
TYPE: Muscle injection
STORAGE: RefrigeratedEMERGENCY USE IN: Azerbaijan, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador NEW, Hong Kong, Indonesia, Laos, Mexico, Philippines, Thailand, Turkey, Uruguay.

APPROVED FOR USE IN: China.
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05.03.2021 00:18 Відповісти
 
 