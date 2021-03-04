Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

XVIII з'їзд суддів 9-11 березня замість Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України відбудеться в "Президент готелі".

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в якому Раді суддів України рекомендувалося змінити місце проведення з'їзду суддів України з міркувань питань безпеки делегатів і учасників форуму", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, оскільки на цю дату заплановано з'їзд суддів. Активісти вимагали встановити в Україні цивілізовану систему правосуддя.

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