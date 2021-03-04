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Новини Політика України
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зброя (5771) Пєсков (1442) Словаччина (561) Донбас (21704) Денис Шмигаль (2723) коронавірус (16702) Юрченко Олександр (102)

Головні новини 4 березня: Кремль звинувачує Україну в загостренні на Донбасі, на країну насувається третя хвиля COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 4 березня: Кремль звинувачує Україну в загостренні на Донбасі, на країну насувається третя хвиля COVID-19

Кремль заявляє про "провокації" України на Донбасі, прем'єр Словаччини вибачається за "жарт" про Закарпаття, Рада провалила легалізацію зброї, на порозі - третя хвиля пандемії, - головні новини 4 березня.

Кремль звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі серйозно стурбовані нібито обстрілами території Донбасу "з боку українських збройних сил або інших формувань". За його словами, ситуація може "перейти через небезпечну межу".

МЗС України у відповідь нагадали Пєскову, що РФ має виконувати взяті мирні зобов'язання, а не перекладати відповідальність на інших.

Прем'єр Словаччини вибачився за слова про Закарпаття

Спочатку вибачився голова МЗС Словаччини Корчок, пізніше - сам прем'єр-міністр Ігор Матович. "Словаччина - твій друг", - написав він у Твіттері.

Попри це, на будівлі почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

Рада не підтримала легалізацію зброї

Парламентарії провалили 2 законопроєкти про обіг зброї - один із них набрав 74 голоси "за", інший - 88. Новий проєкт закону обіцяють розробити впродовж місяця.

НАБУ закінчило розслідування про хабарі "слузі народу" Юрченку

За версією слідства, Юрченко попросив передати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами", а пізніше ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів - членів комітету ВР.

Наближається третя хвиля пандемії COVID-19

За останню добу на коронавірус захворіли як мінімум 10 057 українців - це дані, що потрапили в офіційну статистику. "Бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі", - говорить прем'єр-міністр Шмигаль. У країні можуть знову ввести локдаун - це трапиться, якщо більшість областей потраплять у "червону" зону карантину. В Україні вже циркулює "британський" штам коронавірусу. Імунітет при цьому є у 13-20% українців (для вироблення колективного імунітету потрібно, щоб він був у 65-70%).
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Топ коментарі
+1
Памятник погибшим медикам в Питере.

Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 6545
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04.03.2021 22:03
+1
эрэфию слил (похоже, от "большого ума") прилепин, который в своем телеграмм-канале написал следующее:

"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".

вот такая она - "гражданская война" в Украине. и вот кто делает провокации.
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04.03.2021 22:13
+1
Зона дії кремлівського лялькового балагана ,це не лише Даунбас, це вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:16
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Памятник погибшим медикам в Питере.

Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 6545
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04.03.2021 22:03 Відповісти
А можешь фото,памятник погибшим украинцам,от рук коцапов?
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04.03.2021 22:17 Відповісти
ты не понимаешь что памятник ****-ный еще хуже чем аленке?
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04.03.2021 23:51 Відповісти
эрэфию слил (похоже, от "большого ума") прилепин, который в своем телеграмм-канале написал следующее:

"наверное, можно сказать прямым текстом, для тех, кто в иллюзиях.
приказ о подавлении огневых точек ВСУ - скажем так, - передан и рекомендован из-за зубцов кремлевской стены. и проследят за его исполнением тоже мрачные люди с севера. они периодически возникали и возникают в сложные моменты на донбассе".

вот такая она - "гражданская война" в Украине. и вот кто делает провокации.
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04.03.2021 22:13 Відповісти
Зона дії кремлівського лялькового балагана ,це не лише Даунбас, це вся Україна !!!)))
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04.03.2021 22:16 Відповісти
таки, да - эрэфии нужна вся Украина!
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05.03.2021 08:39 Відповісти
Некомплект людей і техніки в днр жахливий визнають самі ординці!
http://www.apn-spb.ru/opinions/article33149.htm
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04.03.2021 23:00 Відповісти
Дмитро Корчинський

1 год ·

Наш брат пише: нафта вже 72, треба купувати набої.

Справді, при такій ціні московити нахабнішають.

У вас все ще нема гвинтівки?
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04.03.2021 23:12 Відповісти
ну, как бы сегодня брент по 67,6$ - и это максимум с начала роста со 2.11 прошлого года
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05.03.2021 08:40 Відповісти
гвинтiвки нема, але звiдки виходить куля менi вiдомо.
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05.03.2021 08:46 Відповісти
Главные новости 4 марта: Кремль обвиняет Украину в обострении на Донбассе, на страну надвигается третья волна COVID-19 - Цензор.НЕТ 8914"
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04.03.2021 22:19 Відповісти
 
 