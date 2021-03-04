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МЗС (3558) Пєсков (1442) Донбас (21704) Ніколенко (152)

У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших

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У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших

РФ повинна дати вказівку контрольованим нею збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню і розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і припинити перекладати відповідальність на інших.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі. Не Німеччину і Францію потрібно закликати використовувати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність Тристоронньої контактної групи і фіналізувати довгоочікувані рішення для покращення життя мешканців по обидві лінії розмежування", - сказав Ніколенко.

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За його словами, це і запуск контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, і гуманітарне розмінування, і визначення нових ділянок для розведення сил і засобів, і просування в звільненні утримуваних осіб. "Україна максимально налаштована на досягнення прогресу з цих питань, але ми не бачимо готовності Росії до конструктиву", - наголосив речник МЗС України.

Нагадуємо, раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі серйозно стурбовані загостренням ситуації в зоні конфлікту на Донбасі. Він зазначив, що партнери з нормандської четвірки повинні "використовувати свій вплив для того, щоб повноцінна громадянська війна на Україні не відновилася". Прес-секретар Путіна також згадав про "небезпечну межу", до якої, за його словами, близька ситуація.
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Топ коментарі
+13
москалі ніколи не виконували своїх обіцянок.
час вже звикнути і не сподіватись.
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04.03.2021 19:48
+6
Они слов не понимают. Выбить их оттуда можно только силой.
Самое время поговорить о сотрудничестве по этому вопросу с нашими друзьями - США...
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04.03.2021 19:53
+3
Письков гопник ! И обяснять что либо гопнику это по крайней мере смешно !
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04.03.2021 19:55
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москалі ніколи не виконували своїх обіцянок.
час вже звикнути і не сподіватись.
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04.03.2021 19:48 Відповісти
Кому це сказано?
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04.03.2021 19:56 Відповісти
Они слов не понимают. Выбить их оттуда можно только силой.
Самое время поговорить о сотрудничестве по этому вопросу с нашими друзьями - США...
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04.03.2021 19:53 Відповісти
І де взяти ту силу?
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04.03.2021 19:56 Відповісти
Письков гопник ! И обяснять что либо гопнику это по крайней мере смешно !
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04.03.2021 19:55 Відповісти
Не йому пояснюють- це дипломатична відповідь. Розумієте, що таке "дипломатична відповідь"?
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04.03.2021 19:58 Відповісти
послать йоршика пуйла на свое место, в унитаз!! или нах. что с тем чмырем говорить???
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04.03.2021 19:59 Відповісти
шо нужно знать о Киркорове:
У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших - Цензор.НЕТ 1262
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04.03.2021 22:19 Відповісти
У МЗС України відповіли Пєскову: РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших - Цензор.НЕТ 2537
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04.03.2021 22:20 Відповісти
передастичесакие пары?
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04.03.2021 22:59 Відповісти
Писункову все пофигу, он гражданин уже не помню точно какой страны, но не расеи точно)...та расея ему разве что бабки, пока цар Пу рулит, откачивать..))..никаких мыслей и идей он не генерирует..принеси-подай-передай, вот и вся его ф-ция..))
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05.03.2021 00:12 Відповісти
МИД Украины - это красивая вывеска, задрапированная 30-летней грязной вонючей шторой некомпетентности, партийно-комсомольского лизоблюдства и нынешнего ыдыйотизма безмозглых безынициативных современных украинских дипломатов...
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05.03.2021 06:59 Відповісти
Монро здесь выискалась, поди тест в чайне сдавала через дупу... Не нравится у нас - за поребрик гайда.
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05.03.2021 08:22 Відповісти
приколы нашего городка: мэрлин-тЭст.
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05.03.2021 08:23 Відповісти
 
 