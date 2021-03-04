Головні новини 4 березня: Кремль звинувачує Україну в загостренні на Донбасі, на країну насувається третя хвиля COVID-19

Кремль заявляє про "провокації" України на Донбасі, прем'єр Словаччини вибачається за "жарт" про Закарпаття, Рада провалила легалізацію зброї, на порозі - третя хвиля пандемії, - головні новини 4 березня.

Кремль звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі серйозно стурбовані нібито обстрілами території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань". За його словами, ситуація може "перейти через небезпечну межу".

МЗС України у відповідь нагадали Пєскову, що РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших.

Прем'єр Словаччини вибачився за слова про Закарпаття

Спочатку вибачився голова МЗС Словаччини Корчок, пізніше - сам прем'єр-міністр Ігор Матович. "Словаччина - твій друг", - написав він у Твіттері.

Попри це, на будівлі почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

Рада не підтримала легалізацію зброї

Парламентарії провалили 2 законопроєкти про обіг зброї - один із них набрав 74 голоси "за", інший - 88. Новий проєкт закону обіцяють розробити впродовж місяця.

НАБУ закінчило розслідування про хабарі "слузі народу" Юрченку

За версією слідства, Юрченко попросив передати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами", а пізніше ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів - членів комітету ВР.

Наближається третя хвиля пандемії COVID-19

За останню добу на коронавірус захворіли як мінімум 10 057 українців - це дані, що потрапили в офіційну статистику. "Бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі", - говорить прем'єр-міністр Шмигаль. У країні можуть знову ввести локдаун - це трапиться, якщо більшість областей потраплять у "червону" зону карантину. В Україні вже циркулює "британський" штам коронавірусу. Імунітет при цьому є у 13-20% українців (для вироблення колективного імунітету потрібно, щоб він був у 65-70%).