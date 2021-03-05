Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко

Місія Міжнародного валютного фонду може запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена ​​урядом гранична ціна на газ для населення.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють щодо виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - пояснив Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що ручне регулювання ціни на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, "також їх хвилює судова реформа й антикорупційне законодавство".

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