Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
XVIII з'їзд суддів 9-11 березня замість Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України відбудеться в "Президент готелі".
Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в якому Раді суддів України рекомендувалося змінити місце проведення з'їзду суддів України з міркувань питань безпеки делегатів і учасників форуму", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 лютого організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка анонсували наступну акцію 9 березня, оскільки на цю дату заплановано з'їзд суддів. Активісти вимагали встановити в Україні цивілізовану систему правосуддя.
Будь ласка, зачекайте...
Гнида.
ПС. Незрозуміло тільки, чому таких поліціянтів на чолі з міністром, тримають на роботі. Звичайного роботягу за таке виконання обов"язків з роботи просто б вигнали...
У суддів своя каста і чужих вони до себе приймають ну дуже неохоче, ще й хабарі там захмарні щоб до іспиту тільки дійти.
І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну...
А судьи яйцами трясут..."©
А не лучше ли вместо ныкаться по вонючим закоулкам типа "Президент-отель", забить судейскую стрелку в подобающем статусу "Украинский Судья" месте - Монако или Ласт-Вегас, где под звон хрусталя бокалов, в брызгах "Кристал-брют" и "Дом-Периньён", в окружении хмельных красавиц в неглиже "короновать смотрящих", поделить территории, перенаправить лавандосовые потоки и порешать прочие злободневные "пьiтаннячка" судейского самоуправления?