Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко
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Місія Міжнародного валютного фонду може запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна на газ для населення.
Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють щодо виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - пояснив Корнієнко.
Нардеп підкреслив, що ручне регулювання ціни на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, "також їх хвилює судова реформа й антикорупційне законодавство".
Будь ласка, зачекайте...
Но зеленым соврать и спихнуть свою вину на кого-то , как два пальца об асфальт!
Да, смени фамилию в нике на антоним--так будет вернее)))
А еще боеприпасы нужно закупать со сроком годности не позже Первой мировой войны и по цене космических кораблей.
И эскорт ЗЕ увеличить обязательно.
Это обязательные условия МВФ.
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так. Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа." Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ. Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний. Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме. (...)
Главным страхом в подписанном Меморандуме с МВФ для нынешней власти является пункт 9 (ст. 90) "к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-1
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так.
Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа."
Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе.
Стенограмма брифинга МВФ 25 февраля 2021 г.
https://www.facebook.com/groups/2197300227149057/permalink/2789354817943592/
Дожились....
Давай, разворачивай, про соросят и внешнее управление!
Писать грамотоно?
Много чести будет!