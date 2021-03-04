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У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

У Дніпропетровській області поліція блокувала діяльність т.зв. "Групи смерті" в соціальній мережі і попередила спробу суїциду неповнолітньої мешканки Кривого Рогу, яка була її адміністратором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила групу смерті в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція 01

"У телеграм-каналі, який, за попередньою інформацією, створила 15-річна мешканка Кривого Рогу, на момент його створення було понад 500 учасників ... телеграм-канал діяв з 21 лютого. Коли адміністратор почав давати завдання учасникам завдавати собі тілесні ушкодження, в чаті залишилося 13 осіб. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п'яти на день", - розповіли в поліції.

3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем проживання дівчинки, яка давала завдання в каналі і була його адміністратором, вилучили у неї мобільні телефони, планшет і ноутбук.

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"За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчинка планувала накласти на себе руки", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Поліцейські перевіряють всі відомості, які давала дівчинка, встановлюють особу куратора й інших організаторів групи.
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Топ коментарі
+12
коли вже таких іпанутих людей не буде як та паскуда малолітня
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04.03.2021 21:48
+7
При чому тут соцсєті коли мама з папою натрахать натрахали, а виховувати забули. Далі ше одного трахають... та пиво п'ють.
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04.03.2021 22:03
+6
Кривий Ріг -це центр цивілізаціі,науки та культури !!!!)))
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04.03.2021 21:48
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Когда уже этот ипанутый телеграмм запретят нах?
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04.03.2021 21:46 Відповісти
коли вже таких іпанутих людей не буде як та паскуда малолітня
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04.03.2021 21:48 Відповісти
она такой не была ее такой сделали соцсети
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04.03.2021 21:52 Відповісти
ты её знаешь? а то на планете 7млрд, а соцсети что то делают нескольким сотням...
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04.03.2021 21:53 Відповісти
в моєму місті у лісі я знаходив відьмацькі кола з кістками тваринок, цих гнид теж інтернет створив? ця схиблена теж однієї потворної крові з ними
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04.03.2021 21:55 Відповісти
"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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і чо ще не покончіла з сабой? Перенесла на васьмоє марта? В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1080
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04.03.2021 22:00 Відповісти
эту суку за ноги и в окно.... да да только так....
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04.03.2021 23:28 Відповісти
При чому тут соцсєті коли мама з папою натрахать натрахали, а виховувати забули. Далі ше одного трахають... та пиво п'ють.
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04.03.2021 22:03 Відповісти
да и папа с мамой постарались спору нет но в соцсетях именно она созрела-дошла до таких идей потому как это тренд -именно тренд соцсетей
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04.03.2021 22:11 Відповісти
Нормально вихована дитина по перше не буди шаритись в таких чатах де нею маніпулюють. По друге коло спілкування такої дитини виключає подібні спілкування з намаханими
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05.03.2021 10:45 Відповісти
Хуже небудет да зебилы??
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04.03.2021 22:14 Відповісти
таких много,а таких как эта надо в дурку закрыть,и херачить пару раз в день электрошоком до пены с пасти.
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04.03.2021 22:17 Відповісти
Можливо краще було заборонити криворогим розмножуватись !!!)))
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04.03.2021 21:49 Відповісти
В Украине полно таких, особенно любителей кацапских программ, типа телеграмм.
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04.03.2021 22:14 Відповісти
Там он снизу одно кацапское телеграмм-дрочило себе жопу рвет защищая рассейское)) У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8162
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04.03.2021 22:25 Відповісти
Ну не будет телеграмма, будет какой-нибудь телетайп, тик-ток, тук-тук, пук-пук. Ипанутые найдут, где заниматься такой фигней
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05.03.2021 07:07 Відповісти
рашкованы уже пробовали - не запрещается) проблема не в мессенджере, а в неблагополучных семьях.
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14.03.2021 22:29 Відповісти
Кривий Ріг -це центр цивілізаціі,науки та культури !!!!)))
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04.03.2021 21:48 Відповісти
Кривий ріг - абітєль зла! У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 615
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04.03.2021 23:06 Відповісти
В основному суіцидальноі культури
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05.03.2021 07:02 Відповісти
Такое впечатление, что кто-то проводит скоординированную атаку на несовершеннолетних детей. И так у нас с рождаемостью плохо, так эти твари добивают малолеток.
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04.03.2021 21:48 Відповісти
Кацапський телеграм значить....
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04.03.2021 21:50 Відповісти
Не знаю у меня в телеге чисто корпоративное общение и только по работе...в вайбере семейное...говнокласники удалил еще в марте 14-го...в законтаченых тоже было деловое, но снесли в мордокнигу....о чем эти придурки в телеге пишут даже не интересовался...))))
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04.03.2021 23:01 Відповісти
Ну с собой и хрен с тобой!!! Рано или поздно она исполнит задуманное...
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04.03.2021 21:52 Відповісти
Лучше бы криворожский мальчик 42 лет а не девочка 15
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04.03.2021 21:56 Відповісти
Що у них в голові? Відчай? Цікавість? Пустота?
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04.03.2021 22:01 Відповісти
Бедный кривой рог))
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04.03.2021 22:03 Відповісти
Через дебілізм 73% -ового лохтората потерпає,бідує вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:21 Відповісти
Батьки розплачуються за безконтрольний Інтернет.
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04.03.2021 22:22 Відповісти
надіньте маску і не відсвічуйте. Вам скоро вже Чебурнет введуть.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
Надінь кіпу із фольги та не нуди.
Скоріше б ***** вам чебурнет ввело, бо від вас лаптєй смердючих вже нема чим дихати.
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05.03.2021 12:02 Відповісти
Наше общество очень очень больное. На днях слышал статистику , в прошлом году в стране 137 детей покончили жизнь самоубийством. Это даже не ужас , это крах.
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04.03.2021 22:45 Відповісти
Ипанутые вы избрали зесрань -получите что пожелали !
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04.03.2021 22:54 Відповісти
Дети острее чувствуют негатив... они еще не научились анализировать. И по малолетству нет серого. Есть тупо черное и белое...(
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04.03.2021 23:12 Відповісти
О них, детках, похоже, пока забыли в политических и прочих битвах, не думая о том, что это сработает во времени. Эффект бабочки.( И сразу оппонентам скажу... кто бы не был виноват, это собственные дети!...и не куй пенять на зеркало, коли рожа крива...
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04.03.2021 23:18 Відповісти
Купив малому преміум підписку на порнхаб шоб не займався хірнею
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04.03.2021 23:27 Відповісти
Я колись з радістю констатував: Ну, хоч з чимось синку ти вже визначився. У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5104
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05.03.2021 11:52 Відповісти
Тилеги чекирастав прышол канец. У Кривому Розі 15-річна дівчинка створила "групу смерті" в Телеграмі і планувала накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8530
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04.03.2021 23:38 Відповісти
Я удевлён что изъяли только предметы пользованния Интернетом. Тут в Америке есть закон: Если найдут человека, который хочет покончить жизнь самоубийством, этот человек по закону в обязательном порядке помещается в психиатрическое отделение минимум на один месяц, потому-что этот человек считается временно душевно-больным и его интересы необходимо зашишять от него. Поэтому я не понимаю законы Украины, когда просто необходимо этой девочке немедленная психиатрическая помощь.
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05.03.2021 04:12 Відповісти
Гадя Петрович Хренова?
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05.03.2021 04:18 Відповісти
А один хлопчина по всій Україні!
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05.03.2021 08:56 Відповісти
Наверняка у этой девочки есть кураторы по старше, и комуто лень искать. Девочка такаяже жертва. Те кто этим руководит, не кончают с собой. Там сидят грамотные психиатры.... очередной социальный ескперимент(
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05.03.2021 09:58 Відповісти
Родителей - в тюрьму.
Девочку - в дурку. Вместе с 13 соратниками.
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05.03.2021 10:03 Відповісти
На примусове лікування в дурку, як потенційно небезпечну особу.
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05.03.2021 11:48 Відповісти
 
 