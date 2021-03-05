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Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, -

Місія Міжнародного валютного фонду може запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена ​​урядом гранична ціна на газ для населення.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють щодо виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - пояснив Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що ручне регулювання ціни на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, "також їх хвилює судова реформа й антикорупційне законодавство".

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Топ коментарі
+18
місія МВФ повернеться коли згине зелене кодло !
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04.03.2021 22:23
+18
Не 3,14зди, зебил. Фонд этого не требовал.
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04.03.2021 22:27
+17
Врет ведь, что сивый мерин. Судебная реформа и борьба с коррупцией, вот приоритеты для МВФ.
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04.03.2021 22:28
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Брехня полная. Во всем виноват МВФ, а Зеленский борит олигархов. Они уже забрехались по уши. Да сносить их надо, ещё вчера.
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04.03.2021 23:46 Відповісти
Тоесть простыми словами фонд спецом делает геноцид населения.Зная что большие цены не всостоянии население оплачивать и на грани выживания но всё равно жмут.
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05.03.2021 00:00 Відповісти
Фонд НЕ диктует цены и тарифы, фонд требует рыночного конкурентного ценообразования и прозрачного начисления субсидий малоимущим!
Но зеленым соврать и спихнуть свою вину на кого-то , как два пальца об асфальт!
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05.03.2021 00:59 Відповісти
s takoy rozey kak u etogo ona nikogda ne vernetsya !!!
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05.03.2021 00:07 Відповісти
Хто зна, як примусити цей мудрий нарід не скиглити про високі тарифи, а разом з їх підвищенням вимагати гідної оплати праці...
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05.03.2021 00:09 Відповісти
Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8897
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05.03.2021 00:41 Відповісти
Что то не заметно было при каденции потроха, как он боролся с олигархами... ой, сорри, он, кажется, и сам из них)))))
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05.03.2021 09:35 Відповісти
"Потрох" это кто? Папка твой ? Или ты совсем омудрел ?
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05.03.2021 10:59 Відповісти
Слепым и незаметно)))
Да, смени фамилию в нике на антоним--так будет вернее)))
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05.03.2021 20:39 Відповісти
Все правда. А тому дивіться телеканал "Прямий", власником якого є Порошенко, і на котрому вам розкажуть, як класно було жить при Порошенку. )))
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07.03.2021 04:49 Відповісти
Оплата по газу - то є колективний договір. Ніякий Нафтогаз чи олігархи, в т.ч. держава не мають права його перерозподіляти і заробляти на цьому. Просто знайшлись дурисвіти, які облапошили недоумкувату Україну, тобто українську недоумкувату владу. Та вони й не старались - купили кілька чиновників, а потім поліцію, щоб вона їх захищала.
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05.03.2021 00:46 Відповісти
Красивая сказка.

А еще боеприпасы нужно закупать со сроком годности не позже Первой мировой войны и по цене космических кораблей.
И эскорт ЗЕ увеличить обязательно.

Это обязательные условия МВФ.
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05.03.2021 01:40 Відповісти
05.‎03.‎2021

Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так. Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа." Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.03.2021 04:33 Відповісти
Це людською мовою означає лише те, що ми Слуги олігархії тупі і неосвітчені, любимо одержувати кошти, які нам дає МВФ. Тому ми задушимо всіх бабусь злиднями, їх котів та собак, але скасуємо всілякі преференції на газ щоб довести зовнішній державний борг з 90 млрд. доларів до 100, які будуть повертати вже діти , які ще у вигляді ДНК існують лише у вигляді яйцеклітин і сперми в майбутніх батьків! Це і є наш бізнес і наша робота, тупе і нагле проїдання доларів, щоб мати добрий офшорний стул та проживання на 5 поверсі в готелі Оману.
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05.03.2021 07:39 Відповісти
А НАХРЕНА НАМ МІСІЯ ПО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНЦІВ, ЗЕДЕБІЛА МОЖНА ЗРОЗУМІТИ ТАК ЩО ЯКЕСЬ АШКЕНАЗНЕ КОДЛО МВФ РОБИТЬ ЗАКАЗ НАШОМУ КАГАЛУ НА ЗНИЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТАРИФАМИ, А НАШІ КОЗЛИ БУДУТЬ ВИСТУПАТИ В РОЛ КІЛЕРА, ІЦКАВО ОДНЕ НАХРЕНА ЇМ ЦІНА НА ГАЗ ІЕЛЕКТРИКУ, ЦЕ НЕ ВОНИ ЇЇ ПРОДАЮТЬ, В ЧОМУ ЇХ ГЕНДЕЛЬ.
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05.03.2021 11:23 Відповісти
Корниенко думает, что мы идиоты. Вся страна страдает из-за народа. Народ хотел ограничить стоимость газа, и вот так получилось. За скобками остались: Борьба с антикорупционными органами вместо борьбы с корупцией, потеря НБУ прежней независимости от государства, торговля с Московией и прочее. То есть страна ничего не сделала из домашнего задания, и только увеличивала зарплаты чиновникам, которые и без того пухли от корупции. Даже не ввели визовый режим с Россией.
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05.03.2021 07:52 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Закупка вакцин производимое властью Зеленского со скрытием от общественности и органов контроля данных, является нарушением требований подписанного ими же , меморандума МВФ. Ст. 14 Меморандума МВФ "Любые государственные закупки в останутся полностью прозрачными и будут включать информацию о бенефициарных владельцах участвующих в торгах компаний. Власти взяли на себя обязательство публиковать все объявления о закупках в доступной для широкой общественности форме. (...)
Главным страхом в подписанном Меморандуме с МВФ для нынешней власти является пункт 9 (ст. 90) "к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-1
Главная мысль которую транслируют Зеленский и его соратники, по поводу кредита МВФ состоит в том, что главным препятствием в получении кредита МВФ есть введенное зимой ограничение цены на газ. Это вовсе не так.
Требование МВФ сводится к "пересмотру тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капитальные вложения, а также принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа."
Суть этого состоит в том, что в случае введения этого в действие газ собственной добычи будет указан в 2-3 раза дешевле, что позволит использовать его для снижения цен на отопление и газоснабжение, а не продавать по спекулятивным ценам в общей массе.
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05.03.2021 09:00 Відповісти
МВФ хвилює лише одне: як ви позичене віддавати збираєтесь? І все! А чи ви бюджет деребанити перестанете, чи олігархів заставте податки платити, чи народ до нитки обберете, МВФ пофіг!
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05.03.2021 09:10 Відповісти
Как у вас всё запущено..
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05.03.2021 09:12 Відповісти
Да,да, злая Америка виновата . Но только не ********* , которые за "скидку" на газ любимым соседям отжали Крым и оккупировала Донбасс. Это все "пендосы" виноваты . Шлемазл ватный 😁😁😁 8
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Ну кто-бы сомневался! Я эту сказку знаю уже давно Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4729
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05.03.2021 10:07 Відповісти
"Миссия МВФ вернется в Украину после отмены ограничения цены на газ, - "слуга народа" Корниенко" - наглая брехня. На сайте МВФ ничего про это не сказано. https://www.imf.org/en/Countries/UKR
Стенограмма брифинга МВФ 25 февраля 2021 г.
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Зелепупики заврались окончательно.
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05.03.2021 10:39 Відповісти
А вот, как в Азербайджане. После просмотра понимаешь, что где-то нас очень жестоко на*бывают.
https://www.facebook.com/groups/2197300227149057/permalink/2789354817943592/
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05.03.2021 11:30 Відповісти
Проблема не в цене на газ или на э/э или на бензин, проблема в отсутствии конкуренции,когда для одих "няня" , мозможно не бескорыстная,доступ к ресурсам, рынкам и не уплата налогов уже согласно закона про "инвестиции", а для других налоги и поборы от "правоохоронців"как для фермеров и малого и среднего бизнеса, плюс отмыние властью бюджета на ОВГЗ, дорогах, э/э,потому в Украине цены Европейские и даже выше, как на Зе э/э и кредиты,а зарплаты Африканские, хоть 1000 будут поставщиков газа, цена будет все равно выше на 50%, чем на бирже в Дюсельдорфе, несмотря на то, что растояние транспортировки от Ужгорода до Киева меньше, чем от Ужгорода до Дюсельдорфа, потому,что монопольный сговор,труба одна, тем более контролирует ОБЛ газы один влалелец-Фирташ и МВФ почему-то не волнует, что монополист держит всю страну в заложниках а так-же нет доступа покупателя не смотря, что в современном мире все оцифровано на прямую до рынка газа,-биржи.
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05.03.2021 11:34 Відповісти
Пи....ть як сплять, ці слуги народа
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05.03.2021 11:36 Відповісти
Україна - протекторат МВФ?
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05.03.2021 11:42 Відповісти
Уберите зарплаты больше 100 тысяч и успокойтесь. За какой хер по 300 тысяч членам правления платите. Премии миллионные. Хватит доить людей, вымя отсохло
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05.03.2021 11:56 Відповісти
Миссия МВФ весла на рассмотрение правительства предложение вынуть по одной почке из каждого украинца....Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3640
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05.03.2021 12:12 Відповісти
Просле того, как у тибя из головы вынули мозг - это уже не имеет значения!
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05.03.2021 12:23 Відповісти
сразу чувствуется что Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3817 тебе его вставили и у тебя два мозга
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05.03.2021 12:29 Відповісти
Одна надежда - на МВФ.
Дожились....
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05.03.2021 12:24 Відповісти
ватное мнение
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05.03.2021 12:31 Відповісти
А чё так кратко?
Давай, разворачивай, про соросят и внешнее управление!
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05.03.2021 12:55 Відповісти
Ти попроси хай тобі ще вставлять третій мозок.Ти навіть слово "тибя" неправильно пишеш..
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05.03.2021 13:01 Відповісти
Тибе?
Писать грамотоно?
Много чести будет!
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05.03.2021 13:08 Відповісти
В вас в ДНР всі такі розумні чи тільки ти?
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05.03.2021 13:10 Відповісти
Вот когда Украина уничтожит коррупцию в стране и проведёт судебную реформу, аналогичную европейской, то и цена на газ установится сама собой.
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05.03.2021 20:28 Відповісти
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