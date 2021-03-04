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Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

XVIII з'їзд суддів 9-11 березня замість Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України відбудеться в "Президент готелі".

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в якому Раді суддів України рекомендувалося змінити місце проведення з'їзду суддів України з міркувань питань безпеки делегатів і учасників форуму", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, оскільки на цю дату заплановано з'їзд суддів. Активісти вимагали встановити в Україні цивілізовану систему правосуддя.

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Топ коментарі
+22
Авакян на публіку говорить одне, а робить геть інше.
Гнида.
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04.03.2021 20:20
+12
Найкраще місце для них це ...Лук*янівське СІЗО ! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 8239
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04.03.2021 20:25
+6
Найкраще і затишніше їм буде в Ростові !😆
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04.03.2021 20:22
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Авакян на публіку говорить одне, а робить геть інше.
Гнида.
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04.03.2021 20:20 Відповісти
Он делает свою работу согластно должности
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04.03.2021 21:05 Відповісти
Ага и живёт на одну зарплату)
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04.03.2021 21:26 Відповісти
Он не только свою работу делает, но также сунет свой сопливый нос, куда совсем не следует...
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04.03.2021 22:53 Відповісти
..его работа "служить и защищать", а он тупо рвётся в Фюреры, перемалывая чужие жизни, не забывая напихать свои карманы
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05.03.2021 08:34 Відповісти
Всім брать пгиклад з усраілю !😈
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04.03.2021 20:23 Відповісти
😲 Як тебе поперло! Не інакше, як твого прадіда-комісара відшмагали петлюрівці, двду-енкаведисту смальцю за шкіру залили бандерівці, ьатьку-вертухаю у писок плюнули шістдесятники, а тобі, беркутівцю "козу" показали студенти на Майдані! Визнаю, для тебе це справді стрес. 😔 Тому ти такий збуджений?
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04.03.2021 20:30 Відповісти
Найкраще і затишніше їм буде в Ростові !😆
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04.03.2021 20:22 Відповісти
Пока Аваков морочит всем головы своей болтовней, партизанен ушли в подполье. Глубоко. Иди знай, в какие леса ехать бастовать.
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04.03.2021 20:23 Відповісти
Где ты здесь шоколад увидел? Да еще пуканчики какие-то. Ты не из "тех" будешь, что мерещатся шоколадные пуканчики?
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04.03.2021 20:28 Відповісти
Це загострення параноїдальної шизофреніі ,наслідок впливу маячні великодержавного шовінізма !!! Це в усіх москалів така недуга !!!)))
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04.03.2021 20:34 Відповісти
Великодержавный был при царе. Большевикам его пришлось переименовать в 30-х годах в великорусский шовинизм из за чрезмерного выпячивание русских над другими нациями и испуга перед возможными бунтами в той же средней азии.
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04.03.2021 21:38 Відповісти
)(уйло вже переіменував знов , повернув великодержавний.цей недопалок спить і бачить себе --Государем Вяликая,Малая и Белая Руси !!!)))
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04.03.2021 21:43 Відповісти
Найкраще місце для них це ...Лук*янівське СІЗО ! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 8239
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04.03.2021 20:25 Відповісти
Уранові копальні або гранкар"єри !!!)))
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04.03.2021 20:28 Відповісти
От барабанщик
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04.03.2021 20:27 Відповісти
А щас ишшо и страшный карантин подкатит!
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04.03.2021 20:27 Відповісти
Пенсионеры тоже недовольны судьями, говорят что судьи ничего не решают положительно и вместо того чтобы выносить решение согласно Конституции Украины ,ссылаются на вказивки и за это им власть пенсию назначает от 60 000 грн и выше. Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 7867
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04.03.2021 20:33 Відповісти
Так досудились що з"їзд треба на марсі проводити щоб народ не дістав з винагородою.і привітаннями. Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 6061
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04.03.2021 20:36 Відповісти
А що тут гонять на авакова? В порошенка наприклад не було претензій під час президенства, і зараз кривого слова проти нього не каже
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04.03.2021 20:38 Відповісти
Да... Корона еще не полностью поглотила Украину после недавних стояний под палацем Президента.Є нагайна потреба додати бензіну в вогонь Пандемії.Шатуни-зрадофіли,ковід -діссіденти.
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04.03.2021 20:40 Відповісти
Тобто Аваков фактично визнав, що підпорядкована йому нова реформована поліція нездатна виконувати свої професійні обов"язки по захисту громадян України?
ПС. Незрозуміло тільки, чому таких поліціянтів на чолі з міністром, тримають на роботі. Звичайного роботягу за таке виконання обов"язків з роботи просто б вигнали...
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04.03.2021 20:46 Відповісти
Митингуй, не митингуй... Свободу Луису Карвалолу! Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 7104
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04.03.2021 20:47 Відповісти
Все одно не поможе те ховання
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04.03.2021 20:48 Відповісти
А дарма ... Так би одразу провели люстрацію судей Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 447
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04.03.2021 21:15 Відповісти
Який чудовий стратег, цей наш РЮКЗАКЯН!
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04.03.2021 21:32 Відповісти
Бережет карманных 'судей'. Судьям должны верить, а не вот это вот. Может их тоже надо выбирать? И как минимум раз в 2 года менять город жительства.
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04.03.2021 21:42 Відповісти
Їх лінчувати треба а не вибирати, як вирок виніс хибний так одразу до шибениці.
У суддів своя каста і чужих вони до себе приймають ну дуже неохоче, ще й хабарі там захмарні щоб до іспиту тільки дійти.
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05.03.2021 00:36 Відповісти
Место проведения съезда судей изменили по совету Авакова из-за акции в защиту Стерненко - Цензор.НЕТ 6529"
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04.03.2021 22:15 Відповісти
А не краще для зїздів судів в Україні побудувати металеву клітку-будівлю - шапіто ?
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04.03.2021 23:11 Відповісти
9 Березня- День Народження Шевченко

І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну...
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04.03.2021 23:20 Відповісти
Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка - Цензор.НЕТ 5039
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05.03.2021 07:36 Відповісти
Україна знову вагітна революцією. Дякуєм стоячі цій владі слуг хабадної оліграхії! Як там в Т.Г.Шевченка "Не втечете..."
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05.03.2021 07:47 Відповісти
..а просто судить по-справедливости и только за свою зряплату не пробовали?, пещерные судьи и их крыша авакян, а-а-А-ААА?!
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05.03.2021 08:38 Відповісти
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
А не лучше ли вместо ныкаться по вонючим закоулкам типа "Президент-отель", забить судейскую стрелку в подобающем статусу "Украинский Судья" месте - Монако или Ласт-Вегас, где под звон хрусталя бокалов, в брызгах "Кристал-брют" и "Дом-Периньён", в окружении хмельных красавиц в неглиже "короновать смотрящих", поделить территории, перенаправить лавандосовые потоки и порешать прочие злободневные "пьiтаннячка" судейского самоуправления?
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05.03.2021 08:46 Відповісти
общак ділитимуть
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05.03.2021 09:02 Відповісти
В Чорнобильсбкій зоні є багато тихих і гарних місць. Палац "Енергетик" в Прип'яті чудово підійде.
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05.03.2021 09:37 Відповісти
 
 