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Новини Політика України
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Зеленський (17537) РНБО (1714) подвійне громадянство (123)

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента..

Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним або множинним громадянством.

Зокрема, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

За результатами такого аналізу уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проекти законів, які б передбачали заборону громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності; мати допуск до державної таємниці; бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах; бути членом політичної партії.

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Також необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції.

Крім того, на законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про набуття іноземного громадянства. Для жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після відновлення територіальної цілісності України.

За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність.

Також, згідно з рішенням РНБО, уряд повинен розпочати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із заінтересованими державами, крім держави-агресора, спрямованих на врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.
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Топ коментарі
+7
Вот в Словакии двойное гражданство запрещено ( их мало и они хотят сохранить свою нацию)
А во Франции вроде разрешено - и там НЕ ОТ ФРАНЦУЗОВ прохода нет
В Украину сейчас массово едут семьи из средней Азии и Кавказа . Потому надо задуматься о сохранении украинской нации
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04.03.2021 18:50
+5
Це з чого такий висновок? Чи то аби ляпнути?
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04.03.2021 18:53
+4
Ну хоч на восьмому році війни держава нарешті вирішила цим зайнятися- хоч щось...!!!
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04.03.2021 18:52
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То есть он уходит в отставку?
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04.03.2021 18:48 Відповісти
Це з чого такий висновок? Чи то аби ляпнути?
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04.03.2021 18:53 Відповісти
Бо я підозрюю у нього наявність, як мінімум, кіпрського та швейцарського громадянства
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04.03.2021 18:58 Відповісти
Швейцарське громадянство тяжко отримати - треба прожити на території країни 10-12 років.
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04.03.2021 19:30 Відповісти
Або відповідні інвестиції, та рішення громади
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04.03.2021 19:32 Відповісти
Та ще термін скорочується в кілька разів, якщо мати резидентство на підставі європейського громадянства
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04.03.2021 19:33 Відповісти
Перехрестись, сходи до церкви, свічечку постав, воно й попустить!
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04.03.2021 19:38 Відповісти
За ГОСИЗМЕНУ и МЕГАВОРОВСТВО
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04.03.2021 19:05 Відповісти
Вот в Словакии двойное гражданство запрещено ( их мало и они хотят сохранить свою нацию)
А во Франции вроде разрешено - и там НЕ ОТ ФРАНЦУЗОВ прохода нет
В Украину сейчас массово едут семьи из средней Азии и Кавказа . Потому надо задуматься о сохранении украинской нации
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04.03.2021 18:50 Відповісти
Від учора Словакія взірець виключно для вас- не помітили?
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04.03.2021 18:56 Відповісти
)))
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04.03.2021 19:10 Відповісти
насильно мил не будешь.
Если в Украине разрешат выдавать короткоствольные огнестрелы - население массово поредеет. бедных перестреляют, а умные - свалят.
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04.03.2021 22:56 Відповісти
Украинским гражданством торгуют через адвокатов
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04.03.2021 18:51 Відповісти
Це адвокати такі погані? Чи про що йде мова?
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04.03.2021 18:55 Відповісти
Фсім позбутися запоребрикових маєтків!!
🤣🤣
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04.03.2021 18:51 Відповісти
Підірвати?
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04.03.2021 18:54 Відповісти
Маєш ПАНСЬКЕ ПРАВО!!
))
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04.03.2021 18:59 Відповісти
почему? никто не запрещает иметь двойное гражданство. Просто о нем нужно уведомить.
И тем у кого будет гражданство России, будет запрещено голосовать и избираться в органы власти. Тем у кого любое другое гражданство - только избираться в органы власти.
Обычная практика.
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04.03.2021 22:57 Відповісти
ГАРНА ННОВИНА.
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04.03.2021 18:52 Відповісти
Ну хоч на восьмому році війни держава нарешті вирішила цим зайнятися- хоч щось...!!!
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04.03.2021 18:52 Відповісти
Я не є шанувальником зелі, навіть навпаки, але це рішення дуже вірне.
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04.03.2021 19:00 Відповісти
Ще важлива реалізація.
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04.03.2021 20:13 Відповісти
ПУК в калюжу...
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04.03.2021 19:01 Відповісти
Василевська-смаглюк, Дубінський, Куніцкий та інші нардепи у яких подвійне громадянство, приготуватись на вихід Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 2382
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04.03.2021 19:07 Відповісти
Шо делать с кокориным?
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04.03.2021 19:15 Відповісти
та роби що хочеш. Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 7384
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04.03.2021 19:19 Відповісти
У Зелі також є громадянство Ізраілю і росіі , впевнений на 100%
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04.03.2021 20:22 Відповісти
чекати 6 місяців, щоб зняти труханова за подвійне громадянство ?

#стерненкуволю
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04.03.2021 19:08 Відповісти
сх@ялє пенсійне забезпечення і будь-які виплати з бюджетних коштів забули?
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04.03.2021 19:18 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства - Цензор.НЕТ 1543
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04.03.2021 19:26 Відповісти
Наволоч зелена , іди геть і не дратуй Украінців !
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04.03.2021 20:20 Відповісти
Відміна подвійного громадянства українців не дратує. Робимо висновок - ти не українець Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства - Цензор.НЕТ 4868
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04.03.2021 22:38 Відповісти
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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04.03.2021 20:07 Відповісти
А Порох повинен повернути частину зарплати, яку він отримав за судову реформу!
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04.03.2021 22:40 Відповісти
Ось уже на днях почалось тертя з хитрозадими громадянами,що вже готуються до подвійного громадянства. На кордоні десь з Польщею наші "громадяни-дипломати" вже намилюються на життя за кордоном,вивозячи на службовому авто з дипномерами : ЗОЛОТА-16 кг, ВАЛЮТИ-140000 доларів, ЦИГАРОК на 1.5 мільйона гривень. Вивіз дорогоцінних речей також проводиться на корабликах, залізницею. Не перевірено ходмтть легенда,що Коломойський вкрадені в Приватбанку грогі ( мільярди) вивіз залізницею в завантажених якимись мінералами вагонах до Австрії. А прикриття йому там робили російські спецслужби. ,кщо це неправдиво,то чому там сидів він сам весь час до приходу Зеленського в Україну? Дивно,як співпадає!
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04.03.2021 20:37 Відповісти
вводите статус негражданина Украины
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04.03.2021 21:02 Відповісти
По-нормальному давно пора принять закон что принявший иностранное гражданство-автоматически лишается Украинского.За исключением случаев с Крымскими Татарами поскольку у них нет выбора. Это сразу снимет кучу вопросов с сепаратизмом в Украине-получившие Российские пасспорта не могут работать в Украине,голосовать и влиять на жизнь государства. только вот депутаты ВР Украины-они более чем наполовину состоят из граждан ЧУЖИХ стран и поэтому низачто не проголосуют за эту норму закона.
Я за то чтобы любой госчиновник по подозрению в гражданстве чужей страны был обязан получить в этой стране справку о том что он не является ее гражданином
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04.03.2021 21:13 Відповісти
Достатньо заборонити тим, хто має громадянство країни-агресора, тобто паРаші, голосувати, бути обраними та займати посади!!!

до припинення окупації Криму та Донбасу та виплати паРашею компенсацій за всі скоєні злочини.
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04.03.2021 22:48 Відповісти
собственно, так и планируется. Потому что просто запретить получать российское гражданство невозможно - тем же крымчанам приходится получать рос гражданство, чтобы выжить.
А голосовать им запретят, и отлично.
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04.03.2021 23:00 Відповісти
зачем? чтобы потерять всех крымских татар? и всех украинцев, кто по разным причинам был вынужден принять российское гражданство?
С российским паспортом просто запретят голосовать и избираться, и все.
Справки-то зачем. Есть современные методы, как узнать - есть гражданство другой страны или нет. У вас еще совок в голове застрял.
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04.03.2021 22:59 Відповісти
Т.е всранные лугандоны с паспортом параши будут еще долго получать пенсии украинские и социалку - все как х..у...й..ло хотел. зебилы,мля...
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04.03.2021 22:07 Відповісти
Треба почекати, мабуть і до них справа дійде.
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04.03.2021 22:44 Відповісти
Що ж тепер робитиме бабушка Бєня зі своїм потрійним громадянством?
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04.03.2021 22:56 Відповісти
ему нормально. Просто больше никогда не будет губернатором.
А оно ему и не надо - у него есть карманный президент.
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04.03.2021 23:01 Відповісти
Давно пора это сделать!
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04.03.2021 23:18 Відповісти
 
 